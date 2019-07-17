DHA YURT BÜLTENİ-12

EYLÜL CİNAYETİ DURUŞMASINDA BABANIN TEPKİSİ: ONA 'UĞUR' DEMEYİN, KIZIMIN KATİLİ O ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesiyle ilgili, ailenin komşusu Uğur Koçyiğit'in (42) tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit'in (69), tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, tanıkların duruşmada ifade verirken sanığa ismiyle hitap etmesine tepki göstererek, "Ona 'Uğur' demeyin, cani, katil o kızımın katili" dedi. Geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ailenin komşusu Uğur Koçiğit ve tutuksuz olan annesi Huriye Koçyiğit, Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis istenen Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis istenen annesi Huriye Koçyiğit, duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Eylül Yağlıkara'nın ailesi ve tarafların avukatları da katıldı.

'EYLÜL, SANIKLARIN EVİNE DOĞRU OLAN YOLA GİTTİ'

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Hatice Yağlıkara, "Biz balkonda otururken Eylül'ü gördük. Evlerimiz karşılıklıydı. Eylül kapıda durduktan bir süre sonra bisiklete bindi. Köy meydanına gitti geldi. Sonra sanıkların evine doğru olan yola gitti. Oralarda bisiklet sürdü. Öğleden sonra dışarı çıktığımda Uğur, kapıda oturuyordu. O esnada Eylül'ün annesi Şerife benim yanımdaydı. Uğur'a iyi olup olmadığını sordu. Sonra arabaya binerek pazara gittik. Pazardan gelirken Eylül'ün kaybolduğu haberi geldi. Eve gittiğimizde herkes oradaydı" dedi.

'BEN OLSAM BÖYLE OLMAZDI'

Tanık Hacer Hasan ise, olaydan sonra Huriye Koçyiğit'in öldürülen Eylül'ün evinde olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Huriye'nin telefonu çaldı. Uğur arıyordu, jandarmanın köyden gidip gitmediğini sordu. Huriye ise gitmediklerini ve köpekle arama yapıldığını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Huriye evine giderek kapısını kapatacağını söyledi."

Duruşmada diğer tanıklar da dinlendi. Bu sırada Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, tanıkların sanığa ismiyle hitap etmesine tepki gösterdi. Baba Yağlıkara, "Ona 'Uğur' demeyin, cani, katil o kızımın katili" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesinin tutuklanması talebini reddetti. Duruşma sonunda Eylül'ün yakınları, sanıklara ve sanık avukatlarına tepki gösterdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ============================ HDP'Lİ BELEDİYENİN, VALİLİĞİN RET KARARINA RAĞMEN ASTIĞI TABELA SÖKÜLDÜ DİYARBAKIR Valiliği'nce, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Sur ilçesindeki 'İyaz Bin Ganem' caddesinin adını, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan ve 2014 yılında hayatını kaybeden 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilme kararını redetmesine rağmen, tabela dün gece belediye ekiplerince değiştirildi. Durumun sabah ortaya çıkması üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni tabelayı indirip, eski tabelayı astı. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen kayyum yönetimi döneminde Dicle Üniversitesi yakınlarında yapılan yeni yola, İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı seçildi. HDP'lilerin çoğunluğunu oluşturduğu Büyükşehir Belediye Meclisi ise 19 Haziran günkü oturumda İyaz Bin Ganem adının, Dr. İlhan Diken olarak değiştirilmesini kararlaştırdı. Karar onay için Diyarbakır Valiliği'ne gönderildi. Valilik yaptığı incelemede İlhan Diken'in 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığını, 2014 yılında da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisi kararını reddetti.

Valiliğin ret kararına rağmen, Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece 'İyaz Bin Ganem' adının yazılı olduğu tabelayı, Dr. İlhan Diken yazılı tabela ile değiştirdi. Durum sabah fark edildi.

Hemen bölgeye gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Dr.İlhan Diken Caddesi' yazılı tabelayı sökerek, yerine eski ismini taşıyan 'İyaz Bin Ganem Caddesi' tabelasını yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin aldığı karar tepki gösteren, İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Akgönül, "Belediye eğer belediyecilik hizmetlerini yapıyorsa ve bu tarihin dokusuna, kültürüne, tarihine medeniyetine sahip çıkıyorsa, İyaz bin Ganem'in adının burada yaşatılması gerekiyordu. Ama maalesef kendisini neyle vasıflandıracağını bilemeyecek nitelikte olanlar, kendi konumuna bile rol biçemeyenler maalesef gelip İyaz Bin Ganem'in adını buradan kaldırıp, bunu değiştirme cüretinde bulunmuşlardır. Bu 2 milyon nüfuslu Diyarbakır halkına en basit ifadeyle bir ihanettir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Caddeden detay görüntüler

Boş tabela direği

Kasım Akgönül'ün konuşması

Karayolları ekiplerinin gelişi

Tabelanın konulması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 592 MB ========================== AYAZ İLE ASTSUBAY SELİM'İN YOLLARI ŞEHİT OLMADAN ÖNCE KESİŞMİŞ TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Pazartesi günü terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile birlikte şehit olan Ayaz Güloğlu'nun (8), 18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında Pazartesi günü yaşanan olayda Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit oldu. Ayaz ve Nupelda kardeşler, dün yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Kardeşlerin PKK'lı teröristlerin bombalarıyla şehit olması tüm Türkiye'yi ağlatırken, Ayaz'ın, 18 Nisan 2017'de Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden biri olan astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada 'Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de Şehit! Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş' mesajlarıyla paylaşıldı.

'BÜYÜYÜNCE BABAM VE ANAMA BİR EV YAPACAĞIM'

Patlamanın meydana geldiği Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik ise Ayaz ve Nupelda kardeşlerin hayallerini anlattı. Muhtar Yetik, Ayaz'ın büyüdüğünde ailesine ev yapma hayali kurduğunu anlatarak, "Olay anında ilçe merkezindeydim. Haber geldiğinde hemen jandarmayı aradım, bilgi verdim. Bölgeye anında helikopter ve ambulans sevk edildi. Ayaz ve Nupelda hayat dolu, mutlu çocuklardı. Beni her ilçeye gidip, döndüğüm de koşarak karşılıyorlardı. Onlara bir şeyler getirirdim. Ayaz, 'Babamı bu çadır hayatında kurtaracağım, büyüyünce babam ve anama bir ev yapacağım' derdi. Çok zeki ve çalışkandı. Biz artık burada yaşayamayız, onların yokluğu bizleri perişan eder. Bizim tek isteğimiz bu olayın açığa çıkması ve gerçek ne ise bizlere açıklanması" dedi. 'DIŞARI ÇIKTIKTAN BİR KAÇ DAKİKA GEÇMEDEN BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK' Aynı yaylada Güloğlu Ailesi ile bitişik çadırda kalan Hasan Yetik(70) olay anında çadırda yemek yediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaylada hep birlikte kahvaltı yapıyorduk. Nupelda ve Ayaz da bizimleydi. Çaylarını içtikten sonra çadırdan çıktılar. Bir kaç dakika geçmeden büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen dışarı çıktık. Çadırın yanında çocuklar yerdeydi. Ayaz önde Nupelda biraz uzağında kanlar içindeydi. Ayaz ilk anda hareket ediyordu, Nupelda yaşıyordu. İkisini de çadırların içindeki divanın üzerine koyduk. Ayaz'ın kolu kopmuştu. Ayaz çadırda hayatını kaybetti. Çocuklar çok kan kaybediyordu. Telefon kullanamıyorduk, zar zor ilçeden birilerini aradık. Sonra ambulans ve helikopter geldi Ancak iki çocukta maalesef kurtarılamadı. Biz yıllardır burada yaşıyoruz. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadık."

'BÖLGELERDE BU TİP PATLAYICILARIN HEP VAR OLMA OLASILIĞI YÜKSEK'

Patlamanın yaşandığı bölgede incelemede bulunan Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül ise söz konusu bölgede patlayıcıların olduğunu belirterek, "İlk anda patlamanın bir mayından kaynaklandığı söylendi. Benim kanaatim, olay yerindeki duruma baktığım zaman patlamanın taşınabilir bir patlayıcıdan kaynaklandığı yönünde. Bu tip bölgelerde bu tip patlayıcıların hep varolma olasılığı yüksek. Uzun yıllardır bu bölgelerde çatışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla bu patlayıcı bir el yapımı patlayıcı ya da elden düşmüş bir patlayıcı olabilir. Patlama küçük bir taşın üzerinde gerçekleşmiş. Taş hafif zedelenmiş. Toprakta bir aşınma olmamış. Bu duruma göre elle taşınabilir bir patlayıcının infilak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Patlamanın meydana geldiği yer

Güloğlu ailesinin kaldığı yer

Röportajlar

Çadırlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/OVACIK(Tunceli),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

=================================================== BOLU DAĞI'NIN FETÖ SANIĞI ÜNLÜ LOKANTACISINA 5 YIL HAPİS BOLU Dağı'ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı ve silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan ancak darbe girişimi öncesi Umre'ye gittiğini söyleyerek, yurt dışına kaçan İsmail Çolak, geçen ocak ayında teslim oldu. Tutuklanarak, cezaevine konulan Çolak hakkında Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duduşmasında mütaala veren Cumhuriyet savcısı, İsmail Çolak'ın 'örgüte finans sağlamak ve silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Çolak ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben DÜSİAD üyesi değilim, mütevelli heyetinde bulunmadım. Sürekli yurt dışına kaçma ihtimalim üzerinde duruluyor. Ben bu yaştan sonra yurt dışına kaçmam. Benim yurt dışına çıkma amacım yeni iş görüşmeleri yapmaktı. Ben ülkemi, milletimi seviyorum. 50 yıldır ticaret yapıyorum, bunun 40 yılını kendi iş yerlerimi açarak devam ettirdim. Yakamdan bir türlü düşmediler. Kendimi şu anda atıl durumda hissediyorum. Eğer bu iş başıma gelmeseydi Bolu Dağı'nda yeni istihdam alanları oluşturmak için çalışacaktım. Tekrar ediyorum ki benim kaçacağım konusunda mahkemenin görüşü var. Vallahi, billahi, tallahi kaçma düşüncem yok. Beraatimi istiyorumö dedi.

Mahkeme, İsmail Çolak'a 'örgüte finans sağlamak' suçundan cezaya gerek olmadığına kanaat getirerek, örgüt üyeliği suçundan ise etkin pişmanlık yasasını göz önüne alarak, 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Çolak'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ==================================== OKULDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki anaokulundan bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İkili tutuklanırken, hırsızlık anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Zeugma Anaokulu’na giren 2 şüpheli, bilgisayar ile televizyonu çaldı. İhbar üzerine artaştırma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.N.T. ve M.P. olduğunu belirledi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ikili, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bilgisayar çalarken zanlılar ( güvenlik kamerası ) Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB ============================================ KALP KRİZİNDEN ÖLEN HAKİM, SORGUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'da evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz (42) memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, toprağa verildi. Ankara'da görev yapan evli ve 2 çocuk babası Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüysüz'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Sorgun ilçesinde getirildi. Garajlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüysüz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Duralidayılı köyü mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Detay Haber-kamera:Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)- ======================================== TRABZON KIRSALINDA PKK'NIN DEPOSU BULUNDU

TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında, yaklaşık 2 ay önce güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dudkanlu'nın (29) ifadeleri doğrultusunda, örgüte ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ele geçirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 Mayıs'ta, Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylasında İran uyruklu Kawa kod adlı PKK'lı Behrüz Dudkanl adlı terörist teslim oldu. Bölgedeki yapılanmalarına ilişkin bilgiler veren terörist sorgusu sırasında Trabzon'un Maçka ilçesinde sığınaklarının bulunduğunu yönünde ifade verdi. Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında eğitimli köpekler 'Oyit' ve 'Pamit' eşliğinde yapılan aramalarda, 1 metre derinlikte, 6 metrekare çapında depoya ulaşıldı. Depoda, araç, gereç ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

Bilge AVCI/TRABZON, (DHA) KUZENİNİN HEDİYE ETTİĞİ 'SAFFET'İ YANINDAN AYIRMIYOR İSTANBUL'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a gelen Muhammed Ceylan (21), kuzeni Saffet Okyay tarafından hediye edilen ve biberonla beslediği "Saffet" ismini verdiği kuzuyu yanından ayırmıyor.

Tatilini geçirmek için İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Hafik ilçesi Gökdin köyüne gelen Muhammed Ceylan'a, hayvancılıkla uğraşan kuzeni Saffet Okyay tarafından 1 aylık kuzu hediye edildi. Ceylan, kısa sürede bağlandığı kuzuyu yanından ayırmamaya başladı. Özel kafesiyle yanında taşıdığı "Saffet" isimli kuzu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hayvan sevgisi konusunda bir farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Muhammed Ceylan, "Birçok insan çiftlik hayvanlarından korkuyor, onlara farklı bakıyor. Aslında bu bakış açısını değiştirmek istiyoruz" dedi. RECEP İVEDİK'TEN ETKİLENDİ

Kuzuya giysi giydirme ve yanında taşıma fikrinin komedyen ve sinema oyuncusu Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik filmindeki bir sahnesinden esinlenerek aklına geldiğini dile getiren Ceylan, "Gören insanların tepkisi çok güzel oldu, farklılık gördüler. Şehir hayatında kedi ve köpeğin giydirilerek gezdirilmesine alışık olan insanlar, bir kuzuyu bu şekilde görmeleri onların da bakış açısını değiştirdi. İnsanların çiftlik hayvanlarına bakış açısında farklılık sağladı. Sivas zaten hayvancılıkla bilinen bir il. Bu uygulamaları aslında İstanbul, İzmir, gibi büyük şehirlerde yapmamız lazım. Kuzumu önce Trabzon'a oradan da İstanbul'a götüreceğim. Kuzum belirli bir yaşa gelene kadar, yani büyüyene kadar bu uygulamayı devam ettireceğim. Çünkü amacım çiftlik hayvanlarını insanlara sevdirmek ve onlara bu sevgiyi aşılamak" diye konuştu.

Kuzuyu hediye eden Saffet Okyay ise, "Bir farkındalık yaratmak ve çiftlik hayvanlarını insanlara sevdirmek için özel kafesiyle birlikte Saffet isimli kuzuyu il merkezine getirdik ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

Biberonla beslenen kuzuyu görenler ise bolca severek birlikte fotoğraf çektirdi.