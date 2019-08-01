DHA YURT BÜLTENİ - 12

Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde girdikleri gölette cansız bedenleri bulunan Adem (14), Giray (16), Turan Besler (17) adlı kuzenler için Altınkaya Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Evlerinin önünde helallik alınması sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Giray'ın babası İdris, Turan'ın babası Mehmet ve Adem'in babası Memduh Besler taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken aile fertlerine yakınları destek oldu.Kılınan namazın ardından cenazeler Kirazlık Mezarlığı'na defnedildi. Görüntü Dökümü:

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- Cenazelerin camiye taşınması

- Giray Besler'in evinin yakınlarının zor anlar yaşaması

- Giray Besler'in cenazesinin camiye taşınması

- Cenaze namazından detaylar (SURE: 02.49 DK) (BOYUT: 316 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ================

10 gün önce işe başladığı ocakta öldü Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Alper Kıransoy(21), toprağa verildi. Askerden gelen Alper Kıransoy’un, 10 gün önce ocakta işe başladığı öğrenildi.

Dün, Rat Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın çökmesi sonucu 3 işçi mahsur kaldı. Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, 2 saatlik çalışmanın ardından ocaktan yaralı çıkartıldı. Alper Kıransoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün, Alper Kıransoy’un cenazesi Kemerbaca Hz. Hamza Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kemerbaca Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Alper Kıransoy’un 10 gün önce maden ocağında çalışmaya başladığı ve askerden yeni geldiği öğrenildi. Alper Kıransoy’un geçen Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere askere gittiği ve 12 ay olan askerlik süresinin 6 aya düşmesi ile erken terhis aldığı belirtildi.

Göçükten yaralı kurtulan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un sağlık durumlarının iyiye gittiği ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Maden işçisinin cenaze töreninden detaylar

-Maden işçisinin omuzlarda taşınması

-Camiden detaylar

-Göçüğün meydana geldiği maden ocağından detaylar

-Madencinin hastaneye getirilmesinden detaylar

-Ölen maden işçisinin fotoğrafı Süre: :(4:55) Boyut: (550 MB) Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ================== Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt ve Hilal K. çiftinin oğulları Hamza, salonda bulduğu madeni 1 lirayı ağzına attı. Ancak para, çocuğun boğazına takıldı. Hamza hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Para, yapılan operasyon ile çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Çocuğun hastaneden çıkarılışı Süre: 36 saniye, Boyut: 80 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ================ Yaşlı kadın, apartman görevlisinin kendisini darp ettiğini iddia etti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, apartman görevlisi Mehmet G. tarafından darp edildiği ileri süren 80 yaşındaki Hamide Binmez, hastanelik oldu. Binmez'in şikayetçi üzerine polisin ifadesine başvurduğu Mehmet G., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'nde 12 yaşındaki torunu ile yaşayan Hamide Binmez, geçen 30 Temmuz'da, apartman görevlisi Mehmet G.'ye suyunun az aktığını bildirip, yardım istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra suyun akışında bir değişiklik olmaması üzerine Binmez, M.G.'yi 2 kez daha arayıp, sorunun giderilmediğini söyledi. Ancak, yine sonuç alamayan Binmez, Mehmet G.'nin yanına gidip bir kez daha sıkıntısını aktardı. İddiaya göre, bunun üzerine sinirlenen Mehmet G., yaşlı kadını darp etti. Sol ayak baş parmağından ve saldırı sırasında düşüp sağ dizinden yaralanan Binmez, acı içinde evine dönüp, durumu Sivas'ta yaşayan oğlu Uğur Eti'ye bildirdi. Bunun üzerine ertesi gün Kuşadası'na gelen Eti, annesini, çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından oğlu ile polis merkezine giden Binmez, Mehmet G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis Mehmet G.'yi ifadesi için polis merkezine çağırdı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet G., savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Darp edilen Hamide Binmez'in ambulansla hastaneye sevk edilmesi

-Binmez'in bacaklarındaki yaralardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: KUŞADASI (Aydın), (DHA) ================ Hastanenin 2'nci katından düşen kadın öldü Çorum’da kanser tedavisi gören Sultan Aygün (57) hastanenin 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Polis olayın intihar mı, yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.

Olay, sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin 2'nci katında bulunan genel cerrahi servisinde kanser tedavisi gören Sultan Aygün, mahkum giriş bölümü olarak kullanılan boşluğa düştü. Refakatçısı tarafından fark edilen kadın için hastane görevlilerine haber verildi. Acil servise alınan Sultan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sultan Aygün'ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aygün'ün düşme sonucu mu öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Hastane detayları

Acil servis detayları Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ================= İlk defa uçmanın heyecanını yaşadılar Mersin'de, Akdeniz Belediyesi ve Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar, 'microlight' adı verilen hafif motorlu hava aracı ile ilk defa uçmanın heyecanını yaşadı.

Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi yolundaki etkinlik öncesinde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, geçmiş yılların aksine günümüzde havayolu ulaşımının yaygınlaştığını söyledi. Buna rağmen hala uçağa binmeyen çocukların varolduğunu dile getiren Gültak, dezavantajlı mahallelerden başarılı öğrencileri uçuş duygusu ile karşı karşıya getirmek istediklerini kaydetti.

Başkan Gültak konuşmasının ardından microlighta binerek, bölgenin üzerinde yaklaşık 20 dakikalık bir keşif turu yaptı.

Daha sonra 13 yaşındaki ortaokul öğrencileri Katibe Şahutoğlu ve Enes Akelma, ilk kez uçmanın heyecanını yaşadı. Şahutoğlu havada heyecanlı anlar yaşadığını ve pilot olmak istediğini dile getirirken, Akelma ise havada geçirdiği anları hiçbir zaman unutmayacağını aktardı.

1 hafta sürecek olan organizasyon ile yüzlerce çocuk gökyüzü ile buluşma şansı yakalayacak.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Başkan Gültak'ın konuşması

-Gültak'ın microlighte binmesi

-Aracın havalanması ve inişi

-Çocukların uçuşu ve röportajları SÜRE: 04'01" BOYUT: 436 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ===================== Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı Muğla'nın Datça ilçesinde, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Kocabıçak (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 5 çocuk babası Kore gazisi Mustafa Kocabıçak, bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Esnaf Hastanesi'nde, dün (çarşamba) akciğer yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kocabıçak'ın cenazesi için bugün öğlende, Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Konuralp Küçüködük, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Ferhat Ünsalan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit Yakını ve Gazi Birimi Sorumlusu Burcu Yıldız, gazinin eşi 83 yaşındaki Rabia Kocabıçak, ocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde eşinin tabutuna sarılıp ağlayan Rabia Kocabıçak'ı yakınları teselli etti. Kılınan namazının ardından, Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin ve vatandaşların omuzlarında taşınan gazi Koçabıçak'ın cenazesi, Karaköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.