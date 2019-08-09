DHA YURT BÜLTENİ-12

BURSA'DA ORMAN YANGINI - EK

5 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itafiye aracıyla karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlarda destek veriyor. Öte yandan Yalova'dan da bölgeye destek ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR BURSA (DHA) ============== Trafikte bayram tedbirleri uygulamasına başlandı SAMSUN'da yaklaşan Kurban Bayramı tatili önceki trafik polis ekipleri denetim ve kontrollerini artırdı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Sürcülerimizi özellikle mola vermeleri konusunda uyarıyoruz. Lütfen her 2 saat yolculuktan sonra 15'er dakikalık molalar versinler" dedi. Türkiye genelinde başlatılan trafikte 'Bayram tedbirleri' uygulaması kapsamı ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle Samsun Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarındaki personel sayısını artırıp trafiğin yoğun olduğu yerlerde ehliyet kemeri, kırmızı ışık, hız ihlali gibi denetimlerini yoğunlaştırdı. Uygulama hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, "Bayram dolayısıyla yoğunlaşan trafik sebebiyle vatandaşlarımızı özellikle mola vermeleri konusunda uyarıyoruz. Lütfen her 2 saat yolculuktan sonra 15'er dakikalık molalar versinler. Araçlarına bindiklerinde ise, emniyet kemeri, hız kuralları, yakın takip, şerit ihlali gibi konulara dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.

'EMNİYET KEMERİNDE HASSAS DURUMDAYIZ' Önceliğin emniyet kemeri kullanımı olduğunu belirten Akar, "Geçen yıl bayram döneminde 2 ölümlü kaza ve 225 yaralı mevcuttu. İnşallah bu yıl aldığımız geniş çaplı önlemler neticesinde bu sayıları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Kurban Bayramı'nda emniyet kemeri konusunda oldukça hassas durumdayız. Vatandaşları da bu konuda hassas davranmaya ve hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürmeden yolculuklarına devam etmeleri konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. Bu arada bayram tedbirleri uygulaması kapsamında kent genelinde; 422 polis memuru, 82 jandarma personeli, 29 jandarma trafik ekibi, 63 trafik polis ekibi ve 6 radar aracı görev yapacak. Görüntü Dökümü:

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- Bayram tedbiri uygulamasından detaylar

- Trafikte uygulamadan geçirilen sürücülerle röportajlar

- Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar'la röportaj (SÜRE: 03.28 DK) (BOYUT: 388 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ========================= Soner Çetin personeliyle bayramlaştı ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı.

Bayramların kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılması için fırsat olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Eğer kırgın olduklarınız, darıldıklarınız varsa bayram hatırına bunları unutun ve yeni bir sayfa açınö dedi. Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Herkesi memnun etmek zordur ama bizim işimiz bu. İnsanlara en iyi hizmeti vermek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizlerin görevidir. Ayrıca herkese eşit ve adaletli hizmet vermeliyiz. CHP’li olmaktan gurur duyuyorum ama seçim 31 Mart’ta bitti. Artık herkesin belediye başkanıyım, herkese hizmet götürmek zorundayımö dedi. İşçilerin durumunu daha da iyileştireceklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Sizler benim için çok önemlisiniz. Sahada çalışan işçilerimiz için ne yapsak azdırö dedi. Konuşmanın ardından Başkan Soner Çetin, işçilerle bayramlaştı ve bir süre sohbet etti. Görüntü Dökümü

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- Başkan Soner Çetin'in konuşması

- Personelleri ile bayramlaşması SÜRE:02'52" BOYUT:318 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ========================= Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyor BALIKESİR’in Havran ilçesinde kurulan bölgenin en geniş hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor. Havran ilçesi hayvan pazarında, 5 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvan, Kurban Bayramı öncesi alıcını bekliyor. Edremit Körfezi’nin en geniş hayvan pazarı olan pazarda, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor. Besici Yusuf Ertaş ise satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl satışlarımız iyi gidiyor. Pazar, geçen seneye göre çok güzel. Burada bulunan koyunları 1800 TL’den 2 bin TL’ye kadar sattım. Bereket demek lazım, kanaat lazım. Bu sene küçükbaş hayvan satışı daha fazla oldu" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜLÜ HABER

-Hayvan pazarından genel ve detay görüntüler

-Hayvan üreticileri ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA) ==================================== İşçiler paralarını eksik aldıkları iddiasıyla çatıya çıktı ERZURUM'da, bir grup işçi, paraları eksik yattığı gerekçesiyle çalıştıkları yurt inşaatının çatısına çıktı. İşçiler, 2,5 saat süren eylemlerini gelen firma sahiplerinin kendilerini ikna etmesi sonucu sonlanlandırdı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden 750 kişilik öğrenci yurdunda çalışan 67 işçi, Kurban Bayramı için memleketlerine gitmeden önce maaşlarını istedi. Taşeron firma tarafından maaşlarının hesaplarına eksik yattığını gören işçilerden 6'sı 4 katlı binanın çatısına, 2'si de kurulan iskelenin üçüncü katına çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aşağıda arkadaşlarına destek veren işçiler ile taşeron firma yetkilileri arasında arbede çıktı. Polis, havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Ardından da eylem yapan işçileri ikna etmeye çalıştı. İnşaata kimsenin girmesine izin vermeyen işçiler, "Hakkımızı istiyoruz. Pazartesiden cumaya kadar oyladılar. Yakarız kendimizi, kuru kuru bekliyoruz. Firma sahibi bizi mahkemeye verecekmiş, biz onunla ne konuşalım? Ana firma parayı vermiş, taşeron firma vereceğimiz yok diyor" dediler.

Polisin ikna edemediği işçiler, ellerine aldıkları bezi yakarak, firma yetkililerinin olay yerine gelmesini bekledi. Yaklaşık 2,5 saat süren eylem sonrası işçiler, firma yetkilileri tarafından ikna edilerek çatı ile iskeleden indi. İşçiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çatıya çıkan işçiler

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Yaşanan arbede Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) ===================================== CHP'li Özel, Sarıgöl'de partililerle bir araya geldi CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde partillerle bir araya geldi, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Sarıgöl İlçe Lokali'ni ziyaret etti. Milletvekili Özel, burada CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve partililer tarafından karşılandı. Burada partililere seslenen Özgür Özel, konuşmasına Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme değinerek başladı. Depremde evi hasar gören ve yaralananlara 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Özel, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam odasının bir duvarının da yıkıldığını hatırlattı. Özel, "Bayramlaşma yarından itibaren başlayacak. Manisa'da 9 ilçeyi ziyaret edeceğiz. Sarıgöl'e ziyaretimiz bayramın ikinci günü olacaktı. Ancak Bozkurt'ta meydana gelen deprem nedeniyle CHP'li kadın belediye başkanımıza, partimizin yanında olduğunu hissettirmek ve geçmiş olsun demek için ziyarette bulunacağım" dedi.

Geçen Mart ayındaki yerel seçimlerde İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi büyükşehirleri ve Manisa'da Akhisar, Turgutlu, Saruhanlı ve Alaşehir'de CHP'li belediye başkanlarının kazanmasının sevincini yaşadıklarını belirten Özel, "Yüreğimin en çok buruk olduğu yer Sarıgöl oldu. Adayımız önceden belirlenip, tam bir mutabakat sağlandı, genç bir arkadaşımız, çalışkan ekibiyle birlikte parti örgütünün tam desteğini arkasına almış, İYİ Parti'nin de destek verdiği bir isimdi, sevindirici haber bekliyorduk, ama olmadı. Yine de sizlere seçim sürecindeki gayretleriniz ve bütünleşmeniz için teşekkür ederim" diye konuştu. 'VATANDAŞ 'YANDIK, BİTTİK' DEDİĞİNDE CHP AKILLARINA GELİYOR' Özgür Özel, ardından esnaf ziyaretinde de bulundu. Esnafla tek tek tokalaşıp, sorunlarını dinleyen Özel, "MASKİ ile ilgili bir sorun varsa o MHP'nin elinde, orman ve su işleri ile ilgili bir şey soruyorsan o da AK Parti'nin elinde. Susuz kalıyorsunuz, hararet basınca da 'Kurtar bizi CHP' diyorsunuz. Birilerinin oy verirken aklına gelmeyen CHP, 'Yandık, bittik' dediklerinde akıllarına geliyor. CHP ile yönetilen yerlerle vatandaşın üzerine gidilmedi" diye konuştu.