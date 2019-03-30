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DHA YURT BÜLTENİ -12

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

GEBZE'DE FABRİKA YANGINI (1) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı.

GEBZE'DE FABRİKA YANGINI (1)

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.

Akşam saatlerinde, Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi yönlendirildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmalar devam ediyor.

Dinçer ABBİR-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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LASTİĞİ PATLAYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 17 YARALI

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yolcu taşıyan Ali Kaplan idaresindeki 34 LZY 865 plakalı midibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Ali Kaplan ile midibüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve sağlık personeli olduğu öğrenilen kişiler tarafından midibüsün içinde çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılılan yaralılar tedavi altına alındı.

Midibüs içinde bulunan yolcular Tokat’a gittiklerini ifade ederek, "Tokat'a yolculuk ediyorduk. Teker patlayınca kaza yaptık." dediler. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yerinden görüntü
Yaralılara müdahale görüntüsü
Kaza yapan aracın görüntüsü
Yolcular ile röp
Yaralıların ambulanslara alınırken görüntüsü
Trafik görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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ENGELLİLER ERCİYES'TE BULUŞTU

KAYSERİ'de 9’uncu Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Engelli vatandaşların, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar. 9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Etkinlikten detaylar

KAYSERİ, (DHA) -

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KORDON'A ELEKTRİKLİ FAYTONLAR GELİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan 'Victoria Klasik' tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürüyor. Haziran ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak bu sessiz araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıyabilecek.

2012 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Fayton İşletmesi, bünyesine katacağı iki adet elektrikli fayton ile yenileniyor. Ocak ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda, işletmeye ait iki adet 'Victoria Klasik' tipi faytonun elektrikli faytona dönüştürülme işlemi devam ediyor. İlk kontrollerinin Mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanan faytonlar, Haziran 2019 itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemeleri ile trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen yeni araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıma kapasitesine sahip olacak.

LİMAN İLE KONAK PİER ARASINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Avusturya'dan getirilen 36 Haflinger cinsi at, halen Kordon'da 'Victoria Klasik' tarzındaki faytonlarla hizmet vermeye devam ediyor. Liman ile Konak Pier arasında sefer yapan faytonlar, güzergahları arasında yolcu alıp bindirebiliyor. Faytonlar saatlik kiralamalarda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Vasıf Çınar, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Kültürpark (Enternasyonel İzmir Fuarı süreci hariç) ve çevresi, Basmane Meydanı ve çevresi, Ayavukla Kilisesi, Oteller Sokağı, Agora, Kemeraltı ve çevresini kapsayan güzergaha çıkabiliyor.

ATLAR İÇİN ÖZEL BARINAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketinin atlar ve faytonlar için Kahramanlar'da özel olarak yapılmış barınağında, yarı kapalı ahır sistemiyle her atın kendine ait ahırı, 2 bin 500 metrekarelik padok (atlar için açık gezinti alanı), üstü kapalı fayton parkı, depolar ve idari bina bulunuyor. Atların her türlü sağlık kontrol ve müdahaleleri burada veteriner hekim tarafından gerçekleştiriliyor. Atlar günde 7 saati ve haftada 6 günü aşmayan sürelerde çalıştırılıyor, kalan zamanlarda ise padokta ve ahırda dinlendiriliyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ ALDILAR

İZULAŞ bünyesinde görev alan fayton sürücüleri, özel kıyafetler giyiyorlar. Sürücüler uzun kollu, İspanyol model, hakim yakalı bir gömlek, siyah renk pantolon, kösele tabanlı, sivri burun, yuvarlak ökçeli ayakkabı giyiyor ve siyah şapka takıyor. İletişim becerisi, kurum içi davranış biçimi, öfke yönetimi, duygu kontrolü ve konuşma becerisi eğitimi alan faytoncular, turistlerle iletişim için İngilizce de öğrendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kordondan ve faytonlardan drone görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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