DHA YURT BÜLTENİ-12

Bursa'nın İznik İlçesinde göl sahilinde dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İznik Gölü Çakırca Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında çıkan sazlık yangını şiddetli rüzgar nedenile ksa sürede genişledi. Alevler, İznik itfaiyesinin yanı sıra komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar altında zorlukla sürdürdüğü çalışmalar sonunda sabaha karşı söndürüldü. MANZARA ŞOK ETKİSİ YARATTI Yangın söndürüldükten sonra sazlıklardan yükselen duman ilçe merkezinin dört bir yanından görüldü. 50 dönüm sazlık alan kül oldu. Savcılık, İznik Gölü'ndeki sazlıkları kül eden yangınla ilgili soruşturma başlattı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekipleri de yangın sahasına giderek incelemede bulundular. 'CİĞERLERİMİZ YANDI' İznik'te turizm işletmeciliği yapan Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "Ciğerimizi yaktılar.Burası kuşların, leyleklerin yaşam alanlarıydı. Tam 50 dönüm sazlık yandı. Her yıl bu yerler yakılıyor, canlıların yaşam alanları yok ediliyor. Sorumlular bulunup cezalandırılmalı" dedi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Hükümeti'ni eleştirerek, "Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak için Kemalpaşa'ya geldi. Karamollaoğlu, toplantı öncesinde partisinin Kemalpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltı da partililerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında İzmir'de güzel sonuçlar alacaklarını belirten Karamollaoğlu, "İzmir'de de seçime tek başına giren partinin Saadet Partisi. Bu sefer farklı bir hava esiyor. Memleketimizde endişeli bir süreç var. Bu hükümet başta sorunları çözecek gibi gözüktü ancak çözemediler. Milletimiz de bunu gördü. Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar. Eleştirdikleri tek parti dönemine döndüler. Valiler ve kaymakamlar bizden olacak kişileri tehdit ettiler. Ayıptır. Ülkeyi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok" dedi. İktidarın illet ve zillet ittifakı eleştirilerine sert çıkan Karamollaoğlu, "Prensip olarak ittifak yapılmasına karşı değiliz. Herkes ittifak yapabilir. Ancak biz bu seçime ittifaksız giriyoruz. En açık delili 1389 seçim bölgesinin tamamında kendi adaylarımız ile bu seçime katılıyor olmamız. Buna rağmen halen bizleri birileri ile ittifak yapıyorsunuz diye itham etmeye kalkıyorlar" diye konuştu. 'EKONOMİ FELÇ OLDU' Türkiye'nin çok badireli bir süreçten geçtiğini öne sürerek Karamollaoğlu, şöyle dedi: "Bu seçimlere adil bir şekilde gitmiyoruz. Medyanın yüzde 90'ını iktidarın kontrolünde bulunuyor. İktidarın yaptığı yanlışları milletin bilme olasılığı yok. Bize de söz hakkı vermiyorlar. Gayri adil bir şekilde seçime gidiyoruz. İmkanlarımızda adil dağıtılmıyor. Seçime gidilirken adalet felç oldu. Eğitimimiz felç oldu. İşsizlik her geçen gün artıyor. Hükümet bu konuda herhangi bir tedbir almıyor. Dış politika da bir çıkmazın içindeyiz. Sağlık sistemi de patinaj yapmaya başladı. Bu seçimlerde iktidara bir ihtar verilecek."

KÖPEKLER 30 DAKİKA İÇİNDE ORMANDAKİ 3 KAZAZEDEYİ BULACAK

20 yıldır arama kurtarma köpeklerine eğitim veren AKUT K9 Gönüllüsü Ersan Yıldırım, şöyle dedi:

"Ben sınava 2 köpeğim ile katılacağım. Bu köpekler doğa araması köpekleri, doğada kayıp insanları bulan köpekler. Hem sahiplerine itaat etmek üzere hem de doğada kayıp insanları bulmak üzerine eğitildiler. Ülkemizde bu 3. İRO organizasyonu olacak. Sınav iki aşamalı olacak; itaat bölümü ve orman araması bölümü. İtaat bölümünde yüksek sese dayanıklılık, silah sesine karşı direnç, merdivenden geçebilme, kapalı bir tünelden geçme, diğer köpeklerle uyumluluk, sahibine karşı itaatkarlık test edilecek. Orman aramasında ise 40 dönümlük alanda 30 dakika içinde köpekler ve biz 3 kazazedeyi bulmaya çalışacağız. Ülkemizde arama kurtarma operasyonlarının yüzde 90’ı doğa kayıpları. Fakat ülkemizde resmi kurumlar dahil doğada kayıp olan insanları bulan köpeklerin mevzuatı bile yazılmış değil, bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Bu yüzden biz 6 yıldır doğa arama sınavlarını her sene düzenli olarak yapıyoruz. Biz ekip olarak her hafta sonu orman ve itaat çalışmalarını yapıyoruz. Bir köpeğim yetişmesi en erken 2 buçuk yıl sürüyor. Ekip arkadaşlarımızın en yenisi 5 yıldır bu işin içinde. Köpeklerden ikisi Border Collie cinsi, ikisi Golden Retriever, bir tane Belçika Çoban Köpeği, bir tane de Alman çoban köpeğimiz var. Aslında her cins köpek bu işi yapabilir."