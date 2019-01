DHA YURT BÜLTENİ -12

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen, ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı. Tuğgeneral Akgülay’ın ifadesinde, "Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Zaten uçakları pistin başındaydı. Ayrıca teknik olarak ne kadar bu uçağın kalkmaması için gayret sergilesek de bu uçak bizim inisiyatifimiz dışında kalkış yapabilirdi" dediği belirtildi. FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınıp önceki gün Diyarbakır’da tutuklanan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Tuğgeneral Akgülay, ifadesinde FETÖ/PDY ile hiçbir döneminde irtibatının olmadığını, sohbetlerine katılmadığını, eşiyle katalog yoluyla evlenmediğini anlattı. Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin Moda Deniz Kulübü'nde yapılan düğüne katılması nedeniyle o gece vekaleten üs komutanlığına baktığını söyledi. 'BİRTAKIM OLUMSUZLUKLAR YAŞANDIĞINI FARK ETTİM' '15 Temmuz darbe gecesi, 6 adet F- 16 uçağıyla darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki özel timin bulunduğu uçağın Diyarbakır’dan Ankara'ya uçmasını neden engellemedin?' sorusuna Tuğgeneral Akgülay, "Çünkü uçakta özel tim askerleri vardı. Bu askerler zor kullanarak üssü ele geçirmeye teşebbüs edebilir ve neticesinde darbe girişimine yönelik daha büyük aksaklıklar yaşanabilirdi. Bu tehdidi bertaraf etmek için Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik" yanıtını verdi. Tuğgeneral Akgülay, "Emir komutam dışında birtakım olumsuzluklar yaşandığını fark ettim ve fark ettiğim an itibari ile darbe girişimini engellemeye yönelik çaba ve gayretlerde bulundum" dedi. 'SEMİH TERZİ'NİN UÇAĞININ KALKIŞINA MÜDAHALE EDEMEDİK' Tuğgeneral Akgülay'a, FETÖ'den hakkında işlem yapılan R.Ö.'nün 'Semih Terzi telsizden, 'Ne yaparsanız yapın, kalkacağım' demesi üzerine, '8'inci Ana Jet Üs Komutanı Vekili'ni aradım o da 'Kaldırın gitsin' diyerek kalkış iznini verdi' ifadesi hatırlatıldı. Tuğgeneral Akgülay, kendisini arayan Terzi'nin kalkış izni istediğini, ancak Birleşmiş Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) izin alması gerektiğini söylediğini savunarak, şunları söyledi: "BHHM bana zorda kalmam halinde Semih Terzi'nin uçağının kalkışına karışmamam yönünde talimat vermişti. Çünkü uçakta özel tim askerleri vardı. Bu askerler zor kullanarak üssü ele geçirmeye teşebbüs edebilir ve neticesinde darbe girişimine yönelik daha büyük aksaklıklar yaşanabilirdi. Bu tehdidi bertaraf etmek için Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Zaten uçakları pistin başında idi. Ayrıca teknik olarak ne kadar bu uçağın kalkmaması için gayret sergilesek de bu uçak bizim inisiyatifimiz dışında kalkış yapabilirdi." 2018 Yüksek Askeri Şura ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Müşterek Hava Kuvveti Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Akgülay, ifadesinde görevinden alınacağını öğrendikten sonra 4 Ocak günü emeklilik dilekçesi verdiğini söyledi. 6 ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ Tuğgeneral Akgülay'ın 2012 ve 2015 yılları arasında Diyarbakır’daki sabit farklı numaralardan 6 kez arandığı belirlendi. Arayanlardan birinin tanker pilotu darbeci Orçun Kuş olduğu ve ardışık olarak aradığı saptandı. Orçun Kuş'un, 20 Ekim 2012 tarihinde saat 20.44’te sabit numaradan arandığı, bu aramadan 2 dakika sonra da saat 20.46’da da yine aynı sabit hattan şüpheli Özkan Edip Akgülay arandığı tespit edildi. 'BAZI ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞLAR CEP TELEFONU KULLANMIYORDU FETÖ’nün mahrem yapılanmasında kullandığı ankesörlü- kontörlü telefonlardan aranmasıyla ilgili sorulara Tuğgeneral Akgülay, sabit hatlardan aranmış olabileceğini, ancak bu aramaların örgüt aranması olamadığını iddia etti. Orçun Kuş'un kendisini aramasıyla ilgili olarak ise Tuğgeneral Akgülay, "Tanker pilotu Orçun Kuş’un çalıştığını hatırladığım İncirlik Üssü de vardı. Ben hiçbir örgüt mensubu tarafından aranmadığım için Orçun Kuş ile ardışık olarak aranma sebebim muhtemel bir çalışmanın koordinasyonu amacı ile olmuş olabilir. Ayrıca o tarihte görevli olduğum yerdeki bazı astsubay ve uzman çavuşlar cep telefonu kullanmıyordu. Bu kişiler gerektiği zaman beni ve diğer görevlileri üs içerisinde bulunan sabit telefonlardan dışarıda iken umuma açık telefonlardan ararlardı" ifadelerini kullandı.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

Polis caddelerde, kavşaklarda, kafelerde denetimde

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamada internet kafe, oyun salonları ve öğrencilerin zaman geçirdiği kafeleri de denetledi. Çocuklara yönelik yapılan denetimlerde cadde, kavşak ve trafik ışıklarında çalışan, çalıştırılan, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara maruz kalan çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri olumsuz yönde etkilenmemeleri, çocuk ve gençlerin kendi can güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları amaçlandığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde, yaşı küçük dilenen veya satıcılık yapan 71, dilenen veya satıcılık yapan 35, zabıtaya teslim edilen yaşı büyük Suriyeli dilenen veya satıcılık yapan 23 toplamda 129 kişiye işlem yapıldığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.