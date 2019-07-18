DHA YURT BÜLTENİ-12 

Düzce'de sel felaketi

Düzce’nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapanırken yaklaşık 4 bin kişinin sel ve su baskınından etkilendiği öğrenildi. Kara yolu ile ulaşılamayan bölgede yaşayan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Düzce’nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel faleketinden etkilenen Gölyaka İlçesi’nde Dilaver, Esmehanım, Uğurlu, Arabacı, Koçullu, Sarıyayla, Aktaş köyleri, Cumayeri ilçesinde Hamascık, Yeşiltepe, Kızılüzüm, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Üvezbeli, Taşlık, Ordulukaradere köyleri, Gölyaka ilçesinde ise Hacıyakup, Hamamüstü, Güzeldere, Aksu ve Değirmentepe köylerine ulaşım sağlanamıyor. Meydana gelen sel ve su baskınlarının yanı sıra yaşanan heyelan nedeniyle bu köylere karadan ulaşım sağlanamıyor. Selden etkilenen bölgelerde bulunan 4 bin kişi için Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile irtibata geçerek arama ve kurtarma çalışmalarının helikopter talep edildi. Düzce'ye görevlendirilen 5 helikopter ilk olarak gece saatlerinden itibaren Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü nehir evleri mevkiinde ki 8 kişiyi kurtardı. Daha sonra Doğu illerinden Düzce’ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kurtarıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında şu ana kadar 51 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Helikopterlere bindirilen vatandaşlar Düzce 18 Temmuz stadyumuna getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil sağlık ambulansları hastanede tedavi olması gerekenleri çeşitli hastanelerin acil servislerine nakil ederken, diğer vatandaşlar ise 18 Temmuz Spor Salonu’nda bulunan alana alındı ve kendilerine çay ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

Diğer yandan etkisini arttırarak devam eden yağmur yağışı nedeniyle karadan kurtarma çalışmalarına henüz başlanamadı. Bu sebeple helikopterlerin sırasıyla öncelikli kadın ve çocuklar olmak üzere kurtarma çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Akçakoca ilçesinde de Sarıkaya Barajı’nın ana su borusunun patlaması nedeniyle sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu sebeple Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap işyerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklenerek kayboldu.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada 4 bin kişinin etkilendiği sel felaketi ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."