DHA YURT BÜLTENİ-12

RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL ceza kesildi. Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 470 personelin katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da güvenli seyahat için havadan ve karada trafik uygulaması yaptı. Jandarma helikopteriyle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya- Mersin D400 karayolunun Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki geçiş noktalarında denetim yaptı. Trafik polisleri ve jandarma trafik timleri yol güzergahı boyunca oluşturulan uygulama noktalarında, havadan trafiği takip eden Kurt ve Koçluk'a anlık bilgi verdi. 5 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ Hafta sonu olmasına rağmen kent içi ve ilçeler arası karayollarının sakin olduğu gözlenirken bazı kavşak ve yollarda küçük çaplı yoğunlukların olduğu dikkati çekti. Ekipler 11.30- 13.30 saatleri arasında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince toplamda 4 bin 205 TL ceza kesti. Uygulamada, 2 araç ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

İZMİR'in Foça ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Foça'dan, Yunan adalarına gidebilmek için denize açılan bir grup kaçak göçmen, bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayınca, dün saat 08.25'te telefonla arayıp yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botundaki görevliler Foça'nın kuzeybatısında olan kaçakların bulunduğu botun yerini tespit etti. Arızalanan lastik bottaki Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. 13'ü erkek, 13'ü kadın, 27'si çocuk olan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlkadım ilçesi Modern Pazarı'nda, iddiaya göre Roman kadınlar, sahte 200 TL ile sarımsak almak istedi. Pazarcının durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 2'si çocuk 8 şüpheli kadını takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize polis ekipleri, Midilli Sokak üzerinde bir apartmanın önünde oturdukları görülen şüphelilerin üzerinde arama yapmak istedi. Aramayı kabul etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerine zorluk çıkarıp 'İsterseniz tamamen soyunalım, bizde bir şey yok' dedi. Bahse konu pazarcının şikayetini geri çektiğini belirtmesi üzerine kadınlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)

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5)BAĞIŞLANAN ORGANLARI NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLDU

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kullandığı otomobille yaptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen bir çocuk annesi Esra Öztürk'ün (20) organları yakınları tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan karaciğer ve böbrekleri İzmir ile Ankara'daki nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Ramazan Bayramı'nın arifesi olan geçen 3 Haziran'da Kavaklıdere'den Milas yönüne giden Esra Öztürk'ün kullandığı 48 YJ 232 plakalı araç, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçip, devrildi. Otomobil sürücüsü Esra Öztürk ile yanındaki eşi Sefa Öztürk (25) yaralandı. Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hafif olan Sefa Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan eşi Esra Öztürk, Kuşadası'ndaki bir özel hastaneye sevk edildi. 1 çocuk annesi Öztürk'ün dün (cuma) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların görüştüğü Öztürk'ün annesi Serpil Çamcı, babası Turgut Çamcı ve aynı kazada yaralanan eşi Sefa Öztürk, beyin ölümü gerçekleşen Esra Öztürk'ün organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Ankara ve İzmir'den iki özel ekip, Öztürk'ün bağışlanan organlarını almak için Kuşadası'na geldi. Bu sabah yapılan operasyonda Öztürk'ün ameliyatla alınan karaciğer ve iki böbreği, uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir ve Ankara'ya gönderildi. Öztürk'ün diğer organlarının ise nakil için uygun bulunmadığı belirtildi.

Gözü yaşlı baba Turgut Çamcı kızının organlarıyla başkalarının yaşacağınıı belirtip, "Biz mutlu olamadık, başkaları kızımın bağışlanan organlarıyla sağlığa kavuşup, mutlu olsunlar" dedi.

Eşinin acısını yüreğine gömen Sefa Öztürk de herkesi hayat kurtarmak için organ bağışı yapmaya davet etti.

Görüntü Dökümü

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-Organları bağışlanan Esra Öztürk'ün fotoğrafları

-Öztürk'ün eşi Sefa Öztürk ile röp.

-Anne Serpil Çamcı ve baba Turgut Çamcı ile röp.

-Hastane başhekimi Yılmaz Ömür Otçu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

