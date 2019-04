DHA YURT BÜLTENİ-12

Görüntü Dökümü:

7)BİBER EXPO KAPILARINI AÇTI

Mersin'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Biber Expo isimli fuar kapılarını açtı. Biber çeşitlerinin ve üretimde kullanılan yöntemlerin tanıtıldığı fuar, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.Türkiye'de biber üretiminde Antalya'nın ardından 2'nci sırada bulunan Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fuarın açılış törenine Milletvekili Hacı Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Ayhan Kızıltan, STK temsilcileri, biber üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kendisinin de üretici bir aileden geldiğini belirterek, çiftçilerin yaşadığı zorlukları bildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her kuruşu helal bir sektördür tarım. Çiftçinin kazandığı her kuruş helaldir, Türkiye için de önemlidir. Tarımı sadece ekonomik olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun sosyal yönü vardır. Toplam gayrisafi milli hasılamızda belki tarımın payı parasal olarak küçük gibi görülür ama Türkiye'de her 4 kişiden biri tarımda çalışır, tarımdan geçinir. Daha da kalkınmamız, daha fazla para kazanmamız, ülkenin zenginleşmesi için mutlaka teknolojiye yönelmemiz lazım ama tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım" dedi.

Mersin'in biber üretiminde önemli bir konumda olduğunu dile getiren Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise "Mersin biber üretiminde Türkiye'de Antalya'dan sonra 2'nci, Adanalıoğlu-Kazanlı bölgesi de Mersin'de biber üretiminde 1'inci sırada. Biber çok önemli tarımsal bir ürün. 5 bin civarında üretici, biber üretiminden geçimini temin ediyor" diye konuştu.