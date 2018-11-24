DHA YURT BÜLTENİ 12

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir grup lise öğrencisi sınıf oluşturduğu ilçe meydanından geçen emekli öğretmenleri görünce ayağa kalkarak sürpriz yaptı. Emekli öğrermenleri duygulandıran o anları kayda alan liseliler klip hazırladı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu yaşanan kazada sürücü Nuri Karyağdı (49) ağır yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu, Sıcak Çermik kavşağı civarında yaşandı. Nuri Karyağdı idaresindeki 58 FZ 712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Nuri Karyağdı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Karyağdı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, S.G.'yi (14) kaçıran ve kız çocuğunun babası Ercan G.'nin (35) av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan Uğur D. (25), polisin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.G. de aynı operasyonla kurtarılarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerine sürpriz hazırladı.İlçe meydanına sıra ve tahta yerleştiren öğrenciler açık hava bir sınıfı kurdu. Derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkaran öğrenciler bekledikleri emekli öğretmenlerin meydandan geçişi sırasında öğretmen sınıfa girmiş gibi ayağa kalktı. Öğretmenler öğrencilerin jesti karşısında mutluluk yaşadı. Liseliler o anları kayda alarak klip hazırladı. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Geçen 3 Kasım'da meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ercan G., kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Uğur D.'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ercan G., Uğur D.'nin akrabası H.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Uğur D. ve S.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırmada Uğur D.'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini aldı. Ekipler düzenlediği operasyonla Uğur D.'yi gizlendiği evde gözaltına alırken, S.G.'yi de kurtardı.

İddiaya göre; ailesi tarafından kabul edilmeyen S.G., Elbistan'da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi. Uğur D., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uğur D., gazetecilere, "Babasının öldürülmesiyle alakam yok" dedi. Uğur D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.