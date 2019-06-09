DHA YURT BÜLTENİ - 12

Dörtyol'a şehit ateşi düştü SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü. İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin sağlık fotoğrafı

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Alınan önlemler

- Abmulasların gelişi

- Genel ve detay görüntüler -ŞEHİDİN BABAEVİNDEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR- Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) ========================= Şehit Aybüke öğretmenin annesi: İnşallah köklerini kurutacaklar

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın, "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. İnşallah köklerini kurutacaklar. Keşke hepsi geberse, yok olsa da başka canlar yanmasa. Aybükem gibi günahsızlar gitmese" dedi. 9 Haziran 2017 tarihinde, Batman’ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, öğrencilerine karne verip evinin yolunu tutan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Aybüke öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, aradan geçen 2 yılda kızı Aybüke Yalçın’ı kalbinde ve evinin her yerine koyduğu resimlerde yaşatıyor. Resimleri öpüp okşayan anne Yalçın, gözyaşlarına hakim olamadı. Zehra Yalçın, "Arkadaşımdı, sırdaşımdı o benim. Kızımdı, ilk göz ağrımdı. Çok farklıydı Aybüke. Halen daha alışamadım. Öğretmen ve anne ile kızını görünce kötü oluyorum. Anne yüreği, acısı çok daha fazla. Allah'ım kimselere göstermesin.’’ dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yalçın şöyle dedi:

"Allah razı olsun herkesten. Yavrumu hiç unutmadılar. Her yerde, okul, kütüphane, müzik eğitim merkezleri gibi here yere adını verdiler. Burada üstgeçitte adı yaşatılıyor. Hiç kimse bu kadar uzun süre akılda kaldı mı? Bu kadar uzun süre bahsedildi mi? Bilmiyorum ama Allah razı olsun herkesten. Şehadet tabii ki çok güzel bir mertebe. Allah’a şükürler olsun. Onsuz bir bayram daha geçirdim. Allah’ın gücüne gitmesin. Bayramları sevmiyorum. Daha kötü oluyorum. Çünkü yavrum yok. O varken bayramdı, mutluyduk." Kızının kanının yerde kalmadığını dikkat çeken anne Yalçın, "Çok şükür. En büyük tesellimiz o zaten. Geberdiler. Allah daha beter etsin öylelerini" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Harekatı’na değinen Yalçın, "Allah’ım askerlerimizi korusun, esirgesin mevlam. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok uğraşıyorlar. İnşallah köklerini kurutacaklar. Keşke hepsi geberse, yok olsa da başka canlar yanmasa. Aybükem gibi günahsızlar gitmese. Allah’ım herkesten razı olsun. Allah’ım orada görev yapan askerlerimizi korusun." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zehra Yalçın, kızının resimlerine bakarken, öperken

-Zehra Yalçın’ın açıklaması Süre:(05.07) Boyutu:(568 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =========================== Bilecik’te orman yangını BİLECİK Osmaneli karayolu üzerindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, alevlere 7 arazöz ve 3 helikopterle müdahale ederek söndürmeye çalışmalarına başladı. Osmanlı ilçesi karayolu üzerinde karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen 3 helikopter yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ayrıca Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığı ekiplerin hem karadan, hem de havadan helikopterle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alındı. Görüntü Dökümü:

-Karayolu ve ormanlık alan

-Yükselen dumanlar

-Genel görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- ======================= Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

ANKARA (DHA) ======================= (ÖZEL) - Malatya'da, trafik polislerinden, yolda kalan sürücüye yardım Malatya'da, trafik polisleri, arızalanan hafif ticari aracı arkasından iterek yolun kenarına getirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Malatya- Ankara yolundaki havalimanı kavşağında, hafif ticari aracın arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine kavşakta görevli trafik polisleri, arızalanan aracın yanına gidip sürücüyle konuştu. Daha sonra sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler, hafif ticari aracın arkasına geçip, yolun kenarına itti. Güvenli şekilde yolun kenarına getirilen araç için yardım talebinde bulunuldu.

Trafik polislerinin sürücüye yardımı, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin aracı itmesi

- Aracı kavşaktan çevirmeleri

- Polisler

- Yoğun trafik

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ===================