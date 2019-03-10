DHA YURT BÜLTENİ-12

2 katlı ahşap bina yanarak çöktü KANDIRA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bacadan kaynaklanan yangın 2 katlı evi sardı. Alevler evi kaplarken, yanan ev çöktü. Öğle saatlerinde, Kandıra'ya bağlı Kocaçalca Mahallesi'nde Orhan Öz'e ait evde yangın çıktı. Orhan Öz bahçede çalışırken bacadan kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede binanın çatısını sardı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce yangının sardığı çatının çökmesi üzerine binanın tamamı alevler içerisinde kaldı. Yangına ilk müdahale bölgeye yakın olan Akçaova Mahallesi Muhtarı Remzi Yüce'nin getirdiği 'Gönüllü İtfaiye' aracıyla yapıldı. Kandıra ilçe merkezine 22 kilometre mesafede olan mahalleye itfaiye ekipleri ulaşana kadar yangının yakın binalara sıçramasını engelleyen Gönüllü İtfaiyeci Remzi Yüce, daha sonra görevi Kandıra'dan gelen itfaiye ekiplerine teslim etti. Kandıra'dan gelen ekiplerin yetersiz kalması üzerine İzmit'ten de takviye ekipler yönlendirildi. Ayrıca bölgedeki bir iş makinesi de söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülürken, 2 katlı ahşap bina tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiyenin çalışmaları

-İş makinesinin çalışması

-Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) ============ Bakan Soylu: Bizi tezgaha getirmek kolay değildir İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere hava yoluyla Sivas'a geldi. Bakan Soylu, kentteki otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin de katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin nevzuhur millet olmadığını belirterek, "Sadece karnını doyurmak için sadece gününü gün etmek için yaşayan bir millet değiliz, hiç olmadık, tarih boyunca da olmadık. Kale duvarı gibi pek çok taştan örülmüş ama sağlam örülmüş bir milletiz. Gelin görün ki bu duvarı tek tek parçalarına ayırmak isteyen de bir irade var" diye konuştu.

'BİZİ KÖKLERİMİZDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER' Milletin birliğini, beraberliğini, Anadolu vicdanını, medeniyetini, inancını, dinini muhafaza ettiği sürece kimsenin bir şey yapamayacağını kaydeden Soylu, "Onun için bizi hep parçalara ayırmak istediler. Dikkat edin, pek çok darbe yaşadık ve her darbe bizi bir yerimizden ayrıştırmak istedi. Bizi köklerimizden uzaklaştırmak istedi. Laik- dindar, Alevi- Sünni, Türk- Kürt, sağcı- solcu, başı açık- başı örtülü. Bunların her birine ait önce bir kışkırtma ortaya koydular sonra bunları bahane edip, darbelerle hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyun oynadılar. 1980 darbecileri neden 'Bir sağdan bir soldan astık' dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı ama büyük pot kırmışlardı. Bir sağdan bir soldan derken bize aslında 'Siz aslında bir değilsiniz, sizin sağınızın da solunuzun da önemi yok. Biz sizin toplam medeniyetinizi yok etmek istiyoruz' dediler" dedi. 'BİZİ TEZGAHA GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİR'

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Bakan Soylu, "1960'ta bunu denediler. Çorum'da, Kahramanmaraş'ta bunu denediler. PKK ile bunu denediler. 15 Temmuz'da bunu denediler; ama bizim medeniyetimiz basit bir medeniyet değildir. Hepimiz gençlerimizden şikayet ettik, durduk. 15 Temmuz gecesi hepimizi yanılttılar. Bu gençler, anneleri babaları 'dikkati ol' demesine rağmen ay yıldızlı bayrağı aldılar, 'Ülkemizin namusu tehlike altında, biz bu tehlikeden ülkemizi kurtarmak için sokağa çıkıyoruz' dediler. Bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir. Biz o tezgaha gelmeyiz. Pervin Buldan çıkmış diyor ki '31 Mart'ta seçimlere gideceğiz, 40 yıllık dava ve mücadele tarihimizi sandığa giderken en üst zirvesine taşımak için adımlarımızı atacağız'. Ey cahil" diye konuştu. 'YARINLARA GÜÇLÜ GİDECEĞİZ' İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Bakan Soylu, her seçimin 'Ya karnım ya sırtım' seçimi olduğunu söyledi. Soylu, "İlk kez 4,5 yıl şimdi seçim yok. Türkiye'nin güçlü adımlar atabileceği, bir taraftan ekonomide dev adımlar ortaya koyabileceği, bize tuzak kurmaya çalışanlara siyasal istikrarıyla çok güzel cevap verebileceği ardından milli ve yerli üreteceğimiz ardından terörün kökünü kazıyabileceğimiz, öz güvenimizi güç adımlarla elimizi geleceğe uzatacağımız, güçlü bir Türkiye'yi özgür bir Türkiye'yi, yurt dışına gençlerimiz çıktığında ay yıldızlı pasaportu uzattığında oradaki gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye'ye adım atacağız. Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına çaksın. Siz görün o zaman Türkiye ne hallere gelecek. Hep beraber yarınlara güçlü bir şekilde gideceğiz" dedi.

'ONLAR PKK'NIN VEKİLLERİDİR' Türkiye'nin terörle mücadelesinin en üst seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Birileri bir tezgah kuruyorlar. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarına yönelik bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte bunun için bir birliktelik oluşturduk. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi ise 700 kaldı. Eğer o 700'ün de burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Ey dünya, yeni başladık. HDP'li vekillere ben 'milletvekili' demiyorum. Kim ne derse söylesin, beni ilgilendirmiyor. Onlar PKK'nın vekilleridir. Onlar terörün vekilleridir. Onlar bu aziz milletin vekilleri olamazlar. Öyle bir hakları yoktur" diye konuştu. 'KILIÇDAROĞLU'NUN ADIM ATTIĞI YERDE OT BİTMEZ' İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde hiç ot bitti mi? Ot bitmez. Adam SSK'yı batırdı mı? En son adaylıkların verileceği gün koskoca CHP Genel Merkezi'ni kilitle kapattı. Neden? Muhalifleri dilekçe verecekmiş, onun için. Koskoca bir partinin merkezi kapatılır mı? Adam 10 katlı binayı idare edemiyor, Türkiye'yi nasıl idare edecek?" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından hava yoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. Görüntü Dökümü

-Bakan Soylu, muhtarlar ve STKlar ile toplantısı

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Miting alanından görüntüler

-Bakan Soylu'nun miting konuşması

-Genel Detay Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ================= İzmir'de 8 Mart Mitingi KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenledi. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenlendi. Miting öncesi Kordon'daki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Alana girişlerde güvenlik noktaları oluşturuldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişlerde vatandaşlar üst aramasından geçirildi. Alana giren vatandaşlar meydanda şarkılar eşliğinde halay çekti. Miting alanında, lösemi hastası Öykü Arin için ilik nakli çağrısı yapıldı. Ardından KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu adına basın açıklaması okundu. Açıklamayı okuyan İlknur Alçelik Akikol, "Selam olsun, kadınlar özgürleşmeden toplum özgürleşemez diyerek mücadele eden kadınlar. Biz kadınlar ekonomik olarak ayakta durduğumuz sürece kadın özgürlüğünü daha fazla sahipleneceğiz. Kadın özgürlüğü sömürüsüz bir dünya demek. Kdın özgürlüğü savaşsız bir dünya demek. Kadın özgürlüğü demek toplum özgürlüğü demek. Bu zorlu süreçte varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz, dayanışmalarından e yan yana duruşumuzdan her adim güç aldığımız tüm kadılara selam olsun. Yaşasın kadın özgürlük mücadelesini yürüten tüm kadınlar" dedi.

Açıklamanın ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu'nun konseriyle mitingi sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mitingden görüntü

Açıklamadan görüntü

Genel ve detay görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) ====================== Önce jiletle vücudunu kesti, sonra hastane karşısında intihara kalkıştı KONYA'da iddiaya göre sevgilisi terk ettiği için sokak ortasında jiletle vücudunu kesikler oluşturan ve tedavi olduğu hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Alican A. (32), intihara kalkıştı. Çatıdan kiremit fırlatan Alican A., polis tarafından sevgilisiyle cep telefonuyla görüştükten sonra ikna edildi. Sevgilisinin, köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartını alıp kendisini terk ettiğini ileri süren Alican A., tedavi için yeniden aynı hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün 15.45 sıralarında Selçuk ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki Numune Hastanesinin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Iğdır'dan 1 hafta önce Konya'ya gelen Alican A., öğle saatlerinde Sedirler Mahallesi'nde sokak ortasında sevgilisinin kendisini terk ettiğini ileri sürüp yarı çıplak bir şekilde soyunup jiletle vücudunu kesti. Kanlar içinde kalan Alican A., polis tarafından ikna edilip ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Alican A., tedavisinin ardından vücudunda sargı bezlerle hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, çatıdan kiremit fırlatıp, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aşağı kiremit atmayı sürdüren Alican A’nın fırlattığı kiremitlerden biri apartmanda oturan ve park halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri atlama yatağını şişirip hazırda bekledi.

HASTANE ÖNÜNDEKİ KALABALIĞIN MERAKLI BAKIŞI

Polis, Alican A.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada hastanenin acil servisi önündeki kalabalık ise meraklı bakışlarla izledi. Bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçen bir sürücüde aracını park ettikten sonra yanındaki arkadaşının araç içinde intihara kalkışan Alican A.'yi cep telefonu kamerasına kaydetmesi dikkat çekti. APARTMAN SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ

Alican A., polise; sevgilisinin, köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartlarını alıp kendisini terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Alican A.'yı Ebru ismindeki sevgilisiyle cep telefonuyla görüşmesini sağladı. Alican A., sevgilisiyle görüştükten sonra ikna oldu. Polis tarafından aşağı indirilen Alican A.'ya apartman sakinleri tepki gösterip saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle Alican A. ambulansa bindirildi. Ardından da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü

- Alican A.'nın çatıda intihara kalkışması

- Kiremit atması

- Numune Hastanesi önünde bekleyenler

- cep tefefonu kamerasına kaydedenler

- Polisin ikna edip aşağı inmesi

- Apartman sakinlerinin saldırmak istemesi

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ===================================== Manavgat'taki rafting merkezinde eylem ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde rafting merkezindeki mahallelerde oturanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından evlerine, iş yerlerine ve tarlalarına ceza yazıldığını iddia ederek, yürüyüş yaptı, basın açıklaması düzenledi. Her yıl 1 milyondan fazla turistin rafting yapmak için gittiği Manavgat'ın Köprülü Kanyon rafting merkezindeki Beşkonak, Bozyaka, Karabük, Altınyaka, Karadağ, Çay ve Burmahan mahallelerinde oturanlar ev, iş yeri ve tarlarına geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından ecrimisil ve ceza zabtı tutanakları tutulduğunu belirterek, tutanaklarla ilgili de tarlalara 400 liradan 10 bin liraya kadar, evlere 10 bin liradan 80 bin liraya kadar, iş yerlerine ise 110 bin liradan 490 bin liraya kadar değişen miktarlarda kesilen cezaların aralık ayında tebliğ edildiğini kaydetti.

'BU ARAZİLER BİZE DEDELERİMİZDEN, ATALARIMIZDAN KALDI' Çok sayıda kişi, 'Bu araziler bize dedelerimizden atalarımızdan kaldı. Burası Osmanlı Devleti döneminde de vardı' diyerek basın açıklaması yaptı ve yürüyüş düzenledi. Bugün öğle saatlerinde, kalabalık bir topluluk protesto amacıyla mahalle merkezinde bir araya geldi. Mahalleli adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Hasan Ali Toşur, Beşkonak bölgesindeki halkın yüzyıllar boyunca aynı yerde yaşadığını belirterek, "Atalarımızdan bize miras olarak kalan bu güzide yurdumuzu, bizler de bizden sonra gelen nesillere aynı şekilde bırakacağız. Fakat Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu farklı uygulamalar, bizi altından kalkamayacağımız kadar zor durumda bırakıyor" dedi. Basın açıklamasının ardından Beşkonak rafting merkezine giden yolu kapatan grup, çeşitli sloganlar atarak mahalle sınırlarındaki demir köprüye kadar yürüdü. Burada oturma eyleme yapmak isteyen grup, jandarma tarafından ikna edildi. 'YETKİLİLER BU SIKINTILARIMIZI DUYSUN'

Basın açıklaması ve yürüyüşe katılanlardan Mehmet Aydın, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın 38 bin hektarlık bir alanı kapsadığını, ilk ilan edildiğinde bu kadar olmadığını, daha sonra köylerini de içine alarak genişlediğini söyledi. Milli park nedeniyle tapulu arazilerinde dahi hiçbir şey yapamadıklarını anlatan Mehmet Aydın, "Yetkililer bu sıkıntılarımızı duysun. Cumhurbaşkanımız, Orman Bakanımız bu milletin sürekelerini ve evlerini milli park dışına çıkarsın. Milli park 38 bin hektar, 8 bin hektarı bizim tarlamızın içinde. Biz tarlalarımızı, evlerimizi istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Milli Park yerinde dursun. Köprülü Kanyon'dan yukarıda dursun" dedi. 'ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ' Milli park nedeniyle insanların ev yapamadığını, evlerine çivi bile çakamadığını, tarlalarını ekemediğini, bu nedenle nüfusun her geçen gün azaldığını söyleyen Mehmet Aydın, "Buradan göç başladı. Gençler ev yapamaz oldu. Biz yetkililerden sorunlarımıza çare bulunmasını istiyoruz. Kemer'de, Saklıkent'te, Beyşehir'de olduğu gibi burada da sürekelerimiz ve evlerimizin olduğu yerden milli parkın kalkmasını istiyoruz" diye konuştu.

'EVİN İÇİNDE MİLLİ PARK OLUR MU?' Beşkonak Mahallesi'nde oturan Ali Tombul (80), bir köyün tarihinin mezarlıklardan anlaşılabileceğini belirterek, mahallenin mezarlığında açıklama yaptı. Beşkonak'ın tarihinin çok eskilere, Osmanlı dönemine dayandığını söyleyen Tombul, "Bu köy Osmanlı döneminden kalma bir köydür. O zamanlar, Konya vilayet, Antalya kaza, Beşkonak ise nahiyedir. Bilebildiğim benim dedemin, dedesinin, dedesi de buralı. Benim dedem hacca deveyle gitmiş. Biz onların torunuyuz. Milli park zulmet, gecesi de zulmet, gündüzü de zulmet. Ama şuna dua ediyoruz ki gelen memurlar yardımcı oluyor. Ama bu memleketin içinde, evin içinde milli park olur mu? Olmaz, biz bunu istemiyoruz. 30 milyar, 50 milyar, 60 milyar hesapsız ceza geldi. SİT alanına girmişim diye bana da geldi. Benim dedemin dedesinden kalan bir yer bu ırmağın kenarında. Dedemden babama kalmış, babamdan da bana kaldı" dedi. 'NEFES ALMAMIZ ARTIK ZOR' Beşkonak Mahallesi'nden Muharrem Kılınç da bahçesine ektiği patlıcan için ceza kesildiğini belirterek, "Geçen sene milli parklar yetkilileri geldi, şu patlıcana 401 lira para cezası kesti. Yani 20 metrekare yere patlıcan ekemiyoruz. Ev yapamıyoruz, odun getiremiyoruz. Nefes almamız gerçekten artık zor" diye konuştu