DHA YURT BÜLTENİ-12

1) 3 YAŞINDAKİ NURCAN'DAN 8 GÜN SONRA ACI HABER KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'den acı haber geldi. Minik Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu bölgeye yakın bir yerde dereden çıkarıldı.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan alie, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. 3'ÜNCÜ GÜNDE ETEĞİ BULUNDU Adeta seferberlik ilan edilen bölgede, 3'üncü günde yapılan aramalarda, Nurcan Sade'nin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, dere kenarında eteği bulundu. Bunun üzerine aramalar, bu bölgede yoğunlaştı. Küçük kızın suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar derede, JAK ve AFAD ekipleri kıyıda arama başlattı.

AYAKKABISI İKİ KÖY ARASINDA DEREDEN ÇIKARILDI Nurcan Sade'nin cansız bedeninin bulunduğu bölge, daha önce babasının talebi üzerine ikinci kez aranmasına karar verildi. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde JAK timleri, alanı genişletti. Artvin'den gelen kurbağa adamların da destek verdiği aramalarda JAK timi Kazıkkaya ve Güllüce köyleri arasındaki bölgede küçük kızın ayakkabısının tekini buldu. Dalgıç polisler, JAK ve AFAD ekipleri, Nurcan'ın evinin önü ile ayakkabısının bulunduğu noktaya kadar uzanan bölgede arama yapmak için 3 gruba ayrıldı. Derede ve kıyıda yapılan aramalardan yine sonuç çıkmadı. ÜZERINDE SADECE TİŞÖRTÜ VARDI Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dereyi baştanbaşa bir daha kontrol eden JAK timleri, Nurcan Sade'nin cansız bedenini kayalıklara takılı buldu. Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu noktanın biraz aşağısında JAK timleri tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın sudan çıkarıldığında üzerinde sadece tişörtü olduğu belirtildi. Kızının cansız bedeni sudan çıkarılırken Hayrettin Sade'nin de olay yerinde olduğu bildirildi.

İnceleme için Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine gelmesinin beklendikleri bildirildi. Görüntü Dökümü

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-JAK timinin derede çalışma yapması

-AFAD ekiplerinin görüntüsü

-Küçük kızın cansız bedenı başında beklemeleri

-Polisin halata tutunarak derenin karşısına geçmesi

-Sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedenı ve görevliler Haber-Kamera: Hümeyra PARDELI / ERZURUM, (DHA) =============================================== SARAR ÇİFTİNE DEHŞETİ YAŞATAN SİLAHLI GASPÇILAR HER YERDE ARANIYOR ESKİŞEHİR'de, evlerine girdikleri Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla tehdit edip, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra, ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizlerini gasbeden maskeli 3 kişi, her yerde aranıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili savcı görevlendirirken, yabancı uyruklu olduğu sanılan soyguncuların yakalanması için tüm güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Dün gece, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evinin olduğu, aynı zamanda fabrika satış mağazasının da yer aldığı tel örgülü bölgeye, siyah maske takan silahlı 3 kişi girdi. Konuta giren maskeli kişiler, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla tehdit edip, ellerini ve ayaklarını bağladı. Darbettikleri Sarar çiftine evdeki kasayı açtıran maskeli 3 kişi, ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri aldıktan sonra, kaçtı.

İhbar üzerine Sarar çiftinin konutuna giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı, evde parmak izi çalışması yaptı.

Cemalettin Sarar, ilk verdiği ifadesinde 3 şüphelinin siyah maske takarak eve girdiğini ve silahla tehdit ederek, bağladığını söyledi. Bir süre darbedildiklerini kaydeden Sarar, kasasındaki ziynet eşyaları ve dövizinin çalındığını, şüphelilerin Bulgarca ya da ona benzer bir dille konuştuklarını anlattı.

SİYAH MASKELİ VE SIRT ÇANTALI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, siyah maske taktığı belirtilen, sırt çantalı 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kent giriş çıkışları kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araçlar arandı. Eskişehir'den çıkmış olabilecekleri de değerlendirilen yabancı uyruklu olduğu sanılan 3 soygunun yakalanması için Kütahya, Ankara ve Bursa Emniyet Müdürlüklerine de bilgi verildi. Ayrıca kent genelinde MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir savcı görevlendirdi.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- =================================================== İZMİR'DE CHP'DEN 19 MAYIS İÇİN ALTERNATİF KUTLAMA CHP İzmir İl Başkanlığı tarafnıdan düzenlenen kutlamada partililer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde Konak'ta toplanarak marşlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda İstiklal Marşı okunduğu sırada trafikte seyir halinde olan sürücülerin araçlarını durdurarak, İstiklal Marşı'nın bitmesini beklemesi dikkat çekti. CHP İzmir İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüdü. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li bazı milletvekilleri ile CHP'li bazı belediye başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş Sendikası, Tüm Yerel-Sen üyeleri ve çok sayıda dernek ile vatandaş katıldı. Grup, yürüyüş esnasında 'Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye' sloganları attı. Vatandaşlardan kimisi üzerinde Atatürk'ün imzasının bulunduğu bandaları başına taktı, kimiyse Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giydi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunduğu esnada, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri otomobillerini durdurarak İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi. Program esnasında tören alanında mendil satan bir çocuğun, meydandaki gelişmeleri merakla izlemesi dikkat çekti.

'ATATÜRK'ÜN HUZURUNDAYIZ'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milli mücadelenin başladığı dönmede yaşanan zorluklara değindi. 19 Mayıs 1919 yılının özgür ve bağımsız bir cumhuriyet kurulması için ilk adımın atıldığı tarih olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmasının, Cumhuriyetin kuruluşu ile sonuçlanacak büyük yürüyüşün ilk adımının atıldığı gündeyiz. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, 'Benim doğum günüm 19 Mayıs' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundayız. Bu topraklarda atılan hiç bir adım, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım kadar değerli olmadı" diye konuştu. Emperyalizme karşı tam bağımsızlığın, saraya karşı ulusal egemenliğin o ilk adımla başladığını söyleyen Yücel, "O ilk adımın öncesinde Mustafa Kemal Atatürk çok iyi biliyordu ki tam bağımsızlık ve yeni bir Cumhuriyet kurmanın dışında hiç bir kurtuluş planı söz konusu olamazdı" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Atatürk'ün, yokluk, yoksulluk ve umutsuzluk içinde başlatılan bu mücadele, gücünü davasının haklılığından alığını kaydeden Deniz Yücel, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden de sık sık alıntılar yaptı. Yücel, gençlere seslenerek şunları söyledi:

"Biliyorum şartlar zor. Üzerinizdeki sorumluluk büyük ve ağır. Bildiğim başka bir şey daha var ki, o da bizim gencimizin yolu, atasının yoludur. O yoldan dönmeksizin, her türlü baskıya, zor şartlara, iftiralara ve tuzaklara karşı duracak irade, inanç ve muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Bugün, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, yine en büyük güvencemiz, cumhuriyetin ışığıyla aydınlanmış, kendisini eğitmiş, biat nedir bilmeyen, demokrasiye inanan gençlerimizdir. Gençlerimize güveniyor, cumhuriyetimizin onların elinde yükseleceğine inanıyoruz. Bugün aslında bizlerin de doğum günüdür. Çünkü 19 Mayıs'ta atılan o ilk adım, özgürlüğümüzü kazandıran ateşin, yobazlık ve cahillikle savaşan ışığın, hainlerden ve kendi saltanatları uğruna millete sırtını dönenlerden kurtuluşun günüdür."

CHP İzmir İl Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan, konuşma yaptı. Uyan, Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini, çünkü ülkede devrimler gerçekleştirilirken o devrimlerin peşinden gençlerin gittiğini söyledi. Program, konuşmaların ardından son buldu.