DHA YURT BÜLTENİ-12

'DERİNLİK, ZENGİNLİK, BİRİKİM, HER ŞEY VAR HAYATINDA'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın büüm dünyası için büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Hepimizin acısı çok büyük. Yastayız. Kaybımız büyük. Bilim dünyası olarak büyük bir kayıp. İnsanlık adına büyük bir kayıp. Çalışması, üretmesi, insanlığıyla, nitelikli bilim insanlığıyla, yetiştirdikleriyle iyi bir eğitimci, iyi bir Ankara Üniversiteli, iyi bir vatansever gibi pek çok nedenle bizi bir araya toplayan yaşama iz bırakan, eserler bırakan Hayat Hoca için bir aradayız. 79 yıllık yaşamına çok şey sığdırdı. Derinlik, zenginlik, birikim, her şey var hayatında. İnanç, kararlılık, hedefler var. O bizim aramızda. Ruhuyla aramızda. Onun stratejilerini hayranlıklarını dinlerdim. Üniversiteye aidiyeti çok yüksekti. İyi bir vatandaştı, milli duyguları yüksekti. Hasankeyf'ten Limantepe'ye Türkiye'nin her noktasına dokundu. Bombalı saldırıda canını hiçe saydı, yaşamı başarılarla dolu."

Törendeki konuşmaların ardından Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın cenazesi, öğrencinin omzunda cenaze aracına konuldu, oradan da İskele Yahşibey Camisi'ne götürüldü, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra da Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KİMDİR?

1940 yılında İzmir'de doğan Prof. Dr. Hayat Erkanal Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü'nden 1964'de mezun oldu. 1963-1964'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çeşitli görevlerde çalışan Erkanal, 1979'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Erkanal, kariyeri boyunca pek çok araştırma kazısında yer aldı. Urla’nın İskele Mahallesi’ndeki Limantepe’yi insanoğlunun avcı toplayıcı dönemden üretici topluma ilk kez dönüştüğü yerlerden birisi olarak tanımlıyordu. Roma dönemine kadar 6 bin yıllık kesintisiz yerleşim bulunan Limantepe’de 1980-1981 yıllarındaki çalışmalar Prof. Hayat Erkanal tarafından sürdürüldü. Bazı bürokratik ve mali nedenlerle çalışmalara 10 yıl ara verildi. Erkanal 1992 yılında Limantepe’de 2. dönem çalışmalarına başladı. Urla’daki Limantepe kazılarını yöneten Erkanal, sualtındaki arkeolojik çalışmalara bizzat katılmak için 60 yaşından sonra dalmaya başladı.

