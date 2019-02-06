DHA YURT BÜLTENİ -12

Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (2)

BAKAN PAKDEMİR: SEFERİHİSAR'DA NE YAPTI Kİ, İZMİR'DE YAPACAK DİYORUM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, daha yolunun üzerinde gördüğü 80. Yıl Suludere Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yanına gitti. Bakan Pakdemirli, öğrencilerin ek bina talepleri üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla aradı. Telefonunu hoparlörünü açarak öğrencilerin bina taleplerini Bakan Selçuk'a ileten Pakdemirli, öğrencilere, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak" dedi. Pakdemirli, daha sonra öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz istedi. Öğrenciler de derslerinde başarılı olacaklarının sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.

'SEFERHİSAR'A NE YAPTI Kİ İZMİR'DE YAPACAK'

Daha sonra Kiraz'ın Suludere Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, burada CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Konak, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'a hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına şimdi tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yaptı ki, İzmir'de yapacak diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."

'35 PROJE EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'

Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Bakan Pakdemirli, vatandaşların toprağı terk edip köyleri boşaltması halinde milletin karnının aç, buz dolaplarının boş kalacağını söyledi. Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 projeye değinen Bekir Pakdemirli, "35 projenin bir kısmı yapıldı, bazıları da yapılıyor. Bu projeleri sayın Binali Yıldırım ile bodrum katında yazdık. Projeler yazılırken rahat bırakmıyorlardı o dönemde sayın başkanımızı. Nereye gidelim diye düşündük. Bizim evin bodrumunda oturduk, projeleri yazdırdık" dedi.

Pakdemirli, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Suludere'deki okulda öğrencilerle bir araya gelmesi

-Köylüleri selamlaması

-Suludere'deki konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) =============== Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Ç. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Enişte Serdar D., üzerinde bulunan tabanca ile kayınbiraderi Mustafa Ç.'ye 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşun isabet eden Mustafa Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç.' tedaviye alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli Serdar D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.