DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlar İzmit'te, bir iş yerinden yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çalan G.A. (34) ve eniştesi A.B. (39) yakalandı. G.A. ve A.B. rulmanları İstanbul’da 7 bin dolar karşılığında sattıklarını itiraf etti.

İzmit'te, önceki gece Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan bir iş yerinin yedek parça satış birimine giren hırsızlar, yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çaldı. 2 kişi rulmanları otomobilin bagajına yükleyerek kaçtı. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayda kullanılan otomobilin plakasını belirledi. Polis, G.A. (34) ve eniştesi A.B.'yi (39) yakaladı. G.A. ve A.B. rulmanları 7 bin dolar karşılığında İstanbul'da sattıklarını itiraf etti. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

-----

-2 şüphelinin şirkete geliş anı (güvenlik kamerası)

-2 şüphelinin adliyeye gönderilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

================== Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Selim Boztepe, yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Antakya'dan Altınözü ilçesi yönüne giden M.A.A yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Boztepe'ye çarptı. Yaralanan Boztepe, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Boztepe, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.A.A, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Selim Boztepe'nin sedyeye alınarak ambulansa taşınması SÜRE: 01'04" BOYUT: 120 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================== İzmir'de etil alkol operasyonu İzmir'de polisin, yasa dışı etil alkol satanlara ve sahte içki üretenlere yönelik yaptığı operasyonlarda, 23 bin 430 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkol üreticileriyle sahte alkollü içki imalatçıları arasındaki görüşmelerde şifreli kelimeler kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, anason yerine 'buz', etil akol yerine 'su', etiket yerine 'etek', kapak yerine 'şapka', sahte içki şişesi yerine 'cam' gibi kelimeleri kullandıkları öğrenildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hem sahte içki üreticilerine etil alkol sattıkları tespit edilen kişilere hem de sahte alkollü içki üreticilerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Geçen cumartesi günü Menderes, Karabağlar, Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde evlere ve depo olarak kullanılan işyerlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, 23 bin 430 litre etil alkol, yarısı şişelenmiş 480 litre sahte viski, votka ve rakı, 18 bin 900 sahte bandrol, 800 kapak, 1080 boş şişe, 1 tank, ve çok miktarda aroma ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, Murat A., Arif Berk A. Nurullah B., Ömer Ç., Osman Ç, Fikret B. ve Ahmet A. tutuklandı. Nuri A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, şüphelilerin satış sırasında şifreli kelimeler kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin anason yerine 'buz', etil akol yerine 'su', etiket yerine 'etek', kapak yerine 'şapka', sahte içki şişesi yerine 'cam' gibi kelimeleri kullandıkları belirlendi. Etil alkol satanların, satışı yasal gibi göstermek için faturalarda oynamalar yaptıkları da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

- Depolardan yapılan aramalardan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ================= Başkan Antmen: Sosyal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıyayız Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Atmen, ölümlere neden olan metanol zehirlenmesinin sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışları ürünlerin tüketimini azaltmamaktadır. Aksine vergi artışlarının az da olsa ürünlerin tüketimi üzerinde pozitif bir etki oluşturduğu saptanmıştır" dedi.

Antmen, 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve onlarca insanın koma düzeyinde hastalanmasıyla sonuçlanan metanol zehirlenmesinin salt bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Sosyal, siyasal, eğitsel ve ekonomik bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Antmen, "Bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışları ürünlerin tüketimini azaltmamaktadır. Aksine vergi artışlarının az da olsa ürünlerin tüketimi üzerinde pozitif bir etki oluşturmakta olduğu saptanmıştır. Bu durum ülkemizde alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi artışlarının, ürünlerin tüketiminin bırakılmasında tek başına etkili olmadığının göstergesidir. Zira yapılan araştırmada; alkollü içecek ve tütün ürünlerini kullanan bireylerin çoğunluğunun, ürünler üzerinde gerçekleştirilen vergi artışlarının, ürünlerin tüketimine yönelik tercihlerini değiştirmeyeceği, aynı oranda ürün tüketmeye devam edecekleri, hatta vergi oranlarında olası bir indirime gidilse dahi tüketim tercihini ve miktarını değiştirmeyeceği belirtilmiştir" dedi.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELTİLMELİ

Sorunun çözümü için Türkiye genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Antmen, şöyle konuştu:

"Bireylerin eğitim seviyesi artıkça alkollü içecek ve tütün ürünleri kullanımı azalacaktır. Türkiye'de alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin sosyal fayda amacında beklenen işlevselliği tam olarak yerine getiremediği ve tüketici tercihlerine yön vermede başarılı bir grafik sergileyemediği görülmektedir. Dolayısıyla toplum sağlığı için zararlı olarak kabul edilen bu ürünlerin tüketiminin kısılmasında vergilerin tek başına etkili olmadığı ve kayıt dışı ekonominin oluşumuna sebebiyet verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ürünlerin tüketiminin azaltılmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin ve verginin neden olduğu kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır."

Görüntü Dökümü

------------

-Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen'in açıklaması

-Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri

-Toplantıdan genel ve detay

-Görüntü çekenler (BOYUT:488 MB) (SÜRE: 4,21 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ================= Yabancı ressamlar, Muş Murat köprüsünü çizdi Muş Valiliği’nin organizasyonuyla düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, 25 farklı ülkeden Muş’a gelen ressamlar, Tarihi Murat Köprüsü’nde resim çizdi.

25 farklı ülkeden yaklaşık 50 ressam, Muş’ta bir araya geldi. Muş’un birçok mekanını gezip, daha sonrasında Tarihi Murat Köprüsü’nde bir araya gelen ressamlar, ellerindeki boya ve fırçalarla resim çizmenin keyfini yaşadılar. Tarihi Murat Köprüsü’nü ziyaretçilerinin tüm dikkatlerini üzerlerine çeken ressamlar, özellikle etkilendikleri Tarihi Murat Köprüsü’nü tuvallere yansıttılar. Ressamlarla buluşan Muş Valisi İlker Gündüzöz ile eşi Meşide Gündüzöz, çalışmalarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.

Kazakistanlı sanatçı Jamilya Bektiyarova, "Biz burada tanışıp, sohbet ediyoruz. Yeni bir şeyler görüp, öğreniyoruz. Muş gerçekten çok güzel, tarih var. Tarihi Murat Köprüsü çok eski, muhteşem bir görüntüsü var. Muş’ta çok iyi insanlar var" dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den etkinliğe katılan Sevinç Kerımova ise "Azarbeycan Bakü’den Muş’a geldim. Biz burada buluştuk. Her bir yerden bir ressamlar var. 25 ülkeden katılım sağlandı. 50’yi yakın ressam arkadaşla birlikte Muş’tayız. Muş çok güzel, bizleri çok iyi karşıladılar. Burada şuan Tarihi Murat Köprüsü’nün çizimini yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Ressamların hazırlık çalışmasından detaylar

-Ressamların el birliğiyle yaptığı çizimden detay

-Ressamların köprü karşısında hazırlık çalışmasından detaylar

-Ressamların farklı farklı çalışmalarından detaylar

-Ressam Jamilya Bektiyarova Röp.

-Ressam Sevinç Kerımova Röp.

-Ressamlardan genel görüntü detayı (526 mb-06.01 dk) Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) ================= Başpehlivan Gürbüz'den Vali Karaloğlu'na ziyaret Edirne'de düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Gürbüz'ü makamında kabul etti. Gürbüz'ü başarısından dolayı tebrik eden Vali Karaloğlu, Antalya'nın yağlı güreşlere gönül verdiğini ve yağlı güreş pehlivanları çıkan kaynak şehir olduğunu söyledi.

Antalya'da yerel yönetimlerin de yağlı güreşe destek verdiğini kaydeden Karaloğlu, "Altyapıya dönük önemli çalışmalar da yapılması gerekiyor. Antalya'da yağlı güreş kültürü var. Halk seviyor. Önemli de bir potansiyel var. Yağlı güreş dendiğinde en az 10 yıl daha Antalyalı sporcular akla gelecek. Bu yıl kürsüdeki 3 pehlivan Antalyalıydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir.

Şu anda da iyi bir jenerasyon var Antalya'da. Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Orhan Okulu gibi isimler var. Bunlar önümüzdeki 5-10 yıl Türkiye'de yağlı güreş dendiğinde ilk akla gelecek isimler olacak İlin Valisi olarak Ali'yi ve diğer yarışmacıları kutluyorum. Önemli olan ilk üç Antalya'daydı. Bu da Antalya'nın yağlı güreşteki önemini ve büyüklüğünü gösterir" dedi.

Başpehlivan Ali Gürbüz ise dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun manevi desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirten Gürbüz, "Güreşçilere destek veren büyüğümüz. Güreşi de çok seviyor. Umarım Antalya'ya ve Antalyalılara yıllarca altın kemeri getireceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Gürbüz'e altın hediye eden Karaloğlu, son üç yıldır Kırkpınar'da Antalyalı sporcuların başpehlivan olduğunu hatırlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makamında Başpehlivan ali Gürbüz'ü kabul etmesi

-Ali Gürbüz ve Vali Münir Karaloğlu'dan detay görüntü

-Vali'den detay

-Ali Gürbüz ile hocasından detay görüntü

-Ali Gürbüz ve Vali Münir Karaloğlu'nun sohbet görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu açıklama

-Başpehlivan Ali Gürbüz açıklama 02.52 MB /// 312MB" Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA, (DHA) ========================== Afyonkarahisar'da hükümlüler şehitlikleri temizledi Afyonkarahisar'da denetimli serbestlikten faydalanan 20 hükümlü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kent merkezindeki Hava Şehitliği ile Anıtkaya köyündeki şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı.

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerin temizlik ve bakımının yapılması için proje hazırladı. Projeye, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü de destek verdi. Denetimli serbestlikten faydalanan 20 hükümlü, Anıtkaya Şehitliği'nde otları biçti, ağaçlardan dökülen yaprakları topladı. Afyonkarahisar Hava Şehitliğinde ise hükümlüler, şehit mezarlarının bakımını yaptı. Afyonkarahisar Hava Şehitliğinde ise şehit mezarlarının bakımını yaptı.

20 HÜKÜMLÜ KATILDI

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, "Ülkemiz 3 yıl önce 15 Temmuz'da önemli bir badire atlattı. Biz de bugünün üçüncü yıl sene-i devriyesinde şehitliklerimize bakım yapmak, temizliklerini gerçekleştirmek istedik. Hem şehitlerimize gönül borcumuzu ödemek hem de maneviyatı en üst düzeyde yaşamak istedik. Bugünkü bu çalışmaya 20 hükümlü katıldı" dedi.

Hükümlü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise hükümlülere teşekkür etti. Kumartaşlı, şöyle konuştu; "Dün Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da bu bayrağın bu devletin üstünde dalgalanması için şehitlerimiz olduysa, son kırk yılda da ülkemizin bekası için terör örgütü ile mücadele etmekteyiz ve binlerce şehidimiz olmuştur. Üç yıl önce de 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yaşadık. 15 Temmuz Milli Birlik ve Mücadele Günü hafta dolayısıyla da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezası infaz olan hükümlülerin böyle bir etkinlik yapması bizi mutlu etti" diye konuştu.