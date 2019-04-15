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DHA YURT BÜLTENİ-12 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

(YENİDEN ) 1)DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 4 YARALI  DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

(YENİDEN )
1)DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 4 YARALI

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesi yönünden gelen Ramazan Özdağ yönetimindeki 33 RA 274 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 SP 982 plakalı otomobil ile Kocaköy ilçesinin Gökçen Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmayla şarampole yuvarlanan 33 RA 274 plakalı otomobil, demir yığınına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek isimli bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Özdağ ile otomobillerde bulunan Nafye Cingöz ve isimleri belirlenemeyen 5 kişi ise yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

Emrah KIZIL/KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA)-

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2)DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

DİYARBAKIR'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tabancalı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesinin Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'ta karşılaşan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polisin, olayda kullanılan tabancaya el koyup, 1 kişiyi gözaltına aldığı kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden detaylar
- Kavgada kullanılan silah
- Polisin inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB
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3)ÇEŞME'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Ayrıca, ilçede dağlık alanda çıkan hortum da kısa süreli korku yarattı. Meteoroloi Genel Müdürlüğü'nün, bugün Ege Bölgesi için yaptığı yağış uyarısının ardından, sabah saatlerinde Çeşme'de başlayan ve gün boyunca zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerinin önlemlerine rağmen, Ilıca Mahallesi'nde araçlar sular içinde kaldı. Çeşme Çarşısı'nın sokaklarında da su bikintileri oluştu. Birçok esnaf kendi çabalarıyla dükkanlarını yağmur sularından korumaya çalıştı. Ayrıca, ilçede dağlık alanda çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Herhangi bir can veya mal kaybı ile yaralananın olmadığı hortum, korku yarattı.
İZMİR ÇEŞME OTOYOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA

İzmir Çeşme otoyolunda yağışın da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Ölen yada yaralanan kimsenin bulunmadığı kaza araçlarda maddi hasara yolaçtı

Görüntü Dökümü:
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- Çeşme Çarşısı'ndan görüntü
- Hortumdan görüntü
- Esnafın doluları temizlemesinden görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)TİRE'DE DOLU YAĞIŞI ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İZMİR'in Tire ilçesinde öğleden sonra başlayarak 30 dakika etkili olan dolu yağışı, kent beyaz örtüyle kaplandı. Tire ilçesinde bugün saat 13.15'te başlayan dolu yağışı, 30 dakika boyunca etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. O sırada trafikte olan sürücüler, araçlarını yol kenarına yanaştırarak dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolu yağışına yürürken yakalanan vatandaşlar ise saçak altları gibi korunaklı yerlere sığındı. Nisan ayında yağan dolu, çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi. Başta çocuklar olmak üzere bazı vatandaşlar ise fındık büyüklüğündeki doluyla oynadı.

Görüntü Dökümü:
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- Dolu sonrası çevreden görüntü
- Doluyla oynayanlardan görüntü
- Vatandaşlar röp.
haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), DHA)

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5)ŞANLIURFA’DA 'JOKER' OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Şanlıurfa'da, ÖSYM ve Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavları'na para karşılığında başkasının yerine girdiği iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı’na para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara sahte kimlikle girmeye çalışan 24 kişiyi Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli, '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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- Şubeden çıkartılan şüpheliler
- Adliyeye götürülen şüpheliler
- Genel ve detay görüntüler
Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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6)OTOMOBİLLE ÇARPARAK, YARALADIĞI KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMADI

Karabük'te, yola fırlayan köpeğe otomobille çarpan Nebiye Çetin, araçtan inip, yaralanan hayvanın başında, belediyeden ekip gelmesini bekledi. Köpeği seven Çetin, "Niye atladın sen annem? Tasman da yok senin. Sahipli misin, değil misin?" dedi. Nebiye Çetin, 78 ST 956 plakalı otomobille kent merkezine giderken, Atatürk Bulvarı'nda yola fırlayan köpeğe çarptı. Yaralanan köpek, yerde kalırken, Çetin de durdurduğu araçtan inip, yanına gitti. Çetin'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alıp, Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne haber verdi. Başından ayrılmadığı yaralı köpeği seven Nebiye Çetin, "Ben ona hiç çarpar mıyım? Niye atladın sen annem, niye atladın? Tasman falan da yok senin. Sahipli misin, değil misin?" dedi. Bu sırada yakındaki okuldan çıkan bazı öğrenciler de yaralı köpeğin yanına gelerek, su verdi. Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerince alınan köpeğin yarasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerin köpeğe su vermesi
-Nebiye Çetin'in köpeği sevmesi ve konuşması
-Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerinin köpeği yoldan alıp araca koyması
Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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7)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

SİNOP'ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Erkan Avcı, elektrik akımına kapılip yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, müdahale edilen Erkan Avcı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Drone ile olay yeri görüntüsü
-Detaylar

(SÜRE:01:20 Dk) (BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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