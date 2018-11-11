DHA YURT BÜLTENİ-12

Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 2 gün önce mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 25 askerin tedavileri Hakkari, Yüksekova ve Van'daki hastanelerde devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmek üzere uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Selahattin Eyyubi Havalimanı'na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ittifak açıklaması yaptı. Yıldırım, "Bütün suçlamalara rağmen, bütün saldırılara rağmen, bütün yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMEKTEDİR'

Saygı duruşunda bulunulması ardından ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım ittifak açıklamasında bulundu. Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Tokat'ta, Amasya'da, Ankara'da, İstanbul'da da her yerde seçime hazır giriyoruz. Seçimden sonuç almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır. Bütün suçlamalara , saldırılara ve yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.

'SİYASETEN KİM KİMİN YANINA GELDİ'

Türkiye'de FETÖ'ye karşı net duran hareket olduklarını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile hiçbir zaman yollarının kesişmediğini belirterek, "FETÖ'ye karşı duran, 10 sene evvel FETÖ'ye kanaatimiz ne ise, bugün de FETÖ hakkında kanaatimiz aynıdır. Duruşumuz aynıdır. Şeklimiz şemalimiz aynıdır. Ama FETÖ ile yan yana olanlar, FETÖ'ye methiyeler düzenler, onu görmüş bizim yanımıza gelmişler. Bizim duruşumuz gibi durmaya başlamışlar. Şimdi biz FETÖ'yü sevenlerin yanına mı geldik. Yoksa FETÖ'yü sevenler FETÖ'yü gördü bizim yanımıza mı geldi. Siyaseten kim kimin yanına geldi. Kim kimin arkasına takıldı. Eğriye eğri. Doğruya doğru. Bunu unutmayalım" diye konuştu.