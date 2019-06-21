DHA YURT BÜLTENİ -12

1)BARTIN'DA SELE KAPILIP ÖLEN İBRAHİM ÇELİKTAŞ TOPRAĞA VERİLDİ Bartın Eskiemirler Mahallesi'ndeki dün bahçesinde sel sularını çevirmeye çalışırken sele kapılan İbrahim Çeliktaş (70) dün akşam saatlerinde, kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede, dere yatağında çamura saplanmış halde bulunmuştu. Sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan İbrahim Çeliktaş'ın cenazesi, Eskiemirler Mahallesindeki evine götürülerek helallik alındı. Eskiemirler Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı. Tabutun üzerine İbrahim Çeliktaş’ın ceketi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Çeliktaş, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. BARTIN/DHA 2)KOCAELİ - SAKARYA ARASINDAKİ D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bugün öğleden sonra Kocaeli'nde bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki bütün çöpler Sapanca Gölü'ne indi.

Görüntü Dökümü

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-Göle inen çöpler

-Yoldan görüntüler Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)(DHA)- =================================================== 3)ANNESİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN SELE KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI ELAZIĞ’da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay, dün Elazığ merkezde meydana geldi. Kentte dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkililerken, bir çok yol göle döndü. Doğukent mahallesindeki Bahaddin Öğel caddesinde annesiyle karşı yola geçmeye çalışırken, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir çocuk sele kapıldı.

Sel sularına kapılan çocuk, çevredeki bir kişi tarafından kurtarılarak, annesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sele kapılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Ailenin karşıya geçmesinden görüntü

- Çocuğun sele kapılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY Kamera:ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB

=================================================== 4)OTOBÜSTEN DÖVÜLÜP SÜRÜKLENEREK İNDİRİLEN KADIN, BOŞANMAK İSTEMİŞ Ankara'dan Mersin'e gitmek için bindiği otobüsten, Aksaray'da ağabeyleri tarafından dövülerek ve saçından sürüklenerek indirilen Kadriye S.(32), koruma altına alındı. Kadriye S., eşi İ.S.'den (34) boşanmak istediği ve ailesinin buna karşı gelmesi nedeniyle Mersin'deki sığınma evine gitmek için yola çıktığını söyledi. Kadriye S.'yi, dövüp saçından sürükleyen ağabeyi A.Ç.'nin ise ilk ifadesinde, kız kardeşinin Mersin'de oturan ve kendisinden 10 yaş küçük bir erkekle ilişkisi olduğu ve onun yanına gitmesini engellemek için otobüsten zorla indirdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

Ankara'da oturan 11 yıllık evli 3 çocuk annesi Kadriye S., dün evi terk edip, Mersin'e gitmek için otobüsle yola çıktı. İddiaya göre Kadriye S.'nin bindiği otobüsün plakası alan eşi ve genç kadının kardeşleri otomobille peşinden geldi. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray kent merkezi girişinde ailesinin içinde bulunduğu 06 BFJ 470 plakalı otomobil tarafından durduruldu.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP DÖVEREK İNDİRDİLER

Otomobilden inen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, Kadriye S.'nin yanına gitti. İddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak eve geri dönmesini istedi. Kadriye S., ağlayarak dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin kardeşlerine diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Ancak, sözlü tartışmanın ardından yolcular müdahale edemedi. Ardından Kadriye S., yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağabeyi A.Ç. tarafından yumruk ve tokat darbeleriyle dövüldü. Çığlık atan genç kadın yolculardan polisi aramalarını istedi. Yaşanan arbedenin ardından Kadriye S., direnmesine rağmen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından saçından sürüklenerek otobüsten indirildi. Yerde sürüklenerek otomobile bindirilmek istenen Kadriye S.'nin direnmesi üzerine aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S. de genç kadını, vücudunun farklı yerlerinden iterek zorla otomobile bindirdi. O anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

UZAKLAŞAMADAN YAKALANDILAR

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta önünü keserek durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Kadriye S., ailesinden şikayetçi olmadı. Ağabeyleri, yengesi, ablası, eniştesi ve eşi ise gözaltına alındı.

'NAMUSUMUZ İÇİN YAPTIK'

Gözaltına alınan şüphelilerden Emniyet Müdürlüğüne getirildiği sırada ağabeyi A.Ç., kendisini gazetecilerin çektiğini görünce, yanındakilere "Kafanız dik olsun. Namusumuz için yaptık" dedi. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine eşi İ.S. de 'Karım değil mi?' diye cevap verdi. Diğer ağabeyi S.Ç. de "Benim de kardeşim. Allah'a şükür başımız dik" dedi.

BOŞANMAK İSTEMİŞ

Olayın şokunu uzun süre atamadığı öğrenilen Kadriye S.'nin daha sonra ailesinden şikayetçi olduğu belirtildi. Koruma altına alınan ve psikolojik destek verilen Kadriye S.'nin, eşi İ.S. ile 2008 yılında evlendiklerini, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanmak istediğini, ailesinin de boşanmaması için baskı yaptığını ve bu nedenle de sığınma evine gitmek istediğini önü sürdüğü öğrenildi.

SEVGİLİSİNİN YANINA GİDİYOR İDDİASI

Kadriye S.'yi dövüp, saçından sürükleyen ağabeyi A.Ç.'nin ilk ifadesinde kız kardeşinin Mersin'e oturan kendisinden 10 yaş küçük bir erkekle ilişkisinin olduğunu, bu olayın duyulmasının ardından evi terk edip Ankara'da 1 gün sığınma evinde kaldığını, eşinin 3 çocuğu için onu affetmesi üzerine evine döndüğünü öne sürdü. A.Ç.'nin, ailenin ve eniştesi İ.S.'nin bu olayı affetmesine rağmen kız kardeşinin evi terk edip Mersin'e ilişkisi olduğu erkeğin yanına gitmek üzere olduğu için engellemek istediklerini iddia ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi,

Görüntü Dökümü

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- Kadının otobüsten zorla indirilip sürüklenmesi

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) =================================================== 5)KEŞAN'DA BELEDİYEYE AİT 2 ÇÖP KAMYONU YAKILDI EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, belediyeye ait 2 çöp kamyonunun park halinde bulundukları otoparkta yakıldığını söyledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 2 çöp kamyonunun 10 gün arayla park halinde bulundukları otoparkta kundaklandığını söyledi. Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait otoparkta bulunan 2 çöp kamyonunun çıkan yangında kullanılmaz hale geldiğini ve araçların kundaklandığını düşündüklerini belirterek, "Yakıldığını düşünüyoruz. Ön raporlarda 2 çöp kamyonunun da yakıldığını işaret ediyor. Allah aşkına ne istiyorsunuz bu çöp kamyonlarından? Kim yakıyorsa Allah'a havale ediyorum. Belediyemizin o bölümüne kamera konulmamış. 2 aydır güvenlik kameralarıyla ilgili planlama yapıyoruz. Araçların kaskoları yok. Bununla da ilgili çalışma yaptık. Ama ne hikmetse aynı noktada 2 tane çöp kamyonumuz yandı. Çöp kamyonlarını yakanlara sesleniyorum, iş mi bu yani? Ne istediniz de bu çöp kamyonlarını yaktınız. Bu Keşan'a yapılan bir zarardır. Helvacıoğlu'nu değil, Keşan'ı yakıyorsunuz. Yazık, 1 milyon TL'lik 2 çöp kamyonu yandı. Bunlar milli servettir" dedi.

Olayla ilgili polisin ve itfaiyenin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Yanan çöp kamyonları

-Yanan aracın içi

-Belediye hizmet aracı otoparkı

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ===================================================== 6)İNEGÖL'DE 'LAOS FARESİ' BULUNDU BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, fare ve sincaba benzeyen bir hayvan buldu. İşçiler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kemirgeni yakalayıp merkeze götürdü.

Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı tarafından yapılan inceleme sonucunda, fare ve sincaba benzeyen kemirgenin, 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit edildi.

Açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Bir fabrikanın deposunda farklı bir hayvanının olduğunu söylediler. Ekiplerimiz hayvanı yakaladı. Yaptığımız araştırmada hayvanın 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit ettik. Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Sağlık durumu iyi. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz"

dedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================================== 7)MEZUN OLUP DOKTOR OLAN MELİKE'NİN BURUK SEVİNCİ DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi'nde 6 yıl önce eğitime başlayan ve doktorluk önlüğünü babası Doç. Dr. Mustafa Karatepe'nin giydirdiği Melike Nur Karatepe, mezuniyet sevincini buruk yaşadı. Melike Nur Karatepe, babasının 5 yıl önce kalp yetmezliğinden öldüğünü belirterek, "Doktor önlüğümü 6 yıl önce törende giydiren babam yaşaydı, Hipokrat yemini de ettirecekti" dedi. PAÜ Tıp Fakültesi'nden 145 genç mezun olup, doktorluğa adım attı. Mezuniyet töreni için PAÜ Spor Salonu'nda program düzenlendi. Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir törene katıldı. Mezun olan gençler, büyük sevinç yaşadı. Bu gençlerden Melike Nur Karatepe'nin (24) sevinci ise yarım kaldı. Yaşadığı burukluğu anlatan Melike Nur Karatepe, hekimlik mesleğini PAÜ Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü'nde akademisyen olan merhum babasından etkilenerek seçtiğini belirterek, şöyle dedi:

"Annem de doktor ama babam doktorluk mesleğini seçmemde çok etken oldu. Babam tıp tarihi ve etiği hocası olduğu için bu işi hep hayır için yaptı. Tıp fakültesine başladığımda bana hep 'doktorluğu para için yapma' diye nasihat ederdi. Okula başladığımda önlüğümü de babam giydirmişti. Daha sonra babamı kaybettik. Benim için zor oldu ve mezun olmayı başardım. Mezuniyet törenlerinde daha önce Hipokrat yeminini babam okutuyordu, yemini okurken onu düşündüm. Ona layık bir evlat ve ülkeye layık bir doktor olmaya ant içtim. Burada olsaydı benimle gurur duyardı." Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim anne Melda Karatepe ise doktor annesi olmanın gururunu yaşadığı, eşini 5 yıl önce kaybettiğini, kızının doktor olduğunu görmenin kendisine nasip olduğunu söyledi.

MEZUN OLAN FİLİSTİNLİ DOKTORLAR GAZZE'YE DÖNECEK

PAÜ Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 145 doktor arasında, 2 Filistinli de yer aldı. 6 yıl önce Filistin'de savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Muath Alazzazi ile 27 yaşındaki Ahmet Lafi, doktor olarak mezun oldu. Muath Alazzazi ve Ahmet Lafi, uzmanlık olarak çocuk doktorluğunu seçeceklerini ve alacakları eğitimin ardından Gazze'ye dönüp, doktorluk yapacaklarını söyledi.

Program kapamında Vali Hasan Karahan, fakülte birincisi İdris Sarıkaya'ya diplomasını ve plaketini verdi. Etkinlik sonunda mezun öğrenciler Hipokrat yemini ettikten sonra keplerini havaya fırlattı.