DHA YURT BÜLTENİ -12 Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (2)

GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİNE, MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile fertlerine, evden çıkartıldıkları sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bir mahalleli, elindeki içi dolu poşeti, baba Harun Palu'ya vurarak, küfür etti. Araya giren polis, öfkeli vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA) ====================== Siirt'te 60 köy yolu kardan kapandı, mahsur kalan aile kurtarıldı Siirt'in Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı 60 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Şirvan'da ise yolda kar ve tipiye yakalanıp mahsur kalan 5 kişilik aile, 4 saatte sonra kurtarıldı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların temizlenip, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Şirvan'da ise Cevizlik köyünden ilçe merkezine hareket halinde bulunan ve içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, karda mahsur kaldı. Bölgede yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, ailenin bulunduğu aracı yaptıkları temizlik çalışmalarının ardından 4 saatin sonunda kurtardı. Donma tehlikesi geçiren 5 kişi, görevliler tarafından evlerine ulaştırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışı

- Yolda kalan araç

- Yolda kalan araç sürücüsün konuşması,

- Karda mahsur kalan aracın kurtarılması GÖRÜNTÜ BOYUTU: 278 MB Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK-SİİRT,(DHA) ================== Şemdinli ve Derecik'te yollar kardan kapandı Hakkari'nin Şemdinli ve Irak sınırındaki Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Şemdinli-Yüksekova ve Şemdinli- Derecik karayolları ile iki ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam başlayan ve halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Okulların tatil edildiği iki ilçede ulaşım da durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede, Şemdinli-Yüksekova ve Şemdinli-Derecik karayolları ulaşıma kapandı. Tüm köy yollarının da kapalı olduğu Şemdinli ve Derecik'te karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele ekiplerinin çalışması

-İş yeri önlerini temizleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ-DERECİK (Hakkari), (DHA)- ================== Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışması sürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent merkezi ile ilçelerine bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, dün gece yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Bingöl'e ulaşım sağlanan Elazığ, Muş ve Diyarbakır Karayolları, kar birikintilerinin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü

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- Bingöl-Elazığ Karayolunda kamyonların kalması

- Bingöl-Elazığ karayolunda araçların geçmesi

- Yolda kalan araçlar

- Genel ve detaylar GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87,4 MB Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-BİNGÖL-DHA ================= Nazımiye'de kar 2 metreye aştı, Belediye Başkanı yardım istedi (YENİDEN)

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ilçede 3 gündür eğitim verilemiyor. Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, belediyenin tek iş makinesiyle kar temizliği yapmaya çalıştıklarını ve bunun da yetersiz olduğunu belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Tunceli kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Nazımiye ilçesinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ve bağlı köylerinde 3 gündür eğitim verilemiyor. Kara gömülen evlerine kapanan vatandaşlar, bazı yerlerde elektrik ve don nedeniyle suyun da kesilmesiyle zor günler geçiriyor.

'SON YILLARIN EN ÇETİN KIŞINI GEÇİRİYORUZ'

Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, ilçede bulunan tek iş makinesiyle karla mücadele ettiklerini ve zorlandıklarını anlattı. İnsanların ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Kırmızıçiçek, yardım talebinde bulundu. Başkan Kırmızıçiçek, "Son yılların en çetin kışını geçiriyoruz. Bu yıl gerçekten çok fazla kar yağdı, yağış devam edecek. Şu an ilçe merkezimizde kar kalınlığı 2 metre olmuş durumda. Tam bir afet durumu söz konusu. İlçe merkezinde karla mücadelede çok zorlanıyoruz, imkanlarımız çok kısıtlı. Belediyenin tek iş makinesi var. Onunla ilçe merkezindeki yolları açmaya çalışıyoruz. Ama çok zorlanıyoruz. Umarım devlet yetkilileri bu sıkıntılarımızı görür ve iş makinesi konusunda bize yardımcı olurlar. İlçe merkezi ve köylerde elektrikler çok kesiliyor. Bazı köylere 2 haftadan fazladır elektrik verilemiyor. İnsanlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Köy yollarının çoğu kar nedeniyle kapalı bir an önce ilçemize iş makinesi takviyesi yapılması gerekiyor" dedi

Görüntü Dökümü

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- Nazımiye'de köy yollarında çalışmalar

- İş makinesinin köy yolunu açmaya çalışması

- İlçe merkezinde kar görüntüleri

- Kar altında kalan evler

- Vatandaşın evinin kapısının önündeki karları temizlemesi

- Belediye başkanının açıklaması

- Vatandaşların açıklamaları

- Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 660 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA ================== Adıyaman ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiliyor Adıyaman ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken ilçelerde işyerini açmak isteyenler ise traktörle işyerine ulaşımı sağlıyor.

Merkeze bağlı 35, Besni 6, Çelikhan 20, Gerger 36, Gölbaşı 20, Kahta 6, Sincik 15 ve Tut ilçelerinde 2 olmak üzere toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapanan yollar

- Kar altında kalan araçlar

- Vatandaşların traktörle işe gelmesi

- Kardan eğilen ağaçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================= Menfez tıkandı, inşaat alanı sularla doldu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, menfezin tıkanması sonucu dere suları 3 metreye kadar yükseldi. İnşaat halindeki binaların bulunduğu alan sularla doldu. Belediye ekipleri yolu yararak suyu dere yatağına yönlendirdi.

Mustafa Kemal Caddesi'nin geçtiği Ariket Deresi yatağında su tahliyesini sağlayan menfez, sağanak yağış nedeniyle tıkandı. Derenin kuzey kısmında birikmeye başlayan sular 3 metreye kadar yükselerek bölgede inşaat halindeki binaların bulunduğu alana doldu. Bina temellerine zarar veren suyun tahliyesi için Belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler yolu yararak suyu dere yatağına yönlendirdi. Çalışma nedeniyle caddede trafiğin 5 gündür tek yönlü verildiği belirtildi. Yolun çift taraflı trafiğe açılması ve sular altında kalan inşaatın çökme tehlikesinden kurtarılması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Biriken sular

- Sular içerisinde kalan inşaat

- Sular içinde kaybolan kulübe

- Belediye çalışması

- Tahliye edilen su

- Tıkanan trafik akışı

- Genel Ve Detay Görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139 MB HABER-KAMERA: HACİ BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ==================== Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, bir köpek tarafından kovalanması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Torba Mahallesi'nde, geçen 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden bir sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak, bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görünteleri Facebook hesabından

paylaştı.