DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin" diyerek, gözyaşı döktü.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün anısına, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince karne düzenlendi. Karne, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek eşliğinde Maçka ilçesinde ziyaret ettikleri şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e verildi.

KARNESİ SOSYAL MEDYAYI AĞLATTI

Eren Bülbül adına hazırlanan karnende; 'vatan sevgisi', 'cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'saygı' ve 'sadakat' olarak nitelendirilen derslere ‘100’ notu verildi. Karnenin devamsızlık bölümüne 'Aramızda' ifadesi yer alan karnenin 'öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü' kısmına ise 'İyi ki varsın Eren' yazması dikkat çekti. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül adına düzenlene karne, sosyal medyadan çok paylaşılan görsel oldu. Sosyal medya takipçileri, Eren'in anısına düzenlenen hüzünlü karneye yorumlarda bulunarak duygularını dile getirdi.

'YAVRUM KARNE GETİRECEK' DİYE BEKLEDİM'

Şehit oğlu için hazırlanan karne karşısında çok duygulandığını anlatan anne Ayşe Bülbül, Çarşıbaşı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Anne Bülbül, "İki yıldır Eren'in karnesini yapıp bana getiriyorlar ama Eren yok, çok duygulanıyorum. Çocuklar okula gidecek, Eren yok. Karne tatili oluyor, anneler günü geliyor, Eren yok. Mevtam verdi, mevtam aldı, ne yapalım. Karneyi yapıp, getirenlerden Allah razı olsun. Bugün karne günü. Yavrum kendisi karne getirecek diye bekledim. Öğretmenleri getirdi, Eren getirmedi. Çok üzgünüm ama ne yapayım, elden gelen bir şey yok. Üzgünlüğümü içime gömerek bekliyorum, beklemek zorundayım. Her şeyden puanını 100 yapmışlar. Karneyi getiren hocasıyla konuştum; 'Eren okulda çok açıkgöz, çalışkan bir çocuktu. Eren'in o zamanki duygusundan dolayı karnesini doldurup getirdim' dedi. İyi ki varsın Eren'i görünce duygulanıyorum. Bu yavrum bunu neden yazdı bilmiyorum. Öleceğini mi hissetti de bu cümlem geride kalsın yazdı acaba. Bunu doğum gününde yazdı, öldükten sonra okuduk. Çok duygulanıyorum. Bu karne çocuğumun ama o yok" dedi.

KARNEYLE OĞLUNUN KABRİNE GİTTİ

Karne ile şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Bülbül, gözyaşı dökerek, dua etti. Acılı anne Bülbül, "Karnen geldi, sen niye gelmedin. Arkadaşların seni unutmadı. Ah Eren'im annen sana kurban olsun. Annen kapıları bekliyor" diyerek ağıt yakması, yürekleri dağladı.

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-Eren bülbül ün annesi ve oğlu arif bülbül ün mezar başında karneyi incelemesi

-Mezarlıktan detaylar

-Ayşe bülbül ün ağıt yakması

-Röportaj Boyut 705 MB Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - ==================== Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise, "Size gelecek mermilere ben siper olayım" dedi Antalya'da alkollü şüpheli, önce bir otomobili ardından da bir motosikleti, sürücülerini bıçakla tehdit ederek, gasbetti. Kaza yaptığı sırada yakalanan şüpheli, kendisini gözaltına alınan polislere ağlayarak, "Size gelecek mermilere ben siper olayım, beni bırakın" diyerek, yalvardı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı.İddiaya göre aşırı alkollü olan şüpheli, Yusuf Mızrak'ın(66), Turgut Reis Caddesi üzerinde park etmeye çalıştığı otomobili, bıçak tehdidiyle alıp, kaçtı. Sabancı Bulvarı üzerine geldiğinde ise kaza yaptı. Şüpheli, bu sırada yardım için yanına gelen Soner Doğan'ı da bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi ve motosikletini gasbetti.

Motosiklet ile kaçmaya devam eden şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde ikinci kez kaza yaptı. Asfalt zemin üzerinde yatarken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Abi size saygım sonsuz. Siz Türkiye Cumhuriyetinin polisisiniz. Size gelecek mermilere ben siper olayım beni bırakın" diyerek, gözyaşı döktü.

Şüpheli, güçlükle bindirildiği ambulansla polis nezaretinde hastaneye görüldü.

Otomobili gasbedilen Yusuf Mızrak, olayın şokunu atlatamadığın belirterek, "Otomobil güneşte kalınca gölgeye almak istedim. Bu şahıs birini kovalıyordu. Arabayı park ediyordum. Bıçağı gösterip, arabamı gasbetti. Bıçağı görünce kendimi dışarı attım. Arabamı alıp, gitti. Arabamı buldum ama yarısı gitmiş durumda" diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Soner Doğan da "Konyaaltı'na iş yerime doğru gidiyordum. Adamın üstü çıplaktı. Karşıma geçti, yardım ister gibi. Bir ihtiyacı vardır diye durdum, insanlık yapayım dedim, motorumu gasbetti" dedi.

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- Yaralı yerde yatarken

- Polislere 'saygım sonsuız, size gelecel mermilere ben siper olayım' demesi

- Yaralının kaldırıma oturtulması

- Yaralının ben açım, ekmek istiyorum demesi

- Motosiklet görüntüsü

- Bıçaktan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Araçtan görüntü

- Röp: Aracı çalınan

- Röp: Motosikleti çalınan

- Çalınan araç görüntü 377 MB 3. 27 Haber- Kemara: Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA-DHA) =============== Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı Kilis'te, 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, karnelerini aldı.

Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Elif-Mahmut Kudeyt İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okula ismini veren Kudeyt ailesi ile öğrenci ve velileri katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan ve kentte eğitim gören 31 bin Türk ve 24 bin Suriyeli öğrencinin aynı mutluluğu yaşadığını anlatan Vali Recep Soytürk, gelecek yıl okul ve derslik sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı okul ve sınıflar

-Öğrencilere karne dağıtılması

-Vali Recep Soytürk’ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:141 MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =============== Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı Kilis'te, Jandarma teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, askeri yetkililer ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, "Jandarma teşkilatı kurulduğundan bu yana halkımızın sevgisine mahzar olmuştur. Milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştırö dedi.

Jandarmanın kullandığı silah ve teçhizatların sergilendiği, eğitimli köpeklerinin gösteri yaptığı etkinlikte, mehter takımı sahne aldı ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Görüntü Dökümü

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- Tören alanı ve katılımcılar

- Albayın konuşması

- Sergi ve gösteriler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:352 MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) =============== Üçüz kız kardeşlerin karne mutluluğu Aksaray'da aynı okulun 3'üncü sınıfında eğitim gören 10 yaşındaki üçüzler Eda, Esra ve Elif Çakmak kardeşler, karnelerini aldı.

Yavuz Sultan Mahallesi Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören üçüz kardeşler Eda, Esra ve Elif Çakmak karnelerini alarak tatile çıkmanın sevincini yaşadı. Başarılı üçüzlerin mutluluklarını paylaştıkları anneleri Ayşegül Çakmak, 6 kızı olduğunu belirterek, "Bugün üçüzlerim karne aldı, çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle başarılı olurlar. 6 kız annesi olmam ayrı güzel bir duygu" dedi.

Üçüzlerin öğretmeni Hatice Duru ise "Çok başarılı öğrenciler. Başarılarında annelerinin çok emeği var. Bu devirde 6 kız büyütmek kolay değil, bir de 3'ü üçüz. Kardeşleri güzel yerlerde görmek istiyoruz" dedi. Görüntü dökümü

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-Üçüzlerin karne alması

-Anne Ayşegül Çakmak röp

-Öğretmenleri Hatice Duru röp

-Üçüzlerden detaylar Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA))