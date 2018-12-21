DHA YURT BÜLTENİ -12

İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. Haber: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) ====================================== FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf olmak üzere 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonla 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli halen aranırken, emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Adliyeden görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA) ================================================== Hollanda'da öldürülen Hümeyra Karaman'da toprağa verildi Hollanda'nın Rotterdam kentinde Bekir Ersalan (31) tarafından okulunun önünde vurularak öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın (16) cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde oturan Hümeyra Ergincanlı, geçen salı günü eğitim aldığı tasarım okulunun önüne bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini rahatsız eden Bekir Eraslan'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ergincanlı'nın cenazesi dün gece tarifeli uçakla Hollanda'dan Konya'ya, ardından da karayoluyla memleketi Karaman'a getirildi. Hümeyra Ergincanlı, bugün Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, genç kızın ailesi ve yakınları katıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

-Tabutun omuzlarda taşınması

Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ============================================== Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki küçükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapılarak ormanlık alana bırakıldığı öne sürülen 11 sokak köpeği, kurtarıldı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Dalaman Bülüşlü mevkiinde bulunan Hayvan Dostları Derneği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yakınındaki ormanlık alandan geçen yolda baygın haldeki sokak köpeklerini gören bir vatandaş, durumu merkezin sorumlularına bildirdi. Veteriner ile birlikte alana giden HAYDOS ekibi, baygın halde bulunan sokak köpeklerini merkeze getirerek, tedavi altına aldı. Sokak köpeklerinin, Dalaman Tarım Açık Cezaevi'nde yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapıldıktan sonra ormana bırakıldığı belirlendi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeklerin, cezaevi veterineri tarafından anestezi yapılıp uyutularak ormana bırakıldığını öne sürüp, bu durumun kendilerini daha da üzdüğünü söyledi. Olayı bir vatandaşın haber vermesi üzerine öğrendiklerini belirten Dağdelen, "Çok şaşırdık. Apar topar olay yerine gittik. Gerçekten de köpekler baygın bir halde yolun üstünde yatıyordu. Köpeklerin bir yerden kasıtlı olarak toplanıp, anestezi verilip oraya getirildiğini öğrendik. Zaten veteriner hekimler de anestezi verildiğini onayladılar" dedi. Olaydan yarım saat önce cezaevi aracını, bakımevi girişinden hızlı bir şekilde ayrılırken gördüklerini anlatan Dağdelen, "Cezaevinin böyle bir şey yapacağı aklımıza bile getirmedik. Cezaevi veterinerini aradım, kendisine olayı anlattım. Kendisi olayı teyit etti. 'Hükümlülere saldırıyor, oradaki küçükbaş hayvanlara zarar veriyor' dedi. Cezaevi veterineri zaten olayı kabul etti. Suç duyurusunda bulunacağız. Veteriner hekimlerin yeminleri vardır. Veteriner hekimler hayvanları bayıltıp dağ başına, ormana atmak için değil onları yaşatmak için vardır" diye konuştu.

Dağdelen, "Şöyle bir durum var; köpeklere yüksek dozda anestezi yapılmış. Malum kış ayındayız, vatandaşlar fark etmeseydi hepsi donup, ölebilirdi. Bazıları hala sersem gibi. Toplam 11 köpek bu durumda" dedi. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Halen kontrol altında tutulan köpeklerin sağlık problemlerinin olmadığı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen'in yerde yatan köpekleri araca taşıması

-Türkan Dağdelen'in ağlaması

Haber-Kaemra: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============================================== Sobadan zehirlenen Cennet toprağa verildi, eşinin tedavisi sürüyor Konya'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Cennet Koçak (21), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cennet Koçak'ın hayati tehlikesi devam eden eşi Deniz Koçak'ın(26) tedavisi sürerken, durumu iyi olan 4 aylık kızı Eşenur Koçak taburcu edildi.

Beyören Mahallesi Deveağıl Yaylası'nda oturan ve 2017 yılının Ekim ayında evlenen Cennet Koçak ile Deniz Koçak çifti, 19 Aralık akşamı kömür sobasını yakıp, kızları Eşenur ile birlikte uyudu. Kendilerinden haber alınamaması üzerine ertesi gün eve gelen yakınları, Koçak çiftini baygın halde buldu. İhbar üzerine eve çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Ailenin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, Cennet Koçak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Deniz Koçak ve kızı Eşenur Koçak ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Deniz Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Deniz Koçak tedavi altında tutulurken durumu iyi olan Eşenur, taburcu eilerek yakınlarına teslim edildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cennet Koçak'ın cenazesi bugün Ulu Camii'ne getirildi. Cenaze namazına cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan babası Serhat Uluer (55) jandarmalar eşliğinde katıldı. Yakınlarının sinir krizleri geçirdiği genç kadın, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) ============================================== Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, görme engelliler için yapılan yola park edilen bir araca başını çarptığı ana ait görüntü, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren, vatandaşlar ve sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi. Fatsa'da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, görme engelli bir çocuk kaldırım üzerinde görme engelliler için yapılan yoldan yürüyüyor. Ancak kaldırım üzerine park edilen bir araca başını çarpıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, üzerine binlerce takipçi aracı sürücüsüne tepki yağdırırken, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren bu tür vakaları Türkiye'nin her yerinde gördüklerini, zabıtanın kaldırım işgaline yönelik cezai işlem uygulamasına rağmen, yine de bildik görüntülerle karşılaştıklarını söyledi.

Özellikle araç sürücülerinden ve kaldırım işgali yapan esnaftan daha duyarlı davranmalarını isteyen Gülseren, "İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız. Kaldırım işgalleri çok muzdarip olduğumuz durum. Tüm Türkiye'de bunu görüyoruz. İnsanlarımızdan duyarlılık bekliyoruz, bu konuya çok önem vermeleri gerekir. İnsanlar, esnaf kaldırımları işgal ediyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım" dedi. Görme engelli Deniz Uzun da, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Uzun, "Ben sıfır görme engelliyim. Ordu'da gerçekten engelliler olarak zor durumlar yaşıyoruz. İnsanlarımız empati yapmıyorlar. Görme engelli ve tekerlekli engellilerimize karşı daha duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu. -Görüntü Dökümü -Selma Gürselen ile röportaj -Görme engelli Deniz Uzun ile röportaj Haber-Kamera: Nedim KOVAN - ORDU/DHA ============================================== Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Hatay'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sisli hava, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehrin üzerini kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Hatay Havalimanı'ndaki erken saatlerdeki uçuşlar iptal edildi. Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Görüntü Dökümü

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- Sisli havada trafikte seyreden araçlardan genel ve detay görüntü - Antakya otobüs terminalinin sis içerisindeki görüntüsü - Sis altındaki semt pazarından görüntü -Antakya çevre yolunda oluşan maddi hasarlı kaza sonrası aracın çekilerek yolun trafiğe açılması -Asi nehrininin sis altındaki görüntüsü - 75. Yıl bulvarından görüntü Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA) ============================================== Kanadı kesilmiş yaban ördeğine tedavi Osmaniye'de kanatları kesilmiş halde bulunan nesli tükenmekte olan yaban ördeği tedavi altına alındı.

Osmaniye'ye bağlı Kesmeburun köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işiyle uğraşan Zeki Ellek, hayvanlarına bakım yaptığı sırada köpeklerin bir yaban ördeği kovaladığını gördü. Köpekleri uzaklaştırıp ördeği yakalayan Ellek, kanatlarının kesilmiş olduğunu fark etmeyip geri bıraktı. Bir süre sonra sokaktaki çocukların elinde gördüğü ördeği alıp evine götüren Ellek, tedavisi için de Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile birlikte eve gelen veteriner Bünyamin Akın, yaban ördeğini, ilk müdahalesini yaparak teslim aldı. TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Ördeğin tedavisine Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edileceğini anlatan Bünyamin Akın, "Yaban ördeğimiz uçmasın diye kanarları kesilmiş durumda. Çocuklar tarafından kesilmiş olduğunu düşünüyoruz. Ama herhangi yarası falan bulunmamakta. Gerekli tedavisinin ardından uçma yetisini kazandığı takdirde, av koruma ekiplerince yeniden doğal yaşama ortamına bırakılacaktır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Angıt Ördeği'nin genel görüntüsü, yakalanmaya çalışılması

-Veteriner hekim tarafından yakalanması

-Yaban Ördeğinden yakın detay görüntü

-Kanatlarının kesik halinden detay

-Ördeği bulan Zeki Ellek ile röportaj

-Veteriner Hekim Bünyamin Akın ile röportaj

-Ördeğin, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ndeki kafese konulması

-Ördeğin kafes içinde ki görüntüsü yakın detay

-Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü aracı ve üzerindeki kurum yazısı detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ============================================== Narenciye Festivali katkılımcı rekoru kırdı Mersin'de 17-18 Kasım tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'ne 300 binden fazla katılımcının katıldığı bildirildi. Festival bu anlamda daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlara oranla katılım rekoru kırdı. Vali Ali İhsan Su, Festival İcra Kurulu Başkanı Abdulah Özdemir, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan'ın katılımıyla Narenciye Festivali'nin değerlendirme toplantısı Mersin Ticaret Borsası'nda yapıldı. Mersin için önemli bir organizasyonun başarı ile tamamlandığını belirten Vali Ali İhsan Su, "Bir ve beraber olunca, bir işe hep birlikte el koyunca yapamayacağımız birşey yok. Bu festival de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İnanıyorum ki bundan sonra da festivali en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun için şunu da yapmamız lazım; her festival bir öncekinden daha gelişmiş daha iyi olması lazım" dedi.

Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise "Festivalimizin en önemli araçlarından biri, 'Narenciye Festivali'ni Mersin'in ve Türkiye'nin festivali yapmak' demiştik. Bundan önceki yıllarda da olduğu gibi Mersinliler, festivalimizi benimsemiş ve sahip çıkmıştır. 300 binden fazla vatandaşımız festivale katıldı. 200'e yakın firma, kuruluş ve STK stant açarak Mersinlilerle buluştu. Yaklaşık 2 bin kişilik çok renkli kortejimiz, Mersinimizin tüm zenginliğini yansıttı. Coşku dolu bu kalabalık, Narenciye Festivali'nin artık Mersin'in festivali olduğunun en önemli kanıtıdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından festival kapsamında organize edilen çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini Vali Su, İcra Kurulu Başkanı Özdemir ile Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un elinden aldı. Öte yandan 6'ncı Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında toplam 1 milyon 649 bin 137 TL harcama yapıldığı da bildirildi. Görüntü Dökümü --------------------------- - Protokolün görüntüsü - Salondan görüntüler

- Festival videosunun izlenmesi - Vali Ali İhsan Su'nun konuşması - Abdullah Özdemir'in konuşması - Yarışmalarda birinci olanlara ödüllerinin verilmesi Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ============================================== Acil vakalara kan taşımak için 'Hızır' adlı drone geliştirdiler Erzurum'da iki doktor ve bir İHA pilotu, acil vakalarda kan taşımak için drone geliştirdi. "Hızır" adı verilen ve 20 ünite kan taşıma kapasitesine sahip drone ihtiyaç anında ilaç da nakledebilecek. Hematoloji Uzmanı Dr. Can Özlü, Türkiye'de ilkini yaptıkları cihazı geliştirmek için çalışacaklarını söyledi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan hematoloji uzmanı Dr. Can Özlü, acil durumlarda kan ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşandığını görünce harekete geçti. Aynı hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olan Dr. Sami Engin Muz ve Erzurum Teknik Üniversitesi 4'ncü sınıf öğrencisi ve İHA operatörü Sefa Yangal ile birlikte drone projesi hazırladı. Yaklaşık 1,5 yıl ar-ge çalışması yapan 2 doktor ve İHA operatörü yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında 25 kilometre uçuş mesafesine sahip, 20 ünite kan taşıyabilen drone geliştirdi. Yüzde 80 yerli üretim olan cihazı 3,5 aydır test eden ekip, Türkiye'de ilk olan cihazı tanıttı.

BEAH'a ait helikopter ambulans pistinde 'Hızır' adını verdikleri kan taşıma drone tanıtan hematoloji uzmanı Dr. Can Özlü, "Erzurum BEAH, kan ve kan ürünlerinin ana merkezi. Buraya bağlı 4-5 hastane bulunuyor. Göreve başladığım zaman ihtiyaç olan hastaneye kan gönderdiğimiz zaman bazı sorunlar olduğunu gördüm. Kan arabayla belirli zamanlarda gidiyordu. Acil göndermek gerektiğinde hasta yakınına veremiyoruz, rink yok sıkıntı olabiliyordu. Bu boşluğu doldurmak için KBB Uzmanı Dr. Sami Engin Muz ve İHA operatörü Sefa Yangal ile bu projeyi geliştirdik" dedi. Büyükşehirlerde trafik, kırsalda ise coğrafi ve iklim koşulları sebebiyle kan ürünlerinin hızlı şekilde ulaştırılamadığını ifade eden Özlü, "Kanamalı, ağır travma olan, bıçaklanma yaralanma, trafik kazaları gibi durumlarda insanların hayatlarını kaybettiğini gördük. Kısa sürede müdahale olması gereken durumu saptadık. Bunun için 'Hızır' adını verdiğimiz drone geliştirdik. Türkiye'de ilk olan cihaz dünyadaki rakiplerine de farkatmış durumda. Biz drone sadece kan değil, tıbbi cihaz, ilaç gibi malzemelerde taşıma kapasitesine sahip. Medikal ürünleri de istenilen yere teslim edebileceğiz" diye konuştu.