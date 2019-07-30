DHA YURT BÜLTENİ-12

İZMİR MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (2)

1))GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün 'Karşıyaka kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda ise 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına kurban, burs ve bağış adı altında para topladıkları, örgüte ait basın yayın organlarına abone oldukları ve örgüt toplantıları düzenledikleri belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyon kapsamında 6 şüphelinin arandığı ve gözaltına alınanların emniyetteki sorgularının sürdüğü ifade edildi. ============================================== 2)ÇEVRE YOLUNDA TERS YÖNDE GİDEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda ters yönde giden hafif ticari aracın sürücüsüne 1002 lira para cezası kesilirken, sağlığı açısından araç sürmesine engelinin bulunup bulunmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Bursa- Ankara karayolunda iki gün önce emniyet müdürlüğü önünde ters yönde giden hafif ticari fark eden diğer sürücüler polisi aradı. Polisler kısa sürede aracı durdurdu. Aracın ters yönden ilerleyişi, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "28 Temmuz günü saat 16.20 sıralarında ilimiz Bursa-Ankara (D-200) çevreyolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde ters yönde seyir halinde görülen hafif ticari araç, çevre yolu üzerinde görevli ekiplerimizce fark edilerek durdurulmuş, araç sürücüsüne yapmış olduğu kural ihlali doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nun 46'ncı maddesi gereğince 1002 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücü sağlığı bakımından araç sürmesine bir engel bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45'inci ve bağlı Yönetmeliğin 90'ıncı maddesi gereğince sürücü belgesine el konularak sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Araç kamerasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA =============================================== 3)JANDARMA'DAN KAÇAK TABANCA OPERASYONU: 1 GÖZALTI KONYA'da jandarma tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca satmaya çalıştığı ileri sürülen A.D., gözaltına alındı. Otomobilinde yapılan aramada ise 9 adet tabanca, 9 şarjör ile 50 adet mermi ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meram ilçesinde oturan A.D.'nin kaçak silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda A.D. gözaltına alınırken, otomobilinde sakladığı 9 adet tabanca, 9 şarjör ile 50 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen tabancanlardan detay

(Haber: Tolga YANIK KONYA DHA) =================================================== 4)İSLAHİYE'DE JANDARMADAN ASAYİŞ DENETİMİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye-Hassa karayolu üzerinde oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli araçları durdurup aradı. Narkotik ve bomba konusunda eğitimli köpeklerin arama yaptığı araçlarda bulunanlar da jandarmalar tarafından kimlik kontrolünden geçirildi.

Bayram öncesi sürücülerin uyarıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Görüntü Dökümü

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- Uygulama noktası

- ‘Torun’arama yaparken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU :73 MB ========================================================

5)OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI SİVAS'ta kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayhan Çetinbaş (44) idaresindeki 58 TU 157 plakalı otomobil ile Yakup Yıldız idaresindeki 58 DP 680 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Çetinbaş araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Çakırbey itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü, araçlar

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ======================================================= 6)ARKEOLOJİ DÜNYASININ DUAYENİ PROF. DR. ERKANAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İZMİR'in Urla ilçesindeki Limantepe su altı kazılarının da başkanlığını yapan geçen pazar günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Hayat Erkanal, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende yapılan konuşmalarda Prof. Dr. Erkanal'ın ulu bir Cumhuriyet çınarı olduğu, deniz arkeolojisi konusunda ciddi eksiklikler görerek 60 yaşından sonra dalmaya başladığını ve Limantepe su altı kazılarını başlattığı anlatıldı. Günübirlik tatil için gittiği İzmir'in Karaburun ilçesinde, geçen 13 Haziran'da şnorkel ve paletle yüzerken denizde boğulma telikesi geçirerek solunumu duran Urla Limontepe Sualtı Arkeolojisi Kazı Başkanı prof. Dr. Hayat Erkanal, (79) tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen pazar günü hayatını kaybetti. Prof. Dr. Erkanal'ın cenazesi bugün ilk olarak dünyadaki en önemli 10 denizaltı kazısından biri olarak gösterilen İzmir'in Urla ilçesindeki Limantepe Mustafa Koç Deniz Arkeoloji ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Cenaze, öğrencilerinin omuzlarında salona alındı. Burada acılı eş Prof. Dr. Armağan Erkanal'ı, öğrencilerin yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, sinema sanatçısı Salih Güney ile çok sayıda arkadaşı ve seveni yalnız bırakmadı. Erkanal'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine güller konuldu, başında da öğrencileri saygı nöbeti tuttu.

'CUMHURİYET ÇINARI'

Törende Prof. Dr. Hayat Erkanal için konuşmalar yapıldı. Doktora öğrencisi İrfan Tuğcu, onun Cumhuriyetin ulu bir çınarı olduğunu belirterek, onun miraslarından şöyle söz etti:

"Cumhuriyetin ulu çınarlarından olan Ankara Üniversitesi kökleri çok derine giden bir üniversitedir. Bu köklerden biri de hocamız Hayat Erkanal'dır. Hayat Erkanal bu ulu çınarda 36 ayrı filiz vermiştir. Bu 36 ayrı filiz, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı üniversitelerinde ayrı bir hoca ve çınardır. Ankara Üniversitesi bu ulu köküne sadece fiziksel olarak veda ediyor. Sen bize 3 şey miras bıraktın, ilki ahlaklı olmak ve yaptığımız işi çok sevmek. Emin ol hocam bugüne kadar yaptığımız işi çok sevdik ve senin ahlakını aldık ve bu ahlakla devam edeceğiz. En büyük miraslarından birisi de doğayı, hayvanları ve insanları sevmek. Bugüne kadar hayvanları, doğayı ve insanları çok sevdik ve seveceğiz. Sen bize çıkar nedir, ülke ve vatan nedir? O kadar güzel özetledin ki. Emin ol ve rahat ol Cumhuriyeti senin kadar çok sevdik ve sevmeye devam edeceğiz. Ankara Üniversitesi'ni seninle birlikte çok sevdik ve çok seveceğiz. Veda etmiyoruz, sonsuzluğa uğurluyoruz" dedi.

'DENİZ TUTKUNU'

Ankara Üniversitesi Mustafa Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu da, onun bir deniz tutkunu olduğunu vurgulayarak, "1992 yılında kendisiyle Limantepe'deki kazıda tanıştım. 27 yıldır tanıyorum. Hayatta gördüğüm en güçlü insandı. Hayal edip de yapamadığı şey yoktu. 1991 yılında gerçekleşen Mardin'deki korkunç olaydan sonra arkeoloji sevgisiyle hayata tutundu. Hayat Bey denize aşıktı. İnanılmaz vizyonu sayesinde ülkemizde özellikle deniz arkeolojisi konusunda ciddi eksiklikler olduğunu görmüş ve Limantepe su altı kazılarını başlatarak deniz arkeolojisinin sadece batıklardan ibaret olmadığını ortaya koydu. Su altında kalmış liman araştırmalarını da önemserdi. Çok alçakgönüllü bir insandı" dedi.