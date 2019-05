DHA YURT BÜLTENİ-12

Görüntü Dökümü

-----------

- Olay yerinden detaylar

- Ambulanslar ve detaylar

- Diyarbakır Adliyesi önü

- Toplanan avukatlar

- Baro Başkanı Cihan Aydın

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 465 MB

=====================================================

3)ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİNE KATILIP, AĞLAMIŞ

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlattığı merada tabancayla başından vurulmuş bulunan Sakine Oğuz'u (57) öldürenin, Medet Can A. (21) olduğu belirlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonla Medet Can A., vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzereyken, Elazığ Havalimanı'nda yakalandı. Medet Can A.'nın, ifadesinde, Oğuz'un cenaze törenine katılıp, üzüldüğü sanılsın, diye ağladığını söylediği öğrenildi.

Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyünde, perşembe günü hayvanlarını otlatmaya götüren, 3 çocuk annesi Sakine Oğuz'un, merada tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Oğuz'un, başına 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından kadının cenazesi, köyde düzenlenen törenle toprağa verilirken, İl Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuz'u öldüren ya da öldürenleri belirlemek çalışma başlattı.

Cinayetin aydınlatılması için olayın yaşandığı Geçimli köyünde oturan çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, Çanakkale'de vatani görevini yaparken, memleketine izne gelen Medet Can A.'nın, olay günü motosikletle bölgede dolaştığını tespit etti. Medet Can A.'nın, cinayetten 3 gün önce ise bir grup arkadaşıyla Geçimli köyü yakınlarında eğlendikleri sırada havaya ateş açtıklarını öğrenen ekipler, bölgede yaptığı araştırmada boş kovanlar buldu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Eğlencenin yapıldığı yerde bulanan kovanlar ile Sakine Oğuz'un öldürüldüğü yerde bulunan boş kovanların aynı silahtan çıktığının belirlenmesi üzerine savcılık tarafından Medet Can A. hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzere olan Medet Can A.'yı, dün Elazığ Havalimanı'nda yakaladı.

CENAZEYE KATILIP, AĞLAMIŞ

Tunceli'ye getirilip, jandarmada ifadesi alınan Medet Can A.'nın, Sakine Oğuz'u öldürdüğünü itiraf ettiğini; ancak neden cinayeti işlediğini söylemediği belirtildi. Medet Can A.'nın, dikkat çekmemek için Sakine Oğuz'un 18 Mayıs'ta Hozat Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldığını ve üzüldüğü sanılsın, diye ağladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu süren Medet Can A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.