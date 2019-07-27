DHA YURT BÜLTENİ-12 

Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, kardeşinin tabutuna sarılıp, "2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız için memleketi Adana'da öğle namazının ardından Sabancı Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Yıldız'ın babası Talip ve annesi Şenay Yıldız ile nişanlısı Feraye Altıaylık, törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan şehidin silah arkadaşları, tabutunun başında dua etti. 2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Biz dik duruyoruz, sadece acımızı yaşıyoruz. Metin bunu sana nasıl yaptılar, 2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Yıldız'ın yakınları da ay yıldızlı bayraklı tabutuna sarıldı.

Cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Metin Yıldız'ın tabutu, önce top arabasına, ardından da cenaze aracına kondu. Şehit Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü merkez Çukurova ilçesi Bozcalar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit babasından (beyaz gömlekli) görüntü

- Şehidin yakınlarından genel

- Şehidin nişanlısından detay (siyah başörtülü)

- Şehidin kız kardeşinin ağlaması

- Vali Demirtaş'ın şehit babası ile konuşması

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun şehidin nişanlısı ve kız kardeşine sarılması

- Şehit cenazesinin askerlerin omuzlarında getirilmesi

- Şehit yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

- Şehidin annesinin sedyede görüntüleri

- Cenaze namazı

- Helallik alınması

- Cenazenin askerlerin omuzlarında camiden çıkarılması

- Cenazenin top arabasına ardından cenaze aracına konulması

- Genel ve detaylar Haber:Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA) Vefat eden eski bakan Işılay Saygın, pazartesi günü toprağa verilecek (Yeniden) Eski bakan Saygın'a devlet töreni Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan, eski bakanlardan Işılay Saygın (72), akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saygın için, 29 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak devlet töreni düzenlenecek, ardından da cenaze töreni yapılıp son yolculuğuna uğurlanacak.

Geçmişte Buca Belediye Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım servisine alınan ve Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde tedavisi süren Işılay Saygın bu gece yaşamını yitirdi. Işılay Saygın için evinin yanında bulunan kendi ismini taşıyan gençlik merkezinde ailesi, taziyeleri kabul etmeye başladı. Başsağlığına gelenler Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ı teselli etmeye çalıştı. Işılay Saygın için 29 Temmuz Pazartesi günü Konak Meydanı'nda devlet töreni yapılacağı, ardından Buca ilçesinde, evinin yakınındaki Muradiye Camisi'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığında anne ve basanının yanına gömüleceği açıklandı. Ekipler camide de cenaze töreni için hazırlıklara başladı. 2012 YILINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Vefat eden Işılay Saygın'ın sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, "2012 yılında İPF-akciğer fibrozisi (akciğer sertleşmesi) tanısı alarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç sorumluluğunda interstisyel akciğer hastalığı ünitesi tarafından düzenli olarak izlenmiştir. Bu süre içinde kendisine güncel tüm tedaviler uygulanmıştır. Akciğer rehabilitasyonu ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde de evde oksijen tedavisi gibi destek tedaviler eklenmiştir. Ancak, beklendiği üzere hastalığın doğası gereği fibrozisin kötüleşmesine bağlı olarak solunum yetmezliği derinleşmiştir. Sayın Işılay Saygın, son olarak 28 Haziran 2019 günü IPF alevlenmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmış, tıbbi tedaviler yanı sıra ilerleyen günlerde daha yüksek solunum desteği gerektiği için yoğun bakım ünitesine alınarak mekanik solunum destek cihazına bağlanmıştır. Cihaza uyumu artırmak için uyutularak tedavisi devam etmektedir. Hayati bulguları şu an itibari ile stabildir, ancak hastalık alevlenmesi ciddi bir durumdur" denilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Taziyelerin kabulünden görüntü. - Camideki hazırlıklardan görüntü. - Işılay Saygın'ın fotoğrafı Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA) ================================== Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Dün saat 05.20 sıralarında, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, hareket halindeki lastik botta bulunan Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı. 19'u erkek, 13'ü kadın, 20'si çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 52 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Sahil Güvenlik kamerası) - Denizde lastik bot içindeki kaçak göçmenler

- Kaçak göçmenlerin botunun durdurulması ve ardından Sahil Güvenlik botuna yanaştırılması - Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması - Kıyıya getilen kaçakların Sahil Güvenlik botundan indirilmesi Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ============================ Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı Aksaray'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolleri sırasında 2 otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan yolcuların yapılan kimlik kontrollerinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi 23 Nisan Ortaokulu'nun spor salonuna getirilen 78 kaçak göçmenin, burada yemek ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi. (Görüntü dökümü:

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- Göçmenlerden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================ Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 7 ilkesinin ilk çerçevesi İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının binalarına asması için 7 ilkenin yer aldığı çerçevenin ilkini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.

CHP'li belediye başkanlarının bir araya geldiği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde devam ediyor. Toplantıya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de katıldı. Toplantı serisinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 17.00'de yapacağı kapanış konuşması saat 13.00'e alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen konuşmanın ardından belediye başkanları, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda, belediye başkanlarına, dün açıkladığı ve CHP'li belediye başkanlarının uymasını istediği 'Yerel Yönetimlerde Temel İlkelerimiz' başlığı altında sıralanan 7 ilkenin yer aldığı çerçeve verdi. Kemal Kılıçdaroğlı bu çerçevenin ilkini ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu bu tabloyu belediyeye asacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı sonrası toplu resim çekimi

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile resim çektirenlerden görüntü

Ekrem İmamoğlu Genel Başkana temel ilkeler maddesini bildirgesini vermesi

Detay görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Ahmet DAĞLI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR/DHA) ============================ Athena, Manga ve Ceza gençleri coşturdu Hatay'ın Arsuz ilçesinde Milyonfest’in dört günlük etkinliğinde yurdun dört bir yanından gelen binlerce genç, konserlerin ikinci gününde Athena Manga ile gece yarısına kadar eğlendi. Gözcüler plajında çadır kuranlarla günlük giriş yapan binlerce gençler, gece yarısına kadar sahne alan sanatçıların seslendirdikleri şarkılara hep bir ağızdan seşlik etti. Sahneye çıkan Ceza, Manga ve son olarak Athena grupları etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Görüntü Dökümü

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-Sidar Baran Taş'ın sahnesi

-İzleyenler

-Sanatçılar sahne alması

-Akşam sahne alan Ceza Manga ve Athena konserleri

-Gençlerden görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ============================ 17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı (2) KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü Mehmet Zeyrek'in öldüğü, 4 yaşındaki kardeşi Ayaz Zeyrek 'in de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Zeyrek, aynı yöne giden kamyonet ile bir başka otomobili makas atarak geçerken kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedip, yol kenarındaki parke taşlarına çarpıyor. Görüüntü Dökümü

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Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) Besicinin çalınan 25 kurbanlığından 17'si bulundu, 8'inin kesildiği belirlendi Antalya'da, besici Murat Sevük'ün (35) çalınan 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si, jandarma ekiplerince Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulundu. 8 büyükbaş hayvanın kesilip kasaplara satıldığını belirleyen jandarma ekipleri, hayvanların nakliyesini yapan TIR şoförü Ebubekir Ş. ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük, Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi. Kepez Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı. Şirket tarafından kiralanan TIR'a, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını 17 Temmuz'da yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu TIR ile Antalya'ya doğru yola çıktı.

Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de TIR'a ulaşamıyoruz" yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. 17 HAYVAN BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Murat Sevük'ün verdiği bilgiler doğrultusunda hayvanların nakliyesini yapan TIR şoförünün Ebubekir Ş. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından aracı takip eden ekipler, TIR'ın Sivas'ın Ulaş ilçesine girdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmayla geçen salı günü hayvanlardan 17'sini bir ahırda buldu. Hayvanları tek tek fotoğraflayan jandarma ekipleri, görüntüleri Murat Sevük'e gönderdi. Sevük'ten 'hayvanlar benim' onayını alan jandarma ekipleri, daha sonra tutanak tutarak 17 büyükbaş kurbanlığı TIR ile bugün sabaha karşı Antalya'ya getirdi. Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, Murat Sevük'e teslim edildi. ŞOFÖR ARANIYOR

Büyük mutluluk yaşayan Murat Sevük, hayvanlarını besledi, bakımını yaptı. Jandarma ekiplerinin geçen salı gecesi kendisini arayıp bilgi verdiğini kaydeden Sevük, "Sevinçliyim, mutluyum. Ancak 80- 100 bin lira civarında zararım var. 25 hayvanım çalınmıştı, 17'si bulundu. 8'ini kesip kasaplara satmışlar. Bulunmasaydı, bütün emeğim heba olacaktı. Ekonomik olarak 5 yıl geriye götürecekti bu durum. Tam umudumu yitirmişken bir kısmı bulundu. Kelimelere sığmayacak kadar mutluyum" dedi.