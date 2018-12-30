DHA YURT BÜLTENİ-12

Sarıkamış'taki telesiyej hattında arıza oldu, zirvede 2,5 saat mahsur kaldılar (EK)

1)KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı. Telesiyej arızasının giderildiğini, her şeyin normale döndüğünü belirten Öksüz, şunları söyledi: "Mekanik tesiste kısa süreliğine bir arıza oldu. Teknik arkadaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar bulundukları yerde kalmış oldu. Şimdi normal çalışıyor. Mahsur kalan ziyaretçilerimizden özür diliyoruz. Kısa sürede müdahale edilip, çözüldü. Şu anda her şey normal. Mekanik tesis olduğu için zaman zaman bu arızalar oluyor. Acil sistemleri var, devreye giriyor. Acil giren yedek sitemlerinde de bir arıza olmuş maalesef. Böyle bir şansızlık oldu. Kısa sürede müdahale ettik. Şu anda hiç bir problem yok. Hiçbir sağlık sorunu olan yok." KARS/DHA ================================================= 2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT Şırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.

Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Konvoydan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bayram KAPLAN-ŞIRNAK-DHA ================================================= 3)KAZA YAPAN AİLEYE İLK MÜDAHALEYİ, YOLDAN GEÇEN DOKTOR ÇİFT YAPTI Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki çift ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen doktor çift yaptı.Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır karayolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Zahir Kebapçı yönetimindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Zahir ile eşi Sebahat ve bebekleri Kübra Kebapçı yaralandı. Yaralıların yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen doktor çift yaptı. Üşüdüklerini söyleyen Kebapçı çifti, diğer araçlardan alınan battaniyelere sarınarak ısınmaya çalıştı. Bu sırada cep telefonu çalan Mehmet Zahir Kebapçı, kendisini arayan babasına, "Baba biz kaza yaptık, korkulacak bir şey yok" diyerek durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Yerde bulunan yaralılar

- Yaralı bebeği alan çevredeki sürücüler

- Yaralılara battaniye örten sürücüler

- Yaralıyı babası ile telefonda görüşmesi

- 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

- Yaralılara ilk müdahalenin yapılması

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Takla atan ve ters dönen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 531 MB 4)METRO İŞÇİLERİNDEN İZBAN İŞÇİLERİNE JEST İZMİR'de greve devam eden İZBAN işçilerine, İzmir Metro çalışanlarından destek geldi. İşverenin Metro personeline verdiği ve içerisinde çeşitli meşrubatların yer aldığı yeni yıl sepetini, grevde olan İZBAN işçilerine getiren çalışanlar, kendileri gibi demiryolu çalışanı olan personele sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı.

İzmir'de toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde, işveren ile uzlaşamayarak 10 Aralık'ta greve başlayan İZBAN işçilerine, kendileri gibi demiryolu işçisi olan İzmir Metro A.Ş. çalışanlarından destek geldi. İşverenin yeni yıl için kendilerine verdiği ve içerisinde çeşitli meşrubatların yer aldığı hediye sepetini, İZBAN personeline getiren Metro çalışanları, dayanışma örneği sergiledikleri için mutlu olduklarını belirttiler. Alsancak Gar'da grevini sürdüren İZBAN işçileri, eşleri ve çocukları ile Metro çalışanlarını karşıladı. İşçiler, "İZBAN işçisi yalnız değildir" ve "Metro-İZBAN el ele genel greve" sloganları attı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işçilerin birliğinin sermayeyi yeneceğini belirtti. İşçilerin birliğinin, ihtiyaç duyulan bir birlik olduğunu söyleyen Hüseyin Ervüz, "İşçilerin parçalanmışlığı, iktidarların işçiler üzerindeki baskısını, işçilerin üzerindeki hak kayıplarını çoğaltıyordu. Bu başlamış olan direniş tahmin ediyorum Türkiye işçi sınıfının ileriki günlerde yapacağı çok daha etkili eylemlerin, ses getirmenin en iyi örneklerinden biri olacak" dedi.

'GÖZ YAŞARTICI BİR DURUM'

Metro ile İZBAN'ın kardeş olduğuna değinen Hüseyin Ervüz, "Rraylı taşımacılık sistemi başta olmak üzere, dayanışan bütün işçiler kardeştir. Bu dayanışmanın en iyi örneğini Metro işverenin, işçi arkadaşlarımıza verdiği hediye sepetinin, grevdeki arkadaşlara sunulmasıdır. Gerçekten göz yaşartıcı bir durum. Bu dayanışmanın ilerleyen günlerde daha da artacağının göstergesi. İZBAN işçisinin yalnız olmadığını bir kez daha ispatladılar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu tür hareketler sendikamıza güç katıyor. Grevdeki arkadaşların moralini yükseltiyor" diye konuştu.

'SONUNA KADAR EŞİMİN ARKASINDAYIM'

Metro'nun Sendika Baştemsilcisi olan Celal Dağaşan da, bu dayanışmanın kendilerini de son derece mutlu ettiğini belirtti.

İlk günden bu yana İZBAN'daki işçilerin yanında olduklarını söyleyen Dağaşan, "İşçi arkadaşlarımızın yanındayız, son güne kadar da yanlarında olacağız" dedi. İZBAN çalışanlarından 2 çocuk babası Berkant Arda, Metro'da çalışanların kendileri için büyük bir jest yaptığını kaydetti. Arda, "Metro'da çalışan arkadaşlarımızın bu anlamlı ziyareti bizi mutlu etti. Ailemiz ve çocuklarımızla buradayız. Yeni yıla grev ile giriyoruz, temennimiz yeni senede bu tür şeyleri bir daha yaşamamak" diye konuştu. Berkant Arda'nın eşi Emine Arda ise "Ekonomik olarak güçlükler yaşıyoruz. Ama sonuna kadar eşimin arkasındayım. İZBAN işçilerini bu mücadelelerinde destekliyorum" diye konuştu. Bir süre müzik eşliğinde eğlenen işçiler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevi, 21'inci gününde.

Görüntü Dökümü

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-Metro işçilerinin hediye sepetlerini, İZBAN işçilerine getirmesi

-İşçilerin Alsancak Garı içerisindeki eğlenceli dakikalarından görüntü

-Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı ve işçiler ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) ==================================================== 5)ÖLDÜRÜP TUVALETİN YANINA GÖMDÜĞÜ AĞABEYİNİN CESEDİYLE İKİ GÜN AYNI ODADA KALMIŞ KONYA'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i (33) boğazından bıçaklayarak öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), adliyeye sevk edildi. Mustafa Pekşen'in, cinayetin ardından ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı odada kaldığı ortaya çıktı.

Karaman'da oturan çiftçi Mustafa Pekşen, dün akşam saatlerinde polisi arayıp, ağabeyi Dursun Pekşen'i, Konya'nın Karapınar ilçesinde İslim Mahallesi'ndeki yayla evlerinde öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü ve teslim olacağını söyledi. Polis, ihbar üzerine verdiği adrese gidip Mustafa Pekşen'i gözaltına aldı. Jandarmanın görev alanında olduğu için jandarmaya teslim edilen Pekşen, Karapınar'a getirildi. Mustafa Pekşen, ağabeyinin cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan kazıyla Dursun Pekşen'in cesedi bulundu. Pekşen'in otopsisinde boğazından 15- 20 bıçak darbesi aldığı saptandı.

Jandarmadaki ilk ifadesinde Mustafa Pekşen, yayla evi olarak kullandıkları evde, 23 Aralık günü kendisi gibi bekar olan ağabeyini öldürdüğünü anlattı. Ağabeyiyle tartışıp kavga ettiklerini itiraf eden Pekşen, "Ağabeyimle tartıştık. Aramızda kavga çıktı. Ağabeyim bana demir sopayla saldırdı. Ben de elime geçirdiğim bıçağı ağabeyimin üzerine salladım. Ağabeyim bıçağı tutmak isterken eli kesildi ve yaralandı. O sırada kendimi kaybetmişim ve bıçağı defalarca boğazına sapladım" dediği ifade edildi.

Ağabeyinin öldüğünü anladıktan sonra battaniyeye sardığı cesetle 2 gün aynı boyunca aynı odada kaldığını söyleyen Pekşen, "İki gün ağabeyimin cesediyle aynı oda da kaldım. Sonra cesedi bahçedeki tuvaletin yanına gümdüm. 28 Aralık günü Karaman'a gittim. Vicdan azabı çektiğim için ertesi gün polisi arayıp, durumu anlatıp, teslim olacağımı söyledim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mustafa Pekşen, bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Konya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.