DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜKŞEHİRİ KAZANAMADIK BURUĞUZ DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin ardından yeniden kazanan belediye başkanlarını ziyaret etti. Çavuşoğlu, “Büyükşehir belediyesini kaybettik. Tabii ki onun burukluğunu yaşıyoruz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Bunlar geçmişte de olmuştur" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'den aday olarak seçimi yeniden kazanan Antalya'nın Aksu ve Kepez belediye başkanlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, seçim sürecinde söz verdiği gibi Şahin'in yapacağı her türlü projeye destek vereceğini kaydetti. Aksu'nun özel bir yer olduğunu belirten Çavuşoğlu, Şahin'e bir anı tabağı hediye etti.

Aksu'nun ardından Kepez ilçesine gelen Çavuşoğlu, belediye girişinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti ilçe yönetimi tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Tütüncü'nün makamına geçti. Çavuşoğlu'na oturması için eliyle başkanlık koltuğunu işaret eden Tütüncü'ye bakan Çavuşoğlu, “Kesinlikle olmaz. Prensip meselesi" diyerek, makam masasının önündeki ikili koltukta Başkan Tütüncü ile karşılıklı oturdu.

'BÜYÜKŞEHİRİ KAZANAMADIK BURUĞUZ'

Hakan Tütüncü'yü 3'üncü kez seçimi kazanması dolayısıyla tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, “Seçim öncesinde gayretli bir şekilde çalıştı arkadaşlarımız. Ama tabii ki en büyük teşekkürümüz Kepez halkımıza. Kepez bölgesindeki sorunları beraber çalışarak çözdük. Eskiden Kepez en geri kalan ilçeydi, şu anda en ileri giden ilçe oldu. İnsanlara ve gönüllere dokunuyorsunuz. Büyükşehir belediyesini kaybettik. Tabii ki onun burukluğunu yaşıyoruz. Menderes kardeşimiz de bizim zaten kardeşimiz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Bunlar geçmişte de olmuştur" dedi.

Çözülmesi gereken her türlü sorunda Çavuşoğlu'nun kendilerine ağabeylik yaptığını ifade eden Başkan Tütüncü ise “Milletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Her zaman hem partimizin hem de cumhur ittifakımızın sorumluluğunu yaşadık. Vatandaşımızın emrinde bir belediyeyiz. Seçimleri her dönemde bir öncekine göre ciddi bir oy oranı artışıyla kazanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tütüncü'ye de anı tabağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Cavuşoğlu'nun Aksu Belediyesine gelişi

-Makamda konuşması

-Belediye başkanı Halil Şahin'e hediye vermesi

-Kepez belediyesine gelişi

-Makamda konuşması

-Başkan Hakan Tütüncü'ye hediye vermesi

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Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ===================================================== 2)KALİFORNİYUM SATMAK İSTEYEN SURİYELİ YAKALANDI Görüntü Dökümü

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- AFAD yetkililerinin hazırlık yapması

- Olay yerindeki polisler

- AFAD araçları

- AFAD yetkililierinin elindeki cihazlar

- Ele geçirilen maddenin görüntüsü

- Görevlilerin içeride arama yapması Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA) =============================================== 3)EMNİYET MÜDÜRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI GÜMÜŞHANE’de geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk babası Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (49) için Muğdat Camii’nde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Pehlivan’ın eşi Nilhan Pehlivan, kızları Özge ve Gamze Pehlivan katıldı.

Güçlükle ayakta duran eşi Nilhan Pehlivan, sık sık tabut sarılarak gözyaşları döktüğü törende kılınan cenaze namazının ardından Bülent Pehlivan’ın tabutu tören kıtası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Cenaze daha sonra Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Bülent Pehlivan’ın fotoğrafı

-Tabut başındaki polisler

-Nilhan Pehlivan çocukları ile otururken

-Nilhan Pehlivan eşinin tabutuna sarılırken

-Törene katılanlardan detay

-Bülent Pehlivan’ın kardeşlerinin görüntüsü

-Pehlivan’ın kız kardeşi ağlarken

-Cenaze töreninden görüntü

-Şehit babası götürülürken

-Tabutun taşınması

-Cenaze aracının genişi

-Genel ve detay (BOYUT:265,92 MB) (SÜRE:2,22 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) =============================================== 4)ADANA'DA SAKIP SABANCI'YA MEVLİT OKUTULDU MERHUM iş adamı Sakıp Sabancı'nın 15'inci ölüm yıl dönümünde ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Cuma namazından çıkanlara da helva dağıtıldı.

2004 yılında yaşama veda eden iş adamı Sakıp Sabancı için Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Sabancı Ailesi tarafından okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazından çıkan vatandaşlara da helva, lokum ve meyve suyu dağıtıldı.

Cami cemaati merhum Sabancı için dualar okudu.

Görüntü Dökümü

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- Camiden görüntü

- Camiye girip çıkanlar

- Helva dağıtılması

- Genel görüntüler SÜRE:01'10" BOYUT:53 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Mislina ERGÖREN/ADANA,(DHA) =============================================== (HABERE EK) 5)MUHTAR, ELİNDE MÜHÜRLE KAPIDA KALDI ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'ne muhtar seçilen Özlem Saday, eski muhtar Esma Yıldız'ın muhtarlık evini teslim etmediğini iddia etti. Saday, muhtarlık önünde yanında taşıdığı mühürle vatandaşlara ve postacılara yardımcı oluyor.

Konyaaltı ilçesindeki Gürsu Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Esma Yıldız ile Özlem Saday yarıştı. Seçimi Özlem Saday kazandı. Konyaaltı Kaymakamlığı'ndan muhtarlık mührünü alan Saday, park içindeki muhtarlığa geldi. Saday, eski muhtarın kendisine muhtarlığı teslim etmediği gerekçesiyle polise başvurdu. Sorun halledilemeyince Saday, muhtarlığa astığı cep telefonundan kendisine ulaşmak isteyenlerin aramasıyla muhtarlık önüne geliyor. Saday yanında taşıdığı mührüyle vatandaşlara ve postacılara yardımcı oluyor.

Özlem Saday, "Muhtarlık teslim edilmedi, ama iş beklemez, vatandaşlarımız çağırınca kendime ait ofisimden gelip işleri hallediyorum. Eski muhtarımız buranın pimapenini kendisinin yaptırdığını ve buranın kendi mülkü olduğunu iddia etti, bizi içeri almadı. Pimapenleri alması teklifinde bulundum ancak götürmediler. Ben de ortam daha fazla gerilmesin diye çözümü ilçe belediyemize bıraktım. Bize neresi gösterilirse orada hizmet edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yeni muhtarın posta memuru ile sokakta işlem yapması

-Evrakları mühürlemesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Muhtar Özlem Sadan ile röp

-Detaylar

'3 DK 24 SN// 375 MB' Hasan DEMİRBAŞ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =============================================== 6)ÇİKOLATA TADINDA FESTİVALE YOĞUN İLGİ İZMİR’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çikolata ve Tatlı Festivali, yoğun ilgi ile başladı. Birbirinden farklı show, workshop, yarışma ve etkinliklerin yer alacağı üç gün sürecek festivalde ağızlar tatlandı, yüzler güldü. Festivalin bu yılki ilgi odağı ise, şeker hamurundan yapılan 'Harikalar Diyarı' konseptli heykeller oldu. İzmir’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Çikolata ve Tatlı Festivali, 'Fantastik Tatlar' konseptiyle Bayraklı Arena’da başladı. Farklı çeşitlerde çikolatalar, çikolatalı ürünler, pastalar, lezzetli tatlılar, pamuk şekerler gibi birçok ürünün yer aldığı festivalde ağızlar tatlandı, yüzler güldü. Birbirinden farklı show, workshop, yarışma ve etkinliklerle dopdolu programa sahip olan festivalde ünlü şefler söyleşiler gerçekleştirdi. Festival alanında kurulan mutfakta, ikramlar yapılarak ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı. Festivalin bu yılki ilgi odağı ise şeker hamurundan yapılan 'Harikalar Diyarı' konseptli heykellerin yer aldığı sergi oldu. Her biri en az üç aylık bir emeğin sonucunda meydana gelmiş olan birbirinden renkli heykelleri görenler, heykellerin yenilebilir olduğuna inanamadı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve pasta meraklıları tarafından hazırlanan heykeller arasından seçilen bir tanesinin, yurt dışındadüzenlenen yarışmalara gönderileceği bildirildi.

ÇİKOLATA HEYKELLERİ EN AZ 3 AYDA TAMAMLANDI

Adnan Menderes Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin, "20’nin üzerinde heykel sergileniyor, bu işle ilgilenen arkadaşlar için açıkça bir duyuru yapıldı. Burada görülen heykellerin en kısa sürede hazırlananı en az 3 ayda tamamlanabiliyor. Kimse bunların yenilebilen ürünler olduğuna inanamıyor. Pastalar, şeker hamurdan hazırlanıyor. Cıvıl cıvıl renkler ve tema 'harikalar diyarı' olunca ortaya da harika sonuçlar çıkıyor. Biz de Gastronomi Derneği olarak bu ürünlerden bir tanesini seçerek ülkemizi temsilen yurt dışında bir yarışmaya katılacağız. Oldukça renkli ve tatlı bir üç gün bekliyoruz o yüzden herkesi festivale davet ediyoruz" dedi. PASTALARI YEMEYE KIYAMIYORLAR

İlk kez festivale katıldığını belirten Şirin Çınar, "İlk olarak sergiye çıktık. Şeker hamurundan yapılan pastaları gördük. Çok güzel bir el emeği ve işçilikle hazırlanmış. Gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Pastaların yenilebilir olduğunu düşündüm ama insan yemeye kıyamaz" diye konuştu. Şeker hamurundan yapılan heykelleri gördüğünde çok etkilendiğini ifade eden Defne Kudu, "Ben gerçekten heykelleri çok etkileyici buldum. Her detay çok ince ve küçük işçiliklerle yapılmış. Benim de çok sevdiğim bir çizgi film olduğu için Alice Harikalar Diyarı konseptli olan pastaları çok beğendim. İyi ki çikolata festivaline gelmişim diyorum" diye konuştu. İstanbul’da yaşadığını söyleyen Irmak Cevahir ise İzmir’e ailesi ve arkadaşlarıyla geldğini, festivali merakla gezdiğini, şeker hamurundan yapılan heykelleri çok gerçekçi bulduğunu belirterek, "Çok büyük bir emek var. Balmumu kadar gerçekçi duruyor. Yapan kişilerin emeğine sağlık. Daha önce de şeker hamurundan pastalar gördüm ama bu denli gerçekçi ve profesyonel değillerdi. Bu heykellerden gözümü alamıyorum. Yenilenebilir olduğunu biliyorum ama insan bunları yemeye kıyamaz. Hayranlık uyandırıyorlar" dedi.