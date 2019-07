DHA YURT BÜLTENİ-12

Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem ToplantısıAntalya'da yapıldı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak katıldı. Toplantıda, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplantı sonunda konuşan her iki ülkenin bakanları, ülkeler arasında ticari anlamda gelinen noktayı anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2023 yılında Türkiye'nin milli hasılasını 1 trilyon dolar, gayrisafi milli hasılasını 12 bin dolar, mal ve hizmet ihracatını da toplam 332 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı ve korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde, ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Pekcan, “Bu hedefe ulaşmak için de en başta komşularımız olmak üzere tüm dünya ile ekonomik açıdan entegre olmayı öngörüyoruz" dedi.

KEK 16. Dönem Toplantısı'nın önemine değinen Bakan Ruhsar Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılması için iki bakanlık olarak çalışmalara başladık. Türkiye ve Rusya arasındaki gümrük idareler arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik eylem planının hayata geçirilmesi ve ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanması öngörülüyor. Türkiye'de kurgulamakta olduğumuz yeni nesil serbest bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi, dijital ürünler ticareti ve elektronik ticaret alanında işbirliği yapmayı, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke yatırımcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünde destek ve yardım mekanizmalarının çalışması yönünde görüşmeler yapıldı. Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu'nun muhtelif bölgeleri ile, Türkiye ve Rusya arasında alt yapı projeleri, madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv, yan sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabakat sağlanmış bulunmaktayız."

Ro-Ro ve yük taşımacılığının düzenlenmesi, liman alt yapısının geliştirilmesine ilişkin olarak Eylül ayında, Samsun Limanı'nda Rus ve Türk armatörler, liman terminal operatörleri ile iş çevrelerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, “Soçi-İstanbul limanları arasında deniz yolu taşımacığının geliştirilmesi yönünde de mutabakat sağlandı. İki ülke arasında uluslararası karayolu ulaşım anlaşmasının imzalanmasına karar verildi. Ayrıca enerji çalışma grubunda gündeme geldiği üzere, doğalgaz alım satımında uzun vadeli servis, bakım, gaz pompalama, elektro teknik, güç ekipmanlarının tedarik sözleşmelerinde yerli paraların kullanılmasının da her iki tarafın lehine olacağı vurgulanmıştır" diye konuştu.

Bakan Pekcan, her iki ülkenin tarım bakanlarının bu yılın sonunda bir araya geleceğini de ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Türkiye'nin Rusya için önemli bir partner olduğunu, saygı ve güven üzerine kurulu birliktelikleri bulunduğunu söyledi. Novak, "Türk Akımı, ilişkilerimizde çok önemli bir proje. Akkuyu projesi çok büyük önem taşıyor. 2023 yılında Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. Biz de 2023 yılında tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Toplantısı Protokolü imzalandı. Her iki bakan imza töreninin ardından otel içerisindeki bankamatikten Mir Kart ile para çekti.