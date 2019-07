DHA YURT BÜLTENİ -12

Elazığ'daki özel kız yurdunun elektriği, Mayıs ayında gelen 21 bin 870 liralık fatura ödenmediği için kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi, "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu" dedi. Kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi’nde bulunan kız yurduna, Mayıs ayında 21 bin 870 lira elektrik faturası geldi. Borcun ödenmemesi nedeniyle elektrik dağıtım şirketi tarafından dün yurdun elektriği kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi Yasin Aslan, önceki aylarda ortalama 2 bin lira dolayında faturanın geldiğini belirterek, elektrik sayacında sorun olabileceğini düşündüklerini belirtti ve "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu. Durumu ekiplere bildirdik. Kendileri sayacı kontrol etmek için götürdüler. Bir süre sonra sayaçta sorun olmadığını bize illetiler, ardından yurdun elektriğini kestiler. Sayacın bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesini istiyoruz. Şu an yurdumuzda 20 öğrencimiz var. Mağdur olduk. 21 bin 870 lirayı ödeyecek imkânımız yok. Nisan ayında 1300 lira, Haziran ayında ise 530 lira fatura geldi. Aradaki bu kadar büyük bir farkı kimse bize açıklayamıyor" dedi. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise "Belirtilen yerin Nisan ayında ödenmeyen faturası yüzünden, ekiplerimiz elektriği kesmek için gitmişlerdir ve ekiplerimiz ile tartışma yaşanmıştır. Daha sonra polis ekipleri ile birlikte gidilerek işlem yapılmıştır. Sayaca kendi laboratuvarımızda yaptığımız testlerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır ve raporlanmıştır. Sayacın herhangi bir arızası yoktur ve sağlamdır. Sağlam olduğuna dair raporlarımız mevcuttur" denildi.

Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde civciv yetiştiricileri, son yıllarda satışların giderek azaldığından yakındı. Her geçen yıl talebin azaldığına dikkat çeken civciv yetiştiricileri, böyle giderse tezgâhlarını kapatacaklarını söyledi.

"ESKİDEN ÇOCUKLAR CİVCİV BESLERLERDİ"

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde civciv üreticileri son zamanlarda satışların azalmasından yakınırken, tezgah kapatabileceklerini söylüyor. Zabıta memurluğu görevinden emekli olduktan sonra civciv yetiştiriciliğine başladığını belirten Kemal Karaçakır, eski yılları mumla aradıklarını anlattı. Geçmişte ailelerin et ve yumurta ihtiyacını evlerinin bahçelerinde beslediği tavuk ve horozlardan karşılandığını söyleyen Karaçakır, günümüzde tek katlı bahçeli evlerin yerini çok katlı binaların aldığını kaydetti. Son 10-15 yıldır yüksek katlı konutların inşasının yaygınlaşmasıyla, ailelerin bahçeli evlerinden ayrıldığını ifade eden Karaçakır, "Eskiden çocuklar civciv alıp beslerlerdi. Günümüzde balkonlarda beslenen civcivlerin seslerinden komşular rahatsız oluyor, şikâyet ediyorlar. Artık evde tavuk beslemek bir yana, kesmeye bile yer kalmadı" dedi.

Birçok bahçeli eve sahip ailenin ise yem fiyatlarının yüksekliğinden yakındığına dikkat çeken Karaçakır, pazarlarda tavuk satışlarının da azaldığını dile getirdi. Vatandaşın artık et ve yumurtayı market ve bakkallardan satın aldığını vurgulayan Karaçakır, "Civcivlerin dişisini 3 TL, erkeğini 2,5 TL, ördek civcivlerinin tanesini ise 10 TL'den satıyoruz" diye konuştu.