DHA YURT BÜLTENİ-12

5)ALKOLLÜ SPOR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, geçen yıl eylül ayında alkollü spor otomobil sürücüsünün aracına çarpması sonucu Osman Nuri Şıkkibar (30) yaşamını yitirirken, dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Şıkkibar ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz alkollü spor otomobil sürücüsünün 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin akıllara soru işareti getirdiğini söyledi. Geçen yıl 9 Eylül günü Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, mahallede bulunan evine gitmek için sola dönüş yapan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, arkadan gelen Fatih Can Uzuner yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada, Osman Nuri Şıkkibar, Fatih Can Uzuner ile spor otomobilde bulunan Bertun A. yaralandı. Osman Nuri Şıkkibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Fatih Can Uzuner tutuklanırken, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fatih Can Uzuner hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Bugün, kaza yerinde mahkeme hakimi tarafından kazanın nasıl meydana geldiğinin keşfi yapıldı. Yapılan keşif tutanağa geçirilirken, Şıkkibar'ın ailesi ayakta durmakta zorlandı. Keşif sırasında kazada hayatını kaybeden Osman Nuri Şıkkibar'ın annesi, babası, kardeşi, eşi ve avukatları Nihan Sayın Yavuz ile kazada ölüme sebebiyet veren sürücü Fatih Can Uzuner'in avukatı Fatih Özer hazır bulundu. Keşif sırasında Sapanca-İzmit yolu polis bariyerleri ile kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Keşfin bitmesinin ardından bariyerler kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Keşif çalışmaları sırasında Şıkkibar'ın annesi gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından sakinleştirildi.