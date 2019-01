DHA YURT BÜLTENİ -12

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye’nin yükselişe geçtiği her dönemde önüne tuzaklar koyulduğunu söyleyen Erdoğan, “Cumhuriyet Tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır" dedi.

'BERABERLİK İÇİNDE DÜŞMANI SEVİNDİRMEYELİM'

Şair merhum Cemal Safi'nin şiirini seslendiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem millet hem de Ak partililer olarak, birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin ve ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesinde hizmet için yola çıkan; işte bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek,hep birlikte zafere taşıyacağız. Gençler ben de sizlerle gurur duyuyorum. Samsun, 31 Mart'ta belediyelerde, bu ak kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Samsun, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Maşallah, işte benim görmek istediğim Samsun budur"

'BAŞLANGIÇLAR ÖNEMLİDİR'

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne girilecek olan 19 Mayıs'ı daha farklı heyecanla kutlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu yıl, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yola çıkmış ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla, daha farklı bir anlamda kutlayacağız. Önümüzdeki yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 1923 yılında da Cumhuriyetimizin ilanın 100'üncü yıl dönümüne ulaşacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprünün önemli dönüm noktaları olan bu tarihleri, hem bir hatırlatma hem bir muhasebe, hem de hedeflerimize olan bağlılığımızı birer timsali olarak görüyoruz. 19 Mayıs'tan başlayarak 1 asırlık tüm kutlamaları, gelecek nesillere, bu vatanın hangi fedakârlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Samsun, bu kutlu mücadelenin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yerdir. Bazıları ise Samsun'da atılan ilk adım da, Ankara'da faaliyete geçen mecliste cumhuriyetimizin kuruluşu da, demokrasiye geçişi bizde sadece slogandan, sadece istismardan ibaretti. Biz ise bunların her birinin, milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz. Meseleye böyle baktığımız için de, bu tarihlerin her birinin önemini, değerini misyonunu, anlamını çok iyi biliyoruz. İşte bu anlayışla 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayıp, 29 Ekim 2023 yılına kadar devam edecek bu süreçte; hem milli mücadelenin kendisini, hem gerisindeki o muhteşem arka planı milletimizle birlikte ortaya koyacağız. Başlangıçlar önemlidir. Onun için Moğolistan'a kadar gidip yazılı Türk tarihinin başlangıç yeri olarak gördüğümüz Orhun Anıtlarını sahip çıktık. Bizden öne kimse oralara gitmedi, ama biz gittik. Bunun için Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'nın içlerinden Sudan'daki Sevakin Adası'na kadar, her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz. Onun için gençler, Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz" dedi.