DHA YURT BÜLTENİ-12

EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLAN MİNİK ECRİN'İ KOMANDOLAR ARIYOR (EK)

1)KAYMAKAM: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Kaymakam Kurnaz, "16 AFAD, 4 arama-kurtarma köpeği, sahil güvenlik helikopteri, iki drone ekibi arama yapıyor. Köyün aşağısı baraj gölü. Her ihtimale karşı baraj gölünde de tekne ile arama yapıyoruz. 100-150 vatandaş arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet bütün imkanlarıyla burada seferber. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaybolan çocuk 1,5 yaşında bir kız çocuğu. İnşallah sağ olarak kurtarmayı ümit ediyoruz. Bütün çabamız bu yöndeö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Arama çalışmaları görüntüleri

Kaymakam Kudret Kurnaz, açıklama (Haber-Kamera: Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN-DHA =============================================== Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Balkondan düşen TEMA temsilcisi Mine, toprağa verildi İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

2)ARACININ ÇEKİLMESİNE KARŞI GELİNCE GÖZALTINA ALINDI KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, otomobilini caddede yol kenarına hatalı park eden sürücü, aracının çekici ile kaldırılmak istenmesine karşı geldi. Polisle tartışan sürücü, karga tulumba gözaltına alınırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Olay dün öğleden sonra, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü otomobilini caddede park yasağının bulunduğu sol tarafa park etti. Trafik ekipleri, çekici çağırarak aracı yerinden kaldırmak istedi. Bu sırada, sürücü aracın başına gelirken, aracın çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalıştı. Polis ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Trafik ekibi, sürücünün taşkınlık yapması üzerine biber gazıyla müdahalede bulunurken, takviye ekip istedi. Polise direnen sürücü güçlükle yere yatırılarak gözaltına aldı. Bu sırada polisler, çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polislere ‘Yapmayın memur bey’ diyerek, sürücüye yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Araç çekici ile olay yerinden götürülürken, sürücü ise ‘Polise mukavemet’ suçundan karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Aracın çekiciye yüklenmesi

Sürücü ile polislerin tartışması

Vatandaşların tepkileri

Polis ile direnen sürücü arasında yaşanan kargaşa

Sürücünün gözaltına alınması

Polislerin vatandaşları dağıtmaya çalışması GEBZE(Kocaeli), (DHA) - =============================================== 3)ORMANLIK ALANDAKİ ÇÖP YIĞINI TEPKİ ÇEKTİ KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesindeki mesire alanı yakınındaki ormanlık alanda oluşan çöp yığınları vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaşlar, alanın temizlenerek yeniden kirlenmemesi için önlem alınmasını istiyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altunboğa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yaz aylarında piknikçilerin uğrak yeri olan Çınargeçidi Mesire alanı yakınlarınki ormanlık alanda kim tarafından atıldığı bilinmeyen çöp yığınları ile doldu.

HAYVAN LEŞLERİNİ ATMIŞLAR

Orman alanının çöplük gibi kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar, alanın temizlenmesi ve yeniden kirletilmesinin önüne geçilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle sakinlerinden İbrahim Kayıran, doğayı kirletenlerin bulunmasını istediklerini belirterek, "Burası bir piknik alanı, 2 kilometrelik bir alan tamamen çöp tarlası olmuş. Yetkililere sesleniyorum, bu doğayı katledenleri bulun. Baraja dökülen derenin hemen yanında bulunan bu çöpler insan ve hayvan sağlığını da olumsuz etkiler. Su ile atılan çöpler temas ediyor, mikrop saçıyor. İnanın burada çöp niyetine aklınıza ne geliyorsa mevcut. Hatta burada hayvan leşi bile var ve bu su ile temas ediyor. Yetkililerin biran önce buna önlem alması gerekiyor. Aksi taktirde bunu yapanlar hiç durmadan burayı kirletmeyi sürdürecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çöplerin olduğu alan

- Çöplerin dökülmüş hali

- Hayvan leşi

- İbrahim Kayıran ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 495 MB 4)NİĞDE’DE 15 BİN TRAKTÖRE REFLEKTÖR TAKILACAK NİĞDE'de 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında 15 bin traktöre reflektör takılacak.

Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası’nda gerçekleşen 'Reflektör Tak Görünür Ol' projenin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Hüseyin Erkmen, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan ve traktör sahipleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, " Köylerimiz ve kasabalarımız tarımın yoğun olarak yapılığı yerler. Buna paralel olarakta tarımsal araçlar yoğunluk arz ediyor. Özelliklede traktör trafiği ön plana çıkıyor. Kentimizde 15 bin traktör kayıtlı. 2018 rakamlarına göre traktörün karıştığı kaza sayısı 30. Bu kazalarda 4 kişi öldü 30 kişide yaralandı. 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında kazaların önüne geçeceğimize inanıyorum" dedi. Daha sonra Vali Şimşek, traktörlerin römorkuna reflektör taktı.

Görüntü Dökümü

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-Traktörlerden görüntü

-Vali Yılmaz Şimşek’in konuşması

-Vali Yılmaz Şimşek’in römorklara reflektör takması

-Detay görüntüler Süre: 02'43" Boyut: 179 MB Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ================================================ 5)KÖPRÜDEN GEÇEN TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, kereste yüklü traktör, köprü üzerinde devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 1 kişi, kerestelerin altında kalarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca Karakaş köyünde meydana geldi. Hasan Alkan'ın kullandığı 81 DR 338 plakalı traktör, Karakaş Deresi üzerindeki köprüden geçtiği sırada devrildi. Kazada, traktörün römorkunda bulunan Şinasi Çakmak kerestelerin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Sürücü Hasan Alkan ile traktörün römorkunda bulunan kardeşi Ahmet Alkan ise yaralandı.

Alkan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.