DHA YURT BÜLTENİ -12

Kars’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasının patlayan buhar kazanı ortalığı savaş alanına çevirdi. Edinilen bilgilere göre olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın yanı başındaki buhar kazanı bilinmeyen bir sebeple patladı. 200 metrelik alana savrulan kazan parçaları çevreyi harabeye döndürdü. Kazan dairesinin duvarı yıkılırken patlayan kazan ise beton duvarı yıkıp önündeki elektrik trafolarını parçaladı. Zemine düştüğünde de hızla ilerleyen kazan karşıdaki diğer fabrikalara çarpmadan toprak zemine çakılarak bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Korku dolu anların yaşandığı patlamada kazanın savrulan parçaları diğer fabrikaların kulübelerine isabet edip camlarını parçaladı. Olayı görenler o sırada dışarıda ve patlayan kazanın çevresinde kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu belirttiler. Süt ve süt ürünleri fabrikasının sahibi Mahir Merkis, “Talihsiz bir kaza oldu. Buhar kazanımız infilak etti. Çok şükür bir can kaybı yok. Kimsenin burnu kanamadı. Maddi hasarımız var. İnşallah onu da en kısa zaman tedarik edip işimize bakacağız. Sorunun nereden kaynaklandığını biz de anlayamadık" dedi. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Ağıla giren köpek sürüsü 42 koyunu telef etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftlikteki ağıla giren köpek sürüsü 42 koyunu telef etti, 6 koyunu ise yaraladı. Ayrıca 10 kuzunun kayıp olduğu öğrenildi.

Saruhanlı'nın kırsal Sarıçam Mahallesi Gölet Mevkii'nde bulunan, evli ve iki çocuk babası Mehmet Alat'a (35) ait çiftliğe bu sabah giren köpek sürüsü, hayvanlara saldırdı. 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıldaki 42 koyunu telef eden köpekler 6'sını da yaraladı. Yaklaşık bir ay önce doğan ve köpekler tarafından götürüldüğü sanılan 10 kuzu ise kayboldu. Henüz süt emen çok sayıda kuzu da annesiz kaldı. Olaydaki maddi zararın yaklaşık 60 bin lira olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner tarafından yaralı koyunların tedavisi yapılırken, 3 koyunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Telef olan koyunların, Saruhanlı Belediyesi'ne ait kepçe ile bölgede açılan çukura gömüleceği bildirildi.

'BUGÜN BİZİM YARIN BAŞKASININKİ'

15 yıldır besicilik yaptığını belirten Mehmet Alat, "Her önüne gelen, bu civara başıboş sokak köpeklerini bırakıp gidiyor. Bu köpeklerin de hepsinin karnını doyurmak mümkün olmuyor. Bu sabah ağıla girerek 42 koyunumu telef ettiler. Evim ağıla 30 metre uzaklıkta. Saat 06.00 gibi sesleri duydum. Hemen koşup buraya geldim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Köpekler koyunlarımın başındaydı. Neredeyse 35 köpek, ağılın içerisindeydi. Köpekleri kovaladık ama iş işten geçmişti. 42 küçükbaş hayvanımız telef olmuş durumda. İşlerimiz zaten bozuk. Yem fiyatları ve ekonomik kriz derken bir de bu olay patlayınca çok mağdur duruma düştük. Ödemelerimiz var. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz onları düşünür hale geldik. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Geçenlerde karşı komşumuzun koyunlarını telef ettiler. Bugün bizimkileri telef ettiler. Yarın başkasının koyunlarına zarar gelmeyecek diye bir garanti yok. Bu köpekler her yerde. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.