DHA YURT BÜLTENİ-12

İzmir’de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi İZMİR’de etkili olan fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Konak’ta devrilen bir ağaç, bir aracın üzerine düştü. İzmir Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ şirketi, vapur seferlerini iptal etti. Sefer iptallerinden haberi olmayan yolcular, güvenlik görevlilerince bilgilendirildi. Yolcular, alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi. Fırtına nedeniyle Konak ilçesi Vali Kazım Dirik Mahallesi’nde de bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, iş yerinin tentenelerine zarar vererek, bir aracın üzerine düştü. O esnada kaldırımda herhangi birinin bulunmaması da olası bir can kaybını veya yaralanmayı da önledi. Konak Meydanı’nda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan stantlar da rüzgarın etkisiyle devrildi. Fırtına zaman zaman, şiddetini yitirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtınanın pazartesi gece saatlerine kadar etkisini göstereceğini duyurdu. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Şehit eşinden hainlere tokat gibi yanıt İsveç’te “Türk Kültür Festivali” düzenlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen ağaçtan görüntü

-Vapur iskelelerinde görüntü

-Genel ve detay görüntü -Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA) ================= Tuz çuvalları içerisinde rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi TRABZON'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda tuz çuvalları arasında, değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucu miktarının, kentte bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Karadeniz güzergahını kullanıp İstanbul gibi metropol kentlere kamyonla uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, tespit ettikleri kamyon için düğmeye bastı, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli kamyon durduruldu, sürücü M.H.İ. gözaltına alındı. Kamyonda detektör köpek eşliğinde yapılan aramada, kamyonun kasa kısmında 15 kilogramlık tuz çuvallarının arasında, 122 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, değeri yaklaşık 10 milyon lira olan uyuşturucu miktarının, kent genelinde bugünü kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyon anı polis kamerası HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, (DHA) - ======================= Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 93 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kore gazisi Mustafa Ötemen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çay'da oturan Kore gazisi Mustafa Ötemen, özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Tedavisi süren Mustafa Ötemen, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Ötemen için bugün öğle vakti Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ve gazinin ailesi katıldı. Çay Müftüsü Adem Yıldız'ın kıldırdığı namazın ardından Kore gazisi Mustafa Ötemen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cedit Mahallesi Muhtarı Hüsnü Güngör, Kore gazisi Mustafa Ötemen'in 5 çocuk ve 18 torun sahibi olduğunu belirterek, "Mahallemizin gazi babası son gününe kadar kendi işini, kendi karşılayan bir adamdı. Bilinci yerindeydi. O günleri bize anlatırdı. Evvelsi gün Afyonkarahisar'da özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Ameliyat başarılı geçti. Dün gece yattığı serviste kalp krizi geçirerek vefat etti. Başımız sağ olsun. Tüm bayramlarda tören alanına gider, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunur, İstiklal Marşı'mızı söylerdi. Ata'mızı çok severdi. Mekanı cennet olsun" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Tabutun başında nöbet tutan askerler

- Cenaze namazının kılınması

- Askerlerin omzunda tabutun gidişi

- Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) ==================== Solu Türk ve Türk Yıldızları'ndan, Konya semalarında gösteri HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı.

Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce Türk Yıldızları Parkı'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel de gösteriyi izledi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösterisi yapıldı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten 'Vatan canım sana feda olsun' diyerek, izleyenleri selamladı. Solo Türk'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi timinin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Görüntü Dökümü

----------------

- Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisinden detay

- İzleyenlerden detay Haber- kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)) ============================================ 2 saatte yaptılar, jüriye beğendirmeye çalıştılar

ERZURUM'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi kapsamında 500'e yakın ortaokul ve lise öğrencisi uygulamalı sınavda hayallerindeki arabaları yaptı. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Erzurum'da sınavdan başarılı olan 160 öğrencinin eğitime alınacağını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüne Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması olan deneyap atölyesi uygulama sınavı merkez Palandöken İlçesindeki spor salonunda yapıldı. Sınava 250 ortaokul ve 240 lise öğrencisi katılarak verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yapmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren sınav boyunca öğrenciler eldeki malzemelerinden arabalar tasarladı. 2 saat süren sınav sonunda öğrenciler tasarladıkları arabalarla jürinin önüne çıktı. Önce arabalarıyla kısa bir gösteri yapan öğrenciler, daha sonra jüri üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Öğrenciler, uygulamalı sınavda jürilerden tam puan almaya çalışırken aileleri dışarıda merak içinde bekledi.