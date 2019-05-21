DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ARKEOLOG GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ANTALYA'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren arkeolog öğrencisi Sinan Sertel(32), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz, arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sinan Sertel'in cenazesi Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 9 yaşındaki Mehmet Ege babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel'in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu. Sinan Sertel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının mezarı yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazına katılanların ağlaması

-Kılınan cenaze namazı

-Mehmet Ege saf tutarken

-Tabutun cenaze aracına götürülmesi

-Sinan Sertel'in resmi Süre:(02.46) Boyutu:(308 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) =================================================== 2)41 MESLEKTAŞI, EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ MÜZEYYEN AVUKATI SAVUNDU DİYARBAKIR'da, çocuklarının isteğiyle 19 Mayıs etkinliğinde bir araya geldiği, boşanma davası süren eşi doktor Mesut Issı (45) tarafından tabancayla 14 el ateş edilerek öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı (43), kayıtlı olduğu baroya üye 41 meslektaşı 'özel vekil' olarak savundu. Koruma kararına rağmen çocukları için bir araya geldiği eşini öldüren Mesut Issı, mahkemede, "Şu anda kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" diyerek, savunma yapmadı.

Avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın çocukları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pazar günü kreşte düzenlenen etkinliğe, babalarının da katılmasını istedi. Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarının isteği üzerine yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp, ayrı yaşadığı ve rahatsız edildiği için de koruma kararı aldırdığı eşi doktor Mesut Issı'yı etkinliğe davet etti. Katıldıkları etkinlik sonrası Issı çifti, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, bir süre sonra otomobilini sağa çekip, eşini dışarı çıkardı ve belinden çıkardığı tabancasıyla 14 el ateş açtı. Avukat Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsinin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi, Çınar ilçesine bağlı kırsal Şükürlü Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Polis merkezine gidip, teslim olan doktor Mesut Issı ise savcılıkta, aldatıldığını düşündüğü için eşiyle tartıştığını ve öfkelenip, silahını ateşlediğini öne sürdü. Issı, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

41 MESLEKTAŞI, ÖZEL VEKİLİ OLDU

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ile beraberindeki 40 avukat, öldürülen baro üyesi Müzeyyen Boylu Issı'nın davasına müdahil olmak için dün duruşmaya katılmak istedi. Mahkeme başkanı, vekaletnameleri ve konuya ilişkin beyanları bulunmadığı için bu talebi reddetti. Bunun üzerine Başkan Aydın ve avukatlar, Müzeyyen Boylu Issı'nın özel vekilleri olarak mahkeme salonunda yerini aldı.

'VERECEĞİNİZ KARARA SAYGI DUYUYORUM'

Mesut Issı, mahkemede, kendisini baskı altında hissettiği için savunma yapmayacağını söyledi. Issı, "Savcılıktaki ifadem doğrudur, tekrar ederim. Ayrıca Aile Mahkemesi'nde verdiğim ifademi de aynen tekrar ederim. Şu anda kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Mesut Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı ise "Meslektaşlarım yargılama yapıldığı sırada iradesinin baskı altına alınmasını sağlamışlardır. Bu aşamada müvekkilin beyanlarına ekleyecek husus yoktur. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Baro Başkanı Cihan Aydın ise Mesut Issı'nın ifade vermemesini kabul etmediklerini ve suçun hafifletilmesi için ortaya atılan iddia olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Mesut Issı'nın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Ambulanslar ve detaylar

- Diyarbakır Adliyesi önü

- Toplanan avukatlar

- Baro Başkanı Cihan Aydın

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 465 MB ===================================================== 3)ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİNE KATILIP, AĞLAMIŞ TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlattığı merada tabancayla başından vurulmuş bulunan Sakine Oğuz'u (57) öldürenin, Medet Can A. (21) olduğu belirlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonla Medet Can A., vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzereyken, Elazığ Havalimanı'nda yakalandı. Medet Can A.'nın, ifadesinde, Oğuz'un cenaze törenine katılıp, üzüldüğü sanılsın, diye ağladığını söylediği öğrenildi.

Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyünde, perşembe günü hayvanlarını otlatmaya götüren, 3 çocuk annesi Sakine Oğuz'un, merada tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Oğuz'un, başına 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından kadının cenazesi, köyde düzenlenen törenle toprağa verilirken, İl Jandarma Komutanlığı ve Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuz'u öldüren ya da öldürenleri belirlemek çalışma başlattı.

Cinayetin aydınlatılması için olayın yaşandığı Geçimli köyünde oturan çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, Çanakkale'de vatani görevini yaparken, memleketine izne gelen Medet Can A.'nın, olay günü motosikletle bölgede dolaştığını tespit etti. Medet Can A.'nın, cinayetten 3 gün önce ise bir grup arkadaşıyla Geçimli köyü yakınlarında eğlendikleri sırada havaya ateş açtıklarını öğrenen ekipler, bölgede yaptığı araştırmada boş kovanlar buldu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Eğlencenin yapıldığı yerde bulanan kovanlar ile Sakine Oğuz'un öldürüldüğü yerde bulunan boş kovanların aynı silahtan çıktığının belirlenmesi üzerine savcılık tarafından Medet Can A. hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzere olan Medet Can A.'yı, dün Elazığ Havalimanı'nda yakaladı.

CENAZEYE KATILIP, AĞLAMIŞ

Tunceli'ye getirilip, jandarmada ifadesi alınan Medet Can A.'nın, Sakine Oğuz'u öldürdüğünü itiraf ettiğini; ancak neden cinayeti işlediğini söylemediği belirtildi. Medet Can A.'nın, dikkat çekmemek için Sakine Oğuz'un 18 Mayıs'ta Hozat Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldığını ve üzüldüğü sanılsın, diye ağladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu süren Medet Can A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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* Arşiv

- Hozat Cemevi

- Cenazenin getirilmesi

- Dua edilmesi ve helallik alınması

- Cenaze namazı kılınması

- Kadınların tabutu omuzlaması

- Yürüyüş

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-(DHA)

GÖRÜNTÜ ARŞİV ==================================================== 4)CHP'DEN ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN ANMASI İZMİR'i işgal eden Yunan askerlerine ilk kurşunu atıp milli mücadelenin fitilini ateşleyen şehit gazeteci Hasan Tahsin, CHP'liler tarafından anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazeteci Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu attığı zaman, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları henüz milli mücadele için harekete geçmemişti. Mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan hareketini sağlayan, işte bu yiğit, cesur insandır. Bu cesur insan gazeteciydi" dedi.

Yunanistan'ın İzmir'i işgali sırasında 100 yıl önce düşmana ilk kurşunu atan şehit Gazeteci Hasan Tahsin, Konak'taki İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı. CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, hepsi CHP'li olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

'İMAMOĞLU İÇİN BİZDE GÖREV ALACAĞIZ' Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bundan 100 yıl önce düşmana ilk kuruşunu atan cesur gazeteci Hasan Tahsin'i, vurulduğu yerde bugün bir kez daha anıyoruz. 100 yıl önce, yürekli insanlar bir araya gelerek hiçbir zaman işgale boyun eğmeyeceklerini burada en güzel şekilde ifade etmişler. Daha sonraki tarihlerde kurtuluş mücadelemizin en önemli ismi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, mücadelenin Anadolu'dan yönetilmesi gerektiğini görerek, Samsun'a çıkıp, Erzurum ve Sivas kongresinin ardından kurtuluş mücadelemizi başlattı. Bazı unsurlar, geri düşünceliler, onun bize emanet ettiği cumhuriyeti kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık umut doluyuz. 31 Mart, yeni bir mücadelenin yeni bir anlayışın bu ülkede hakim olacağını gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi ama 17 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından geri alındı. Bu durumu kabul etmiyoruz. İstanbul için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yeni bir anlayış getirdi. Herkesle barıştı. İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye örnek oldu. Biz de İstanbul'a gidip görev alacağız" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, "Milli Mücadelenin bize yansıttığı ve aydınlattığı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atıldığı noktadayız. Bu ruhu yaşıyoruz. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı noktadayız. Burası Atatürk Meydanı, işte burada kıvılcım başladı ve çoban ateşi tüm Türkiye'yi sardı. İşte o hareket sadece modern Cumhuriyetin temellinin atıldığı adım değil, yeni bir kalkınmanın, yeni bir sosyal anlayışının hayata geçirildiği harekettir" dedi. HASAN TAHSİN HARAKETE GEÇİRDİ Üzerinde 100'üncü yıl özel tişörtüyle kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya ise "Gazeteci Hasan Tahsin, düşmana ilk kurşunu attığı zaman Mustafa Kemal ve silah arkadaşları henüz milli mücadele için harekete geçmemişti. Milli mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan hareketini sağlayan, işte bu yiğit, cesur insandır. Bu cesur insan gazeteciydi" dedi. Bugün herkese düşen görevin 100 yıl önce bırakılan bu mirası eksiltmeden devam ettirmek olduğunu dile getiren Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bir ülkede hukuk yok edilmişse, adalet, vicdan idam sehpasına çekilmişse, bize düşen yılmadan yıkılmadan, kararlı adımlarla idam sehpasına yürümektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) 5)OTOMOBİLDEKİ 2 ŞÜPHELİ, NEFES KESEN KOVALAMACAYLA YAKALANDI ÇORUM'da polisi görünce kaçan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, kovalamacayla durduruldu. Kovalamaca sırasında 4 araca çarpıp, arka tekerlerinden biri yerinden çıkan otomobildeki cezaevi firarisi Emre Y. ile bazı suçlardan aranan Emre S., gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, aynı yöne giden 2 otomobille TIR ve bir motosiklete çarptı. Bu sırada otomobilin arka tekerlerinden biri yerinden çıktı. Otomobil, Çorum- Sungurlu karayolundan köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği otomobil, 3 tekerlek üzerinde 2 kilometre daha gittikten sonra durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yarı açık cezaevinden firar eden Emre Y. ile bazı suçlardan aranan Emre S. olduğu belirlendi. Otomobilde arama yapan ekipler, araç alım satımı için düzenlenmiş evrak ve bir pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada kovalamaca anı, saniye saniye kamerayla görüntülendi.