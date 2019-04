DHA YURT BÜLTENİ -12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, İzmir'de protesto edildi. CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta olduklarını söylerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın hesabının mutlaka sorulacağını belirtti. CHP İzmir İl Örgütü, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto için eylem düzenledi. Konak Meydanı'nda düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde, CHP İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Eyleme katılanlar 'Kemal'e uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Kalabalık ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi. 'AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Daha sonra konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yapılanın şehidin ailesine de büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Yücel, "Yapılan sıradan bir saldırı, sıradan bir provokasyon değildir. Bu son derece örgütlü bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine ve iç huzuruna yapılmış bir saldırıdır. Bunun azmettiricileri bellidir" dedi. Zehirli bir dil kullanıldığını, bu dili kullananların da dünkü saldırıda pay sahibi olduğunu kaydeden Deniz Yücel, "Bizler CHP'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 'SİYASETÇİLERİ SAĞDUYUYA DEVET EDİYORUZ' Konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'i de eleştiren Deniz Yücel, "Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna uygun davranmalıdır. Siyasetçileri sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının ardından güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu olayın failleri bellidir" dedi. Cenaze töreninde güvenlik zafiyetinin olduğunu savunan Yücel, buna yol açanlar hakkında gerekenlerin yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf ettiği sözler dikkate alınarak derhal istifa etmeliler, o koltukları boşaltmalıdırlar. Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz var; Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diyen hainlere dönüp de 'Mesajınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Savunma Bakanı'nın kurduğu bu cümle nasıl bir cümledir? Bundan sonra sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı. 'VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Soğukkanlılıkla oynanmak isteyen oyunu bozacak güçte olduklarını belirten İl Başkanı Deniz Yücel, "Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz, bizler bu vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerle birlikte Cumhuriyete, barışa, hoşgörüye, Atatürk'e sahip çıkan İzmirlilerle, vatanımıza, milletimize, CHP'ye, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 'EL ELE, KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eylemde konuşma yaptı. Soyer, "Genel Başkanımıza daha önce Artvin'de bir saldırı yapıldı. Biz bedel ödedik. Biz bedel ödemekten korkmuyoruz. Bilmedikleri bir şey var; biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye hazırız. Önümüz pırıl pırıl bir gelecek, el ele, kol kola yürüyeceğiz. Bunları da yanlarına bırakmayacağız, elbet hesabını soracağız" dedi. 'İYİ PARTİ OLARAK LANETLİYORUZ' İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da açıklama yaptı. Kırkpınar, "Cumhuriyetimizin kuruluş şehri İzmir'den sesleniyorum. Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana kalkan eller namussuzlarındır. Bu alçakça saldırıyı bizler İYİ Partililer olarak lanetliyoruz. Ben İzmir'den, bu şehirden, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; Her siyasetçinin idealleri vardır, siz muradınıza ermiş olabilirsiniz, biz bu vatanı sevenler olarak 'Siz muradınıza erdiniz, bizim kardeşlik umudumuz bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacak' diyoruz" ifadelerini kullandı. CHP İzmir milletvekilleri de yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.

CHP Iğdır İl Başkanı Yardım Artantaş, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki gösterdi. Artantaş, sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenaze töreni sırasında yapılan saldırıya CHP Iğdır İl Başkanlığı tepki gösterdi. Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, "Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı lanet ve şiddetle kınıyoruz. Bu bir yönetim zaafiyetidir.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu saldırıyı her yönüyle ortaya çıkarmalıdır. Bozguncu provakörleri cesaretlendirecek hoşgörü gösterilmemelidir. Şehitler hepimizin şehidi,Milletin evlatlarıdır.Mekanları cennet olsun.Ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Temsili valiyi, gazeteci babası takip etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut (9) ile 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya (11) bıraktı. Vali Memiş'in koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, babası DHA kameramanı Zafer Kumru takip etti. Kızının görüntülerini çeken Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Memiş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, koltuğunu Tatbikat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut ve TOKİ İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya teslim etti. Vali Memiş, makam odasına giren öğrencilere sarıldıktan sonra "Kalkmıyorum yerimden" diyerek, espri yaptı. Temsili vali olmak isteyen Güleser ile Hilal Su, makam koltuğuna sırayla oturdu. Vali Memiş, koltuğunu ilk olarak Güleser Karabulut'a teslim edip, masanın önündeki koltuğa geçerken, "Ben sorumluluktan kurtuldum, burada oturmak ne güzelmiş" dedi.

Güleser Karabulut, temsili olarak oturduğu koltukta İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a ilk talimatını verdi. Telefonla yapılan görüşmede sesin dışarı verilmesinde sorun çıkınca Vali Memiş, yardımcı oldu. Karabulut, sorun giderilince okul önlerinde çocukların güvenliği için trafik polisi görevlendirilmesini istedi. Aslan da her okula polis görevlendirildiğini, trafik konusunda her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.

TEMSİLİ VALİNİN HABERİNİ GAZETECİ BABASI YAPTI

Vali Memiş, koltuğunu daha sonra Hilal Su Kumru'ya bıraktı. Koltuğa oturduktan sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine değindiği kısa konuşma yapan Hilal Su, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'in telefonla aranması talimatını verdi. Hilal Su Kumru, Başkan Demir'den 800'den fazla öğrencisi olan okullarına kütüphane yapılmasını istedi. Demir ise en kısa sürede talimatı yerine getireceklerini söyledi.

Temsili olarak vali koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, DHA Erzurum Bürosu'nda kameraman olarak görev yapan babası Zafer Kumru takip etti. Kamerasıyla kızının görüntülerini çeken Zafer Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Tören sonunda Vali Okay Memiş, Güleser Karabulut ile Hilal Su Kumru'ya kupa, şapka ve hikaye kitabı hediye etti. Memiş, kameraman Zafer Kumru ve temsili valilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.