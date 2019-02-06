DHA YURT BÜLTENİ -12

Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (2)
BAKAN PAKDEMİR: SEFERİHİSAR'DA NE YAPTI Kİ, İZMİR'DE YAPACAK DİYORUM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, daha yolunun üzerinde gördüğü 80. Yıl Suludere Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yanına gitti. Bakan Pakdemirli, öğrencilerin ek bina talepleri üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla aradı. Telefonunu hoparlörünü açarak öğrencilerin bina taleplerini Bakan Selçuk'a ileten Pakdemirli, öğrencilere, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak" dedi. Pakdemirli, daha sonra öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz istedi. Öğrenciler de derslerinde başarılı olacaklarının sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.
'SEFERHİSAR'A NE YAPTI Kİ İZMİR'DE YAPACAK'
Daha sonra Kiraz'ın Suludere Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, burada CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:
"Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Konak, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'a hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına şimdi tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yaptı ki, İzmir'de yapacak diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."
'35 PROJE EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'
Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Bakan Pakdemirli, vatandaşların toprağı terk edip köyleri boşaltması halinde milletin karnının aç, buz dolaplarının boş kalacağını söyledi. Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 projeye değinen Bekir Pakdemirli, "35 projenin bir kısmı yapıldı, bazıları da yapılıyor. Bu projeleri sayın Binali Yıldırım ile bodrum katında yazdık. Projeler yazılırken rahat bırakmıyorlardı o dönemde sayın başkanımızı. Nereye gidelim diye düşündük. Bizim evin bodrumunda oturduk, projeleri yazdırdık" dedi.
Pakdemirli, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Suludere'deki okulda öğrencilerle bir araya gelmesi
-Köylüleri selamlaması
-Suludere'deki konuşması
-Genel ve detay görüntü
Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)
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Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı
SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Ç. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Enişte Serdar D., üzerinde bulunan tabanca ile kayınbiraderi Mustafa Ç.'ye 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşun isabet eden Mustafa Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç.' tedaviye alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli Serdar D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin incelemesi
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
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İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın sürücülere yaya güvenliğini anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye genelinde yaya güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, bugün başlattığı ve yıl boyu devam etmesi planlanan kampanya kapsamında, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği , araç sürücülerine uyarılarda bulunup, broşürler dağıttı. Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6’lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir özelinde ise yüzde 21 olduğunu belirtti.
Her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1700 yayayın hayatını kaybettiği Türkiye’de, geçen yıl ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu’nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve yolun karşısına geçecek olan yayaların ilk geçiş hakkına sahip olması zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemeler sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü de 2019 yılını, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, yaya öncelikli trafik yılı ilan etti ve ülke genelinde bir takım çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de yıl boyu sürmesi planlanan kampanya açtı. Bugün saat 12.00’de, Halit Ziya Bulvarı’nda başlayan kampanyada bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis şefi, araç sürücülerini durdurup çeşitli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca araç sürücülerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Alsancak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri de ellerinde pankart ve dövizlerle gelerek, sürücülerle konuştu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6’lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmirde ise yüzde 21 olduğunu belirterek, "Güzel İzmirimizde trafik konusunu önemseyenler olarak bir araya geldik. Bütün ülkemizde olduğu gibi İzmir’de de maalesef trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyayla bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini alırız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hüseyin Aşkın’ın sürücülerle konuşmasından görüntü
- Çocukların sürücülere broşür dağıtmasından görüntü
- Yolun karşısına geçen engellilerden görüntü
- Hüseyin Aşkın’ın açıklamalarından görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber: Davut CAN
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