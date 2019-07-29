DHA YURT BÜLTENİ - 12

İzmir'de Işılay Saygın için tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'de akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Işılay Saygın'ın cenazesi, Konak Meydanı'ndaki devlet töreninden sonra, 1973 - 1980 yılları arasında başkanlık yaptığı Buca Belediyesi'nin önüne getirildi. Cenazeyi, CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli karşıladı. Burada cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

HEM SEVENLERİ HEM DE SİYASİLER YALNIZ BIRAKMADI

Işılay Saygın'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Buca ilçesindeki evinin yakınında bulunan Muradiye Camisi'ne götürüldü. Cami avlusunda, Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ın yanı sıra diğer yakınları taziyeleri kabul etti, tabutunun başında gözyaşı döktü. Aileyi acı günlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlar Vecdi Gönül, Hakan Tartan, Oktay Vural, İstemihan Talay, İmren Aykut, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, yalnız bırakmadı. Işılay Saygın, öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Buca Eski Mezarlık'ta annesi Fatma Saygın ile babası Osman Nuri Saygın'ın yanında toprağa verildi.

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- Cenaze namazından görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Tabutun taşınmasından görüntü

- Yakınlarının görüntüsü Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ================== Mimarlar Odası, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptalini istedi Mimarlar Odası Antalya Şubesi, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla dünyaca ünlü Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Millet Bahçesi projesinin iptali için dava açan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, 'Katılmayın' çağrısında bulundu. Halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle de yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, “Projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılmaması halkımız adına beklentimizdir" denildi.

İHALEYE ÇIKILAN ALAN 140 BİN 496 METREKARE

Salda Gölü'nün Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her ölçekteki imar planları kesinleşmeden, nedeni açıklanamaz bir acelecilikle, kentsel tasarım projeleri ve yapılaşmaya ilişkin uygulama projeleri de yapılmadan ihaleye çıkıldığı dile getirildi. İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu belirtilerek, “E=0.20 emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28 bin 100 metrekare kapalı alan yapılabilecektir ki, ÖÇK ilan edilen bu alan için çok yoğun bir yapılaşmadır. Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak insan yoğunluğu nedeniyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir" denildi.

KRİTİK TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Salda Gölü'nün, doğallık, görsellik ve biyolojik çeşitlilik özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir alan olduğu vurgulanan açıklamada, suyun berrak ve turkuaz renkli oluşunun alanı manzara açısından da eşsiz kıldığına işaret edildi. ÖÇK gerekçeleri arasında 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türüyle, bunlar içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 türle biyoceşitliliği yüksek bir alan olduğu, jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırdığı endemik türlerle Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan uluslararası ve ulusal düzeyde öneme sahip bir alan olduğu kaydedildi.

MARS'A BENZEYEN İKİ YERDEN BİRİ

Dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunun gösterildiği de hatırlatılarak, "Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Alan içerisinde yapılacak yapılar ve aşırı kullanım yükü, günümüzde mevcut kullanımlardan ve uygulamalardan yola çıkarsak, iyi niyetle de olsa ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik plan ve ihale sonucu yapılacak aydınlatma, yol, otopark gibi altyapı tesisleri binlerce yıl içerisinde doğal olarak oluşmuş Salda Gölü ekosisteminin bozulmasına, çevre kirliliğine neden olacak" denildi.

'HUKUKA VE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA AYKIRI'

Ayrıca gürültü ve ışık kirliliği sebebiyle, göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonu ve kuş yavrularıyla diğer canlılar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacağı da belirtilerek, “Doğal yaşam ortamına ve sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlere geri dönülmez zararlar verecek, bu önemdeki bir alan kaybedilecektir. Ucu açık yapılaşma ihalesi ile alanın yapılaşmaya açılmasında, bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığından hukuka aykırıdır. Yapılaşmaya ilişkin alt ölçekli plan kararları üst ölçekli plana aykırıdır. Planların ve ihalenin açıkça korumaya yönelik değil ranta yönelik olduğu görülmektedir" denildi.

'MİLLET BAHÇESİ TANIMI VE AMAÇLARINA UYMUYOR'

Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapma hedefinin her şeyden önce Millet Bahçesi'nin tanımına ve amaçlarına uymadığı kaydedilen açıklamada, “Millet Bahçeleri, Salda Gölü gibi zaten güncel haliyle doğa harikası olan alanlarda değil, rant uğruna betonlaşan ve bu nedenle nefes alamayan yoğun şehir merkezlerinde, nefes alacak alanlar tasarlayarak kamu yararı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkmıştır. Salda Gölü'nde Millet Bahçesi düzenlemesi yapmak kamu yararı oluşturmadığı gibi insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen baskıyı artıracağından göl üzerinde ve çevresinde olumsuz etkilere yol açacaktır" ifadelerine yer verildi.

'VAZGEÇİN' ÇAĞRISI

Bugünkü haliyle de yeterli denetim olmadığı için göl ve çevresinin kirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Festival düzenlemelerine olanak tanıyacak, insan eliyle yapılacak peyzaj düzenlemeleri ve yapılaşmaya yönelik millet bahçesi projesi ile anlık insan yoğunluğu artacak, böylece göl ve çevresinde daha fazla kirlenme gerçekleşecek, çevresi ve ekosistem olumsuz etkilenecektir. Gölün yok olmasına neden olacak bu tür proje ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Vazgeçilmelidir ki, doğa 'doğal' kalsın ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarabilsin. Çünkü bu güzellikler bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. Rant uğruna tahrip ederek emanete ihanet edilmemelidir" denildi.

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-Salda Gölü'nden arşiv görüntüler Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ================ 13 çocuklu Kuşçu ailesi için Bakanlık devreye girdi Adana'da nüfus kayıtlarına göre ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen ve nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Kuşçu (49) ve ailesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, o dönem babası Sinan Kuşçu'nun nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirildi. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahıyla evlendi. 7 yıl sonra resmi nikah kıyan çiftin 13 çocuğu oldu. 6 yıl önce Adana'ya taşınan çift, bir hastanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrendi. Resmi olarak yeğeniyle nikahlı gözüktüğü için evliliğin düştüğünün kendisine bildirildiğini anlatan işçi Hüseyin Kuşçu, "Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'çocuk senin değil babası' gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorumö dedi.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN TALİMAT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatı doğrultusunda bugün aileyi Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ziyarette bulundu. Ailenin sorunlarını dinleyen yetkililer en kısa zamanda Kuşçu ailesinin çocuklarının eğitimine devam edeceği, soy bağı probleminin çözüleceği ve belirlenen bir ekonomik model ile aileye yardım yapılacağını dile getirdi. Yetkililerin ziyaretinden ve sorunların çözümü için adım atmasından çok mutlu olduklarını vurgulayan Hüseyin Kuşçu, kendileriyle ilgilenen Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

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- Bakanlık yetkililerinin eve gelip işlem yapmaları

- Hüseyin Kuşçunun teşekkür etmesi

- Genel ve detaylar Süre:01'19" Boyut:146 MB Haber:Can ÇELİK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ================= Çanakkale'de 43 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 43 kaçak ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, 2 organizatörü de gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ================== Taksi çarpan Katre'den, 17 gün sonra acı haber MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir taksinin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Katre Mihriban Kutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Katre Mihriban Kutlu'ya, geçen 11 Temmuz'da, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar mevkiinde, yolun karşısına geçmek isterken 48 T 3160 plakalı taksi çarptı. Ağır yaralanan Kutlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kutlu, durumu ağır olduğu için ertesi gün İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Katre Mihriban Kutlu'nun, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesi, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

Ölümü büyük üzüntü yaratan Kutlu için bugün öğlende, Hacı Muharrem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kutlu'un babası Niyazi Melih Kutlu, annesi Ezel Kutlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Niyazi Melih Kutlu metanetini korurken, güçlükle ayakta duran anne Ezel Kutlu'yu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın Turgutlu Yeni Mezarlığı'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.