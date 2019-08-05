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DHA YURT BÜLTENİ-12

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

BURSA'DA ORMAN YANGINI (EK) 1)VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.

BURSA'DA ORMAN YANGINI (EK)
1)VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)

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2)ESKİ MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milletvekili Bekir Gündoğan (71), memleketi Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı. Tunceli'den 1999 yılında 21'inci dönem bağımsız milletvekili seçilen, sonrasında Demokratik Sol Parti'ye katılan eski milletvekili Bekir Gündoğan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede, Cumartesi günü hayatını kaybetti. Gündoğan için bugün memleketi Tunceli'de cenaze töreni düzenlendi. Cemevinde düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Gündoğan'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından cenaze namazı kılınan Gündoğan'ın naaşı, Kopuzlar köyünde defnedildi.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğan'ın eşi Zehra Gündoğan ve oğlu Baran Gündoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü
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Törene katılanlar
Törenden görüntü
Cenaze namazının kılınması
Tabutun cenaze aracına bırakılması
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

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3)MEZARLIKTAKİ BARAKA YANDI

DÜZCE Şehir Mezarlığı içinde bulunan ve mezarlığının zamanla büyümesi nedeniyle terk edilen baraka alev alev yandı.
Olay öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Düzce Şehir Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Elmas D.'ye ait olan ve şehir mezarlığının büyümesi ile mezarların arasında kaldığı için terk edilen barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle aniden alev alan baraka tamamen kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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Baraka yanarken görüntü (vatandaş kamerası)
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Polis ekiplerinin görüntüsü
Mezarların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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4)MESİRE ALANLARINDA UNUTULAN MALZEMELERİN SAHİPLERİ ARANIYOR

ELAZIĞ'da mesire alanlarında unutulan kredi kartı, para, satır, bilgisayar ekranı ve cep telefonu gibi yüzlerce malzeme sergilendi. Malzemelerin sahipleri aranıyor.
Kentte bulunan Cip ve Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanları ile Kültür Park'a serinlemek için gidenlerin kaybettiği malzemeler sergilendi. Aralarında cep telefonu, kredi kartı, para, gözlük ve satır gibi onlarca malzemenin sahipleri aranıyor. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları istendi. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyaların, sahiplerine tutanakla teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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Malzemelerden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber:Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

5)SEYHAN'DA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Sarıhamzalı Mahallesi'ne yurttaşların aktardığı sorunların çözümü için çalışma başlatıldı.
Başkan Akif Kemal Akay, Sarıhamzalı Mahallesi'ne geçtiğimiz Cuma günü yaptığı ziyarette, yurttaşların aktardığı sorunların çözümü ve taleplerinin karşılanması için anında birim amirlerine talimatları verirken, talimatlar pazartesi günü itibariyle yerine getirilmeye başlandı. Sarıhamzalı Mahalle Muhtarı Mustafa Akbaş, kısa sürede eksiklerin tamamlanması için ekip gönderen Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü
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- İşçilerin parkta çalışmalarından görüntüler

SÜRE:01'43" BOYUT:191 MB
Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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