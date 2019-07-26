DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DİYARBAKIR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TRAKTÖRE ÇARPTI: 16 YARALI DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsünün parke taşı yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu biri 3 aylık bebek 5'i ağır 16 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. Ahmet Kaçmaz yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan 21 M 0227 plakalı minibüs, Mehmet Yıldırım yönetimindeki parke taşı yüklü 21 FA 841 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, aralarında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Görüntü Dökümü

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Kaza yapan minibüs

Yaralanan yolcular

Yerdeki karo taşları

Polis ekipleri

Traktör

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 207 MB ================================================== 2)Bakan Pekcan'dan Rus iş insanlarına; kalite de uygun fiyat da burada (EK)

'2023'TE MAL VE HİZMET İHRACATINDA 332 MİLYAR DOLARI HEDEFLİYORUZ'

Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem ToplantısıAntalya'da yapıldı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak katıldı. Toplantıda, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplantı sonunda konuşan her iki ülkenin bakanları, ülkeler arasında ticari anlamda gelinen noktayı anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2023 yılında Türkiye'nin milli hasılasını 1 trilyon dolar, gayrisafi milli hasılasını 12 bin dolar, mal ve hizmet ihracatını da toplam 332 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı ve korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde, ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Pekcan, “Bu hedefe ulaşmak için de en başta komşularımız olmak üzere tüm dünya ile ekonomik açıdan entegre olmayı öngörüyoruz" dedi.

KEK 16. Dönem Toplantısı'nın önemine değinen Bakan Ruhsar Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılması için iki bakanlık olarak çalışmalara başladık. Türkiye ve Rusya arasındaki gümrük idareler arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik eylem planının hayata geçirilmesi ve ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanması öngörülüyor. Türkiye'de kurgulamakta olduğumuz yeni nesil serbest bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi, dijital ürünler ticareti ve elektronik ticaret alanında işbirliği yapmayı, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke yatırımcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünde destek ve yardım mekanizmalarının çalışması yönünde görüşmeler yapıldı. Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu'nun muhtelif bölgeleri ile, Türkiye ve Rusya arasında alt yapı projeleri, madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv, yan sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabakat sağlanmış bulunmaktayız."

Ro-Ro ve yük taşımacılığının düzenlenmesi, liman alt yapısının geliştirilmesine ilişkin olarak Eylül ayında, Samsun Limanı'nda Rus ve Türk armatörler, liman terminal operatörleri ile iş çevrelerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, “Soçi-İstanbul limanları arasında deniz yolu taşımacığının geliştirilmesi yönünde de mutabakat sağlandı. İki ülke arasında uluslararası karayolu ulaşım anlaşmasının imzalanmasına karar verildi. Ayrıca enerji çalışma grubunda gündeme geldiği üzere, doğalgaz alım satımında uzun vadeli servis, bakım, gaz pompalama, elektro teknik, güç ekipmanlarının tedarik sözleşmelerinde yerli paraların kullanılmasının da her iki tarafın lehine olacağı vurgulanmıştır" diye konuştu.

Bakan Pekcan, her iki ülkenin tarım bakanlarının bu yılın sonunda bir araya geleceğini de ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Türkiye'nin Rusya için önemli bir partner olduğunu, saygı ve güven üzerine kurulu birliktelikleri bulunduğunu söyledi. Novak, "Türk Akımı, ilişkilerimizde çok önemli bir proje. Akkuyu projesi çok büyük önem taşıyor. 2023 yılında Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. Biz de 2023 yılında tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Toplantısı Protokolü imzalandı. Her iki bakan imza töreninin ardından otel içerisindeki bankamatikten Mir Kart ile para çekti.

Görüntü Dökümü

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- KEK Toplantısından detay görüntüler

- Bakanlardan detay görüntü

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasından görüntü

- Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın konuşmasından görüntü

- Katılımcılardan detay görüntüler

- İmza töreninden detay görüntüler

- Bakanların Bankamatik önünde detay görüntüsü

- Rus Bakanın bankamatikten para çekme görüntüsü

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Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ================================================= 3)SANDIKLI'DA İMAMOĞLU'NA BÜYÜK SEVGİ SELİ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Ulu Camii'nde kıldı. Cami önünde toplanan kalabalık, İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Sandıklı Merkez Ulu Camii'nde cuma namazı kıldı. İmamoğlu'nu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler cami önünde toplandı. Cami giriş ve çıkışında İmamoğlu'nun fotoğrafını çekmek veya birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Kalabalıktan zaman zaman 'Allah yolunuzu açık etsin. Sizi çok seviyoruz. Dualarımız seninle" sesleri yükseldi.

Aracına binmeden önce kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, “Sandıklı'da ki tüm dostlarımıza selam ve saygı iletin. Cuma namazına katıldık. Sandıklı'da daha çok gezmek isterdik. Ama toplantılarımız var. Hakkınızı

helal edin. Allah nice buluşmalar nasip etsin" dedi. İmamoğlu ve Yaşar daha sonra çalıştayın yapıldığı otele döndü.

Görüntü Dökümü

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-Cami önünde toplanan kalabalık görüntüsü

-Cami giriş ve çıkışında Ekrem İmamoğlu ve kalabalığı tezaruhatı görüntüleri 343 MB Haber-Kamera:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA) ====================================================== 4)MANSUR YAVAŞ'IN BAŞDANIŞMANI AVCI'NIN BABA ACISI TRABZON'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı Servet Avcı’nın babası Ahmet Avcı(82), Sürmene ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Mansur Yavaş, Avcı ve ailesine taziyede bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı ve Yeniçağ Gazetesi Yazarı Servet Avcı'nın babası Ahmet Avcı, Trabzon'da tedavi gördüğü Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Avcı için bugün Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki Baştımar Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Avcı ailesi ve yakınları katıldı. Mansur Yavaş, Servet Avcı ile ailesine taziyede bulundu. Ahmet Avcı, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Baştımar Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

-Namazın kılınışından görüntüler

-Tabutun omuzlara alınması

-Genel detaylar HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON ===================================================== 5)BÜYÜKŞEHİRDE GREV KARARI HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı grev kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi bahçesine 'Bu işyerinde grev vardır' pankartı astı. Öz, burada yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de sendikaları tarafından mart ayında yetki belgesi alındığını ifade ederek, 3.5 aylık süreçte sözleşme için istedikleri noktaya gelemediklerini ve karşılarında bir muhatap bulamadıklarını belirtti. Hüseyin Öz, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, başkan adayları tanıtımında 'Çalışanlarımızın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, hiçbir çalışanımızın iş yerini değiştirmeyeceğiz. Çalışanlarımız emin olsun' diye açıkça taahhütte bulunmuştu. Ancak 31 Mart seçimlerinde özellikle CHP'li belediye başkanlarının yönetiminde olan işyerlerinde sendikamıza, çalışanlarımıza karşı tavır alındı. Yetkili olduğumuz işyerlerinde üyelerimiz baskı altına alınarak sendikamızdan istifa ettirildi. Bu baskılar sonucunda çeşitli belediyelerdeki yaklaşık 17 bin 500 üyemiz istifa etmek ve diğer sendikalara üye olmak zorunda kaldı."

Toplu sözleşme müzakerelerinde CHP'li belediye başkanlarının masaya oturmaktan kaçındığını ileri süren Öz, birçok belediye şirketinde üyelerinin sürgün edildiğini ve işten çıkarmaların sürdüğünü aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'nin de çalışanlara Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan sözleşmenin uygulandığını ve ek haklar verilemeyeceğinin kendilerine belirtildiğini anlatan Öz, şöyle devam etti:

"Kurul bu sözleşmeyi 2017 yılında bağıtlamıştı. O zaman enflasyon yüzde 8'ler civarındaydı, bugün ise yüzde 20'lerde. Çalışanların ücretlerinde meydana gelen kayıpları bu sözleşme ile telafi etmek mümkün mü? Enflasyon farkını kim karşılayacak. Belediyenin diğer şirketlerinde çalışan arkadaşlar gibi bu şirkette de ücretlerin, sosyal hakların, idari izin haklarının toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekir. Bu şirkette çalışan 6 bin 750 kişi görmezlikten gelinmemeli. Grev bir amaç değil, zorunluluktur. 'Bu işyerinde grev var' yazısını açmak zorunda kalıyorsa bu mecburiyettendir. Antalyalıyı, Antalya'ya hizmet eden çalışanlarımızı rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Müzakere masasında bizimle müzakere edilmediği, karşı teklif verilmediği için bize Yüksek Hakem Kurulu'nun sözleşmesi dayatılmak istendiği için grev ilanını yapmak durumunda kaldık."

Hüseyin Öz, çalışanların hakkı masada verilinceye kadar belediye önünde nöbetlerinin süreceğini belirtti. 'Bu işyerinde grev vardır' pankartı, açıklamanın ardından kaldırıldı.