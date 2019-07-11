DHA YURT BÜLTENİ - 12

4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında Adana'da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Çukurova ilçesi'inde bulunan Kabasakal Mezarlığı önünde meydana geldi. Aziz Özden idaresindeki 01 BZ 817 plakalı aracıyla, ana yoldan mezarlığa giriş yapan Şabidin Karaoğlu'nun kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta bulunan 4 kişi sıkıştı. Olay yerin gelen kurtarma ekipleri, yolcuları kurtardı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-------------

-2 aracın çarpıştığı anın güvenlik kamera görüntüsü SÜRE:37" BOYUT:69 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================ 15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Özel Harekat polisi Halil Hamuryen (39), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mezarı başında anıldı.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu ve beraberindeki, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, şehidin yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş, şehit Özel Harekat polisi Hamuryen'in Çelebibağı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Beyoğlu, "Bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftasını" kutluyoruz. Kahraman şehidimiz Özel Harekât Polisimiz Halil Hamuryen’in kabrinde bir araya geldik. Bundan 3 yıl önce Fetullahçı hain terör örgütü tarafından milletimizin milli beraberliğine, mahremine kast eden yapının düşmanlarına karşı, bu milletin nasıl bir tepki verdiğini herkese göstermiştir. Rabbim şehidimizin mekânını cennet etsin" dedi.

Şehidin kardeşi Bilal Hamuren ise "15 Temmuz'u bize yaşatan FETÖ ve askerlerini Allah’a havale ediyoruz. Bize çok büyük acılar yaşattılar. Devlet büyüklerimizden bu hain terör örgütü mensuplarına daha büyük cezalar verilmesini istiyoruz. Daha ağır cezalar verilirse ancak o şekilde acılarımız biraz hafifler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Şehidin kabri başında dua edilmesi

-Şehit yakınlarının konuşmaları

-Kaymakam Nuri Mehmet Beyoğlu konuşması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) ========================= 'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' pankartı kaldırıldı Sinop'un Erfelek ilçesinde Yaşar Özdikmen'in işlettiği lokale astığı 'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' yazılı pankart, polis tarafından kaldırıldı.

Erfelek ilçesinde Avcılar Lokali işletmecisi Yaşar Özdikmen (53), tel örgüye 'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' yazılı pankart astı. Dün asılan pankartın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, bu sabah pankartı kaldırdı. Pankartı asan Yaşar Özdikmen ise polis merkezinde ifade verdi.

Yaşar Özdikmen, "Pankartı gece asmıştık, sabah kalktığımda polis pankartı toplamış. Emniyete gittik, ifademizi verdik. Bir art niyetimizin olmadığını belirttik. İlçemizi seviyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

---------

Pankart detayları

Yaşar Özdikmen ile röp.

Detaylar Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP DHA

============== Şanlıurfalı kadınlar, zumba ve pilatesle zayıflıyor Şanlıurfa’da aşırı kilolu kadınlar, hayatlarında ilk kez gördükleri zumba ve pilates kursuyla hem eğleniyor hem de zayıflıyor.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren yaşam merkezleri zayıflamak isteyen kadınlarla dolup taşıyor. Kadınlara yönelik ücretsiz pilates, zumba ve temel jimnastik kurslarının verildiği merkezlerde ter atan kadınlar, daha sonra günlük ev işleriyle uğraşarak, kilolarını korumaya çalışıyor. Beden eğitimi öğretmeni ve diyetisyenler tarafından dans ve aerobik figürleri içeren zumba dansı ve ardından pilates çalışmalarıyla süren dersler, ev kadınları için büyük eğlenceye dönüşüyor. Günde 4 seans şeklinde gerçekleştirilen kurslara yoğun ilgi gösteren 120 kadın, biran önce ev işlerini tamamlayıp soluğu yaşam merkezinde alıyor. Hayatlarında ilk defa zumba ve pilates derslerini alan kadınların çoğu spor yapamadıklarından şikayetçi oldukları öğrenildi.

Şanlıurfa’da uzun yıllardır spor yapamadıklarını ifade eden kadınlar, zumba ve pilates dersleri sayesinde kendilerini çok rahat ve hafif hissettiklerini belirtti. Zumba ve pilatesle zayıfladıklarını söyleyen kadınlar, “Burada keyifli bir ortamımız var. Daha önce evde televizyon başında veya yemek yapmakla zaman geçirmeye çalışıyorduk. Şimdi bu alışkanlığımızdan vazgeçip kurslara geliyoruz. Kurslara katıldığımız için vücudumuzdaki yağlarda erime olurken, sıkılaşmayı da ciddi şekilde fark ettikö ifadelerinde bulundular.

Türkiye’nin zengin yemek kültürüne sahip olan Şanlıurfa’da kilo almanın önüne zumba ve pilates kurslarıyla geçmeye çalışacaklarını ifade eden kursiyer kadınlar, kendilerine bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.