DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜKŞEHİRİ KAZANAMADIK BURUĞUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin ardından yeniden kazanan belediye başkanlarını ziyaret etti. Çavuşoğlu, “Büyükşehir belediyesini kaybettik. Tabii ki onun burukluğunu yaşıyoruz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Bunlar geçmişte de olmuştur" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'den aday olarak seçimi yeniden kazanan Antalya'nın Aksu ve Kepez belediye başkanlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, seçim sürecinde söz verdiği gibi Şahin'in yapacağı her türlü projeye destek vereceğini kaydetti. Aksu'nun özel bir yer olduğunu belirten Çavuşoğlu, Şahin'e bir anı tabağı hediye etti.

Aksu'nun ardından Kepez ilçesine gelen Çavuşoğlu, belediye girişinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti ilçe yönetimi tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Tütüncü'nün makamına geçti. Çavuşoğlu'na oturması için eliyle başkanlık koltuğunu işaret eden Tütüncü'ye bakan Çavuşoğlu, “Kesinlikle olmaz. Prensip meselesi" diyerek, makam masasının önündeki ikili koltukta Başkan Tütüncü ile karşılıklı oturdu.

Hakan Tütüncü'yü 3'üncü kez seçimi kazanması dolayısıyla tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, “Seçim öncesinde gayretli bir şekilde çalıştı arkadaşlarımız. Ama tabii ki en büyük teşekkürümüz Kepez halkımıza. Kepez bölgesindeki sorunları beraber çalışarak çözdük. Eskiden Kepez en geri kalan ilçeydi, şu anda en ileri giden ilçe oldu. İnsanlara ve gönüllere dokunuyorsunuz. Büyükşehir belediyesini kaybettik. Tabii ki onun burukluğunu yaşıyoruz. Menderes kardeşimiz de bizim zaten kardeşimiz. Seçimler kazanılır kaybedilir. Bunlar geçmişte de olmuştur" dedi.

Çözülmesi gereken her türlü sorunda Çavuşoğlu'nun kendilerine ağabeylik yaptığını ifade eden Başkan Tütüncü ise “Milletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Her zaman hem partimizin hem de cumhur ittifakımızın sorumluluğunu yaşadık. Vatandaşımızın emrinde bir belediyeyiz. Seçimleri her dönemde bir öncekine göre ciddi bir oy oranı artışıyla kazanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tütüncü'ye de anı tabağı hediye etti.