DHA YURT BÜLTENİ -12

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(EK)

KIRKLARELİ VALİSİ OSMAN BİLGİN, TAZİYE EVİNDE Kırklareli Valisi Osman Bilgin, beraberinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz. İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile birlikte öldürülen Zeynep Esin'in kurulan taziyesine giderek ailesine ve yakınların başsağlığı dileğinde bulundu. Mahallede toplanan kalabalık vali ile beraberindekileri, 'İdam istiyoruz' sloganları ile karşıladı. Bunun üzerine Vali Bilgin, "Ölüye saygılı olalım. Cenazemiz var, ölüye saygılı olup, dua edelim" dedi.

ZEYNEP'İN AİLESİNE EV VERİLECEK

Zeynep Esin'in evine girerek, burada aileye başsağlığında bulunan Vali Bilgin, kötü şartlarda yaşayan aileye bir daire vereceklerini söyledi. Evden ayrıldığı sırada Bilgin'i karşılayan vatandalar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışının olduğunu öne sürerek, önlem alınmasını ve mahallelerine güvenlik kameraları konulmasını istedi. Bilgin ise kameraların konulacağını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Ben geldikten sonra yaptığımız operasyonlarla 93 kişiyi yakaladık. Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edeceğiz ve önüne geçeceğiz" dedi.

Vali Bilgin, vatandaşların yine 'idam' sloganları atması üzerine, "Bende idam istiyorum ama yasalarımız buna müsait değil.

Sizinle aynı fikirdeyiz, aynı taraftayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mahallede toplanan kalabalık

Vali Bilgin'in gelişi

İdam sloganları atan kalabalık

Vali Bilgin'in kalabalığa seslenmesi

Bilgin'in aileyi ziyareti

Bilgin'in konuşması

Yakınlarının fenalık geçirmesi

Vatandaşların yakınması

Vali'nin idam konusunda cevap vermesi

Detaylar Haber-Kamera: Eli Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) =================== Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da görüntüleri çeken kişinin, üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada dün KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor.

Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine üniversite rektörlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, görüntüleri çeken kişinin üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

KONYA/DHA ====================== Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karakaş (58) yönetimindeki 59 YL 130 plakalı otomobil Osman Polat yönetimindeki 02 FE 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Sait Karakaş (66) öldü, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Kamile Karakaş, Leyla Karakaş ve Tevhide Karakaş Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Çarpışan araçlar

-Olay yerindeki vatandaşlar

-Polis incelemesi

-İtfaiye çalışması

-Genel görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MB Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN,(DHA) ============================ 25 milyon Euroluk Kızılırmak Projesi için start verildi Sivas Belediyesinin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak Avrupa Birliği (AB) hibeli Kızılırmak Projesi için start verildi. Belediye Başkanı Sami Aydın, Kızılırmak'ın sağ ve sol ana kollektör hatlarının yapımına başlanacağını söyledi.

Sivas Belediyesinin en prestijli projesi olan ve toplamda 25 milyon euroya mal olacak AB hibeli Kızılırmak Projesi'nin önemli aşamalarından biri olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili müşavirlik ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 26 Nisan'da ise AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projenin yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

'PROJE AB'YE KATILIMA İVME KAZANDIRACAK'

Kızılırmak Projesi ile ilgili önemli bir adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, "Kızılırmak Sivas'ın içinden geçen, Sivas için önemli bir potansiyeldir. Bu potansiyeli şehrimizin turizmine kazandırmak adına bir çalışmak başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 8 milyon metrekare şehrimize bir yeşil doku kazandıracağız. Bu projenin önemli aşamalarından biri Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hatlarıdır. Seyfebeli'nden başlayan ve arıtma tesisine kadar uzanan yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon ana kollektör hatlarıyla ilgili bildiğiniz gibi AB'ye bir proje sunmuştuk. Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği doğrultusunda bu projemiz kabul edildi. Bu projeyle Türkiye'nin AB'ye katılımına ivme kazandırmak ve AB'ye uygun çevrenin korunmasında iyi bir seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Proje ile IPA 2 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB destekleri ile ilimiz Kızılırmak sol ve sağ sahil şeridi boyunca 30 kilometrelik atık su borusu döşenerek atık su arıtma tesisine bağlanacaktır. Böylelikle ilimizin 100 yıllık alt yapı sorunu bu proje ile giderilmiş olacaktır" dedi.

'NİSAN'DA YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Projenin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Projenin bugünkü geldiği nokta ise Kızılırmak sağ ve sol ana kollektör hattı yapım işi müşavirlik ihalesi 25 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 26 Nisan'da da AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde projemizin yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda proje bütçesinin yüzde 85'i AB Hibe Programından karşılanacak, yüzde 15'i ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Sivas için önemli bir proje" diye konuştu.