DHA YURT BÜLTENİ 12

1)ARANAN ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI: 2 ASKER YARALI ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. 2 uzman çavuş yaralanırken, vurulan Özer ise yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldü. Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı.

Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopter görüntü

- Yaralı askerlerden

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Tolga YILDIRIM- ASLI DURAN/ANTALYA-DHA) =================================================== 2)KANSER HASTASI SÖZLEŞMELİ ER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KEMİK kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Hulusi Demirci (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Hulusi Demirci, 1 yıl önce operasyon sırasında kayalıklardan düştü. Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Demirci'nin kemik kanseri olduğu belirlendi. Buradaki tedavisinin ardından memleketine getirilen ve Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hulusi Demirci, hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hulusi Demirci için öğle vakti Hocazade Camiisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan vekili Ahmet Tıraş, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, askerler, Hulusi Demirci'nin babası Mevlüt, annesi Sultan, kardeşi Cuma, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılan Cuma Demirci gözyaşı dökerek, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Baba Mevlüt ve anne Sultan Demirci ise oğlunu son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çekti.

Hulusi Demirci, cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omzunda götürüldüğü Hocazade Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Hulusi Demirci'nin fotoğrafı

- Cenazeye katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB MARDAN PALACE, TİTANİC HOTELS'E KİRALANDI

3)OTEL ÇALIŞANLARINDAN EYLEM ANTALYA'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels grubuna kiraladı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler geçen hafta itibarıyla sonuçlandı. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel'i Halkbank'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Aygün, otelde 'resort' olarak ne eksik varsa onların tamamlanacağını, Mardan Palace Hotel'i en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını söyledi.

Mardan Palace Hotel'in geçmiş dönem işçiler de dahil alacaklarıyla ilgileri olmadığını da belirten Mehmet Aygün, "Alacaklı olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor, bizimle alakası yok. Haciz yoluyla Halk Bankası almış ve biz de Halk Bankası'ndan kiraladık. Alacaklıların bizimle hiç alakası yok. Evin kirasını ödemediniz, yeni kiracı mı ödemesi gerekiyor. Biz grup olarak böyle bir tesisin kapalı kalmasından üzüldüğümüz için en kısa sürede hayata geçirmek için kiraladık" dedi. Aygün, Nisan ayında açılacak otel için 10 milyon euro'nun üzerinde yatırım planladıklarını da söyledi.

180 BİN METREKARE ALANA KURULU

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

OTEL ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

Mardan Palace Hotel'in alacaklı işçileri, bugün otel önünde eylem yaptı. Otel önünde gerçekleşen eyleme, 50'nin üzerinde Mardan Palace Hotel dönemindeki çalışan katıldı. Mardan Palace Hotel'in önceki döneminde çalışan yaklaşık 400 işçinin, 16 milyon TL tutarında alacağı bulunduğu belirtildi. Eyleme katılan işçiler 'Patron kaçtı', 'hakkımızı alacağız', 'çocukların haklarını çaldılar', 'esnafların emeği ne olacak', 'devletten yardım bekliyoruz' yazılı dövizler açtı.

İşçiler adına açıklamada bulunan avukat Erhan Baban, alacaklı işçilerin yaklaşık 10 yıl emek verdiğini, bir yıl önce tesisin iflasını açıkladığını ve tüm çalışanları işten çıkartarak, 6 aylık maaşlar, kıdem tazminatları, yıllık izinler ve fazla mesai ücretlerinin hiçbirini alamadıklarını kaydetti.

Personelin gösterdiği emeğin karşılığını alamadığını, bu mağduriyetten dolayı birçok işçinin icralık olduğunu, boşandığını, evine ekmek, çocuğuna mama alamadığını anlatan Erhan Baban, "Bu tesiste birçok devlet adamına, birçok sanatçıya birçok işadamına hizmet ettik fakat sonu maalesef hüsran. Hiç kimsenin alın terini ödemeden sayın Telman İsmailov ülkeden kaçtı. Buna istinaden devletin birçok kurumuna, siyasetçiye ulaşmaya çalıştık, mektuplar yazdık, mailler attık fakat hiçbirinden yanıt alamadık. Hiç kimse çalışan, emek harcayan işçinin yanında durmadı" dedi.

Otele Halk Bankası'nın krediye karşılık el koyduğunu ve en son Titanic grubunun oteli aldığını öğrendiklerini belirten Baban, "Halk Bankası Telman İsmailov ve Titanic grup kendi arasında anlaşıp tesisi kiraya verdiler. Fakat bu kapsamda hiçbir taraf işçilerin gasp edilmiş haklarından bahsetmedi. Tarafların hiçbir şekilde umurlarında olmadık. Otelin eski genel müdürü, avukatı, herkesin alacağına daha işten ayrılmadan vaat ettiler. İşten çıkardıktan sonra ne hikmetse hiçbirini piyasada bulamadık. Çünkü hepsi kaçmıştı. Biz turizm emekçileri olarak sayın bakanımıza da konuyu ilettik ama olumlu yanıt alamadık. Hangi kapıya başvurduysak yüzümüze kapandı. Bu eylem son bulmayacak, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere insanların haklarını nasıl yediklerini anlatacağız. Titanic grubuna da bunca insanın ahını almamayı tavsiye ederim" diye konuştu.

Alacaklı işçi sayısının 350-400 civarında, alacak miktarının da 16 milyon TL olduğunu da belirten Baban, "Bu bir Titanic grup, otel işleten bir firma için çok komik bir rakam. Çok basit bir şekilde çözülebilecekken, çok insana insani olarak dokunulabilecekken, haklarını istiyorlar, hakkından fazlasını isteyen kimse yok, yıllarca emeğini verdiler ama maalesef bir sonuç alınamadı. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Eyleme katılan işçiler ve alacaklı esnaf, maaşları ve alacaklarını alamadıkları için icralık oldukları, evlerine ekmek götüremedikleri hatta ailelerin dağılma aşamasına geldiğinden yakındı.

Görüntü Dökümü

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- Otel dış plan detayı

- Otel önünde bekleyen işçilerden detay

- Polislerden detay

- İşçilerin pankartlara slogan yazması

- Avukat Erhan Baban röp

- İki işçiden röp

- Otel genel kalabalık detayı Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ==================================================== 3)KUMARHANEDE ÖZBEK SEVGİLİSİNİ YARALADI, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ TÜRKİYE sınırındaki Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhanede, Levent U. (57) iddialara göre tartıştığı sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova (38) ile sevgilisinin arkadaşı İrade Ziyadullayeva’yı (31) bıçakla yaraladı. Saldırıda, İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova da ağır yaralandı. Saldırgan, Levent U. Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki gece Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde meydana geldi. Levent U., Türkiye'den Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhaneye gitti. İddiaya göre, Levent U., sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan Özbek vatandaşı İrade Ziyadullayeva araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent U., cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent U., olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan Özbek kadının öldüğü arkadaşının yaralandığı bıçaklı saldırı olayı sonrası yaşanan panik anları kumarhanedeki müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Khalida Mahkamova’ya müdahale edildiği görülerken saldırıda hayatını kaybeden İrade Ziyadullayeva’nın etrafına kalabalığın toplandığı görülüyor. Bu arada görüntülerde kumarhanede yaşanan olaya rağmen bazı müşterilerin olan bitene aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi de dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Olay sonrası yaşanan panik anları

Ölen ve yaralananın fotoğrafları

Olayı gerçekleştirenin fotoğrafı

Detaylar

Haber-Kamera: GÜRCİSTAN - DHA ==================================================== 4)KARLI KAPLI ALANDA ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ GÖRÜNTÜLEDİLER ERZURUM Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri, drone ile çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülemeyi başardı. Droneyi gören keçi, karla kaplı alanda bir aşağı bir yukarı koştu.

Erzurum'un İspir ilçesinde çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapan ekipler, karla kaplı Verçenik Dağı'na tırmandı. Drone ile araziyi tarayan ekiplerin ekranına bir anda aradıkları çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsü düştü. Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınan dağ keçisi şaşkınlık yaşadı. Yaban hayatı geliştirme sahasında dağın yamacında tek başına dolaşan dağ keçisi, droneden ürküncü dağda bir aşağı bir yukarı koştu. Keçi, bazen de durarak droneye adeta poz verdi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilen Verçenik dağın

-Keçinin drone bakması ve dağa doğru koşması Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 02.43 BOYUT: 504MB =============================================== 5)TEKNOLOJİK FAYTON 'PAYİTAHT' DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan iş insanı Haluk Şahin'in ürettiği elektrik şarjlı fayton modeline yenisi eklendi. 'Payitaht' adı verilen son model araca yokuş kalkış ve iniş desteği, 3 ayrı fren ve müzik sistemi eklendi. 3 liraya şarj edilebilen aküsüyle 100 kilometreye kadar menzili ile dikkati çekti. Makine mühendisi işadamı Haluk Şahin, özellikle İstanbul'daki adalarda atlara eziyet yapıldığını söyleyen hayvanseverlerin beğenisini toplayan elektrikli faytonlar üretiyor. 12 yıldır fayton üretimi yapan Şahin, ürününe ismini verdiği 'Fayoto'nun patentini de aldı. İlçedeki fabrikada 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderiyor.