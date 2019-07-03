DHA YURT BÜLTENİ - 12

Giresun limanında korkutan patlama Giresun'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Giresun Limanı'nda saat 14.00 sıralarında kazan dairesinin yer aldığı depoda büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. İhbar üzerine liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, kazan dairesinde maddi hasar oluştu.

Çevrede korkuya neden olan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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Liman detayları

Ekiplerden detay Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU-Haluk ŞENTÜRK GİRESUN,(DHA) =================== Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Okan Konuralp’in yaşamını yitiren babası Fuat Konuralp’in cenaze namazına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü olan Okan Konuralp’in babası Fuat Konuralp, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Düzce'de Konuralp Mahallesi Konuralp Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, Konuralp ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı namazın ardından Fuat Konuralp’in cenazesi, Konuralp Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Okan Konuralp ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, cenaze namazının kılınmasının ardından Düzce’den ayrıldı.

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Cenazeden görüntü

Kılıçdaroğlu’nun gelişinin görüntüsü

Kılıçdaroğlu’nun taziye görüntüsü

Cenaze namazından görüntü

Cenazenin cenaze aracına konulması ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================== Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, buğday hasadında rekoltenin düşük olması üreticiyi düşündürüken, samana olan rağbet yüzleri güldürdü.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde son yıllarda şamana olan taleple birlikte üreticiye yeni gelir kapısı olmasıyla anız yangınlarında da önemli ölçüde azalma görülmeye başlandı. Biçerdöverlerin buğday hasadını saman karşılığında yapmasıyla saman değer kazanırken çiftçilerin kış aylarında saman sıkıntısı çekmemek için anızlar diçerdöverlerin arkasına bağlanan aparatlarla toplanarak balyalanıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede 140 bin, Nurdağında ise 130 bin dekarda buğday ve arpa hasadının tamamlandığını söyledi. Mevsimsel nedenlerden dolayı yüzde 30 ile 40 arası rekolte kaybı yaşayarak hasadı tamamaladıklarını anlatan Köse, “Hasadı yapılan alanlarda anızlar saman haline getirilip çuvallara veya balyalanarak satışa sunuluyor. Samanın balyası 6 liradan, kilosu ise 35 ile 40 kuruştan alıcı buluyor. Mevsimsel nedenlere düşük rekolte çiftçiyi üzerken, saman fiyatlarının yüksek olması çiftçinin yüzünü güdürdü diyebilirizö dedi.

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-Samanın çuvallanması

-Samanın kamyonete yüklenmesi

-Saman balyelerinin kamyonete yüklenmesi

-İşçiler ile röp

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:175 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ================= Cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu Erzurum'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen Zafer Kuzu'nun (24), hem çalışmamak hem de yeniden cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu. Arkadaşı F.Y.'ye, sırtına iki yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdığı öne sürülen Zafer Kuru, yaşamını yitirdi. F.Y. ise tutuklandı.

Olay, Pazartesi gecesi merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Yaralama suçuna karışan Zafer Kuzu'ya, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Zafer Kuzu, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı. Sırtına 2 yastık koyan Zafer Kuzu, arkadaşı F.Y.'den (18) ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti. Zafer Kuzu, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Zafer Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Zafer Kuzu'nun arkadaşları F.Y. ile F.Y.T.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Kuzu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Zafer Kuzu'nun cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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-Kuzu'nun fotoğrafı Haber: Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- =================== Siirt polisinden 'Sakın korkma 155'i ara' klibi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların olası şüpheli durumlarda '155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları amacıyla 'Sakın korkma 155'i ara' klibi çekildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, '155 Polis İmdat Hattı'na yapılacak ihbarların güvenli ve gizliliğinin korunduğuna anlatan 'Sakın korkma 155'i ara' isimli klip çekti. Görüntülerde, senaryo gereği balkondan eve giren hırsızın, karanlıkta el feneriyle ziynet eşyası ararken, onu fark eden kız çocuğunun 155'i arayarak ihbarda bulunduğu ve polislerin gelip şüpheliyi yakaladığı yer aldı.

Kliple ilgili yapılan açıklamada, "İnsansız hava araçlarımız, 50 kent güvenlik yönetim sistemine ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralar, plaka tanıma sistemlerimiz, motorize ekiplerimiz ve tüm personelimizle alınan ihbarlara anında müdahale edilip gizlilik esaslarına riayet edilerek tüm gelen ihbarlarınız koşulsuz değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. 155 arama faaliyetleri ücretsiz ve gizli tutulmaktadır" denildi.

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Hırsızın eve girmesinin görüntü

Evde bulunan kızın 155 i araması

Siirt Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar hattından görüntüler

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin görüntü

Bekçilerden görüntü

Drone görüntüleri

Hırsızı yakalamasının görüntü

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,(DHA) ================ Osmaniye'de, üreticilere meyve sineği tuzakları dağıtıldı Osmaniye'de narenciye üreticilerine, Akdeniz meyve sineği tuzakları dağıtıldı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde ki programda, 86 çiftçiye, 750 dekar alan için 3 bin biyoteknik tuzak dağıtımı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin, Adana'nın Ceyhan, Yumurtalık İlçeleri, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, İskenderun, Payas, Samandağ ve Arsuz İlçeleri ile Osmaniye'de merkez ilçe ve Toprakkale'de ki narenciye bahçelerinde uygulanmakta olduğunu ifade etti.

Sağlam, 2015-2019 yılı mücadele programı kapsamında Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili tuzakların dağıtımının yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda, 2 bin adet tuzağımız Tarım Bakanlığınca, bin tanesi ise Özel İdaremizin katkılarıyla temin edildi. Toplam 750 dekar alan için 3 bin tane tuzağımızı üreticilerimize teslim ettik. Bu tuzakların kullanımı, hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı bir yöntem. Akdeniz meyve sineği bilindiği gibi kalıntı açısından sıfır toleranslı bir zararlıdır. Özellikle narenciye de geri iade edilecek ürünler Akdeniz meyve sineği ile alakalıdır. Onun için mücadele çok önemlidir" dedi.

TUZAĞIN ZARARI YOK

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yapılan mücadele ile verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulunarak, "Biyoteknik bir tuzak herhangi bir zararı yok, çevreye duyarlı bir çalışma. Turunçgil üzerinde yararlı olan organizmalara herhangi bir zararı yok. Dolayısıyla bu mücadele, bu teknikle önümüzdeki sezonda iyi bir verim bekliyoruz, temennimiz o yönde. Çiftçilerimizden de önerimiz, dağıtılan bu tuzakları bahçelerine uygun bir şekilde yerleştirmeleridir" diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından dağıtılan meyve tuzaklarından bir tanesi kurum bahçesinde ki narenciye ağacına asıldı.