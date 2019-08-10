DHA YURT BÜLTENİ-12

Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı. Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel, 15 Temmuz'dan beri şehit Ömer Halisdemir'in hep aklında olduğunu ve onun kolay kolay unutulamayacağını söyledi. Karamel, "Allah ondan razı olsun, Çanakkale ruhunu bir kez daha canlandırdı. Artvinliyim, Gaziantep'te oturuyorum, şimdi Bursa'ya gidiyorum. Herkesin bu duyguyu burada yaşaması lazım. Buradan geçenlerin bu mübaret zatı ziyaret etmesi lazım. Bu vatan, bu güzel insanlar sayesinde bölünmeyecek. Allah'ın izniyle üzerimizde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarılı olamayacak" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Cenk Çetinbakış ise böyle güzel insanların çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, çocuklarına bu kahramanları anlattığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kabre gelenlerden görüntü

-Kabri başında dua edenlerden görüntü

-Detay görüntüler

- Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel ile rop..

- Antalya'dan gelen Cenk Çetinbakış ile röportaj NİĞDE (DHA) =========================== 1,5 milyon Euro'luk yat, film senaryolarını aratmayan yöntemle çalındı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık şebekesi, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan lüks yatı film senaryolarını aratmayan yöntemle çaldı. Karı koca görünümündeki Rus çift, yanlarındaki iki kaptanla bir hafta süreyle şirketin en lüks yatını 12 bin euroya kiraladıktan sonra Marmaris açıklarına demirledi. Ardından da şebekenin diğer üyeleri yatı kaçırdı. Dünyada sadece 67 tane bulunan yatın çalındığından şüphelenilmemesi için de üzerinde takip sistemi söküldü, başka bir gemiye takıldı. Firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait 'Ghost 3' isimli 21 metre uzunluğundaki yelkenli yat, 13 Temmuz'da Rus olan karı koca görünümündeki çift tarafından bir hafta süre için 12 bin euroya kiralandı. Hırsızlık şebekesinin üyeleri aynı gün akşam saatlerinde teslim alıp marinadan çıkardıkları yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Şirketin takip sistemine göre bir hafta süreyle Marmaris koylarını gezdiği görülen yatın, çalındığı ise 19 Temmuz günü teslim edilmemesiyle ortaya çıktı. PLANLARINI KUSURSUZ İŞLETMİŞLER Yatın teslim edilmemesi üzerine şirket yöneticileri polise ihbarda bulundu. Polisin ve bağlantı kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, güvenlik kamerası kayıtları da incelenerek şebekenin hırsızlık yöntemi ortaya çıkartıldı. Buna göre yatı teslim alan iki kaptan ile Rus çift, aynı gece Marmaris açıklarına demirleyen yatı yanlarına gelen üç kişiye teslim edip, ayrıldı. Bu üç kişinin yattaki takip sistemini söktükleri, şirketin şüphelenmemesi için başka bir tekneye taktıkları, o teknenin sürekli Marmaris koylarını dolaştığı belirlendi. Piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan yat ise bu sırada şebeke üyeleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Yatın nerede olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürerken, uluslararası sularda olma ihtimaline karşı Interpol de devreye girdi.

'BAŞKA KITAYA GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR' Dünyada sadece 67 tane bulunan yatı çalan ve planlarını kusursuz işleten şebeke üyelerinin bulunmasını beklediklerini, ancak tek bir ipucu bile elde edilemediğini söyleyen firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Bizden normal yöntemlerle yatı kiraladılar. Sonra yat kayboldu. Biz sık sık yatın nerede olduğunu kontrol ediyorduk ama hep yakınımızda gördük. Meğerse o da hırsızların bir oyunuymuş, takip sistemini başka bir tekneye takmışlar o da koyları dolaşıp durmuş. Son günde takip cihazını da denize atıp tekne de gitmiş. Yat dünyada sayılı. Bulunmaması ilginç. Ben yatın, açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marinadan görüntü.

- Yatın görüntüsü.

- Genel müdürlü röportaj.

- Marinadan anons Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / MARMARİS (DHA) ===================== Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı ilçesinde şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada senetler, araç satış sözleşmeleri, alacakların yazılı olduğu fişler ve ajandalar, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ile mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Arama yapılacak evin girişi

-Polislerin eve girişi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- =========== Bursa'da 'Kurban Yakalama Timi' göreve hazır Bursa'da belediye tarafından kurulan 'Boğa Yakalama Timi', sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkları yakalıyor.

Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık satışları devam ederken, Yıldırım Belediyesi de kurduğu 'Boğa Yakalama Timi' ile sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvanları yakalayıp, kesim aşamasında agresif tavırlar sergileyen hayvanları iğne ile sakinleştiriyor. Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek, mesafeye göre içinde sakinleştirici olan iğneyi, üflemeli boru, sakinleştirici tabanca ve tüfekler ile atıyor.

2005 yılında kurulan timin son 5 yıldır daha kaliteli hizmet verdiğini belirten Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Ziraat Mühendisi Mehmet Altuntaş, "Özellikle arife günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü boğa kaçırma riski çoğalıyor. Dolayısıyla hem kaçan hayvanları sakinleştirmek hem de hayvanın sakinleştirme işlemini yapıyoruz. Genelde büyükbaş hayvanlar kaçıyor. Elimizde tüfekler var. Yaklaşık 30-40 metreden atış yaparak hayvanlara sakinleştirici veriyoruz. Daha yakına yaklaşırsak üflemeli borular kullanıyoruz. Kurban Bayramı arifesinde 100-150 kaçma vakasıyla karşılaşıyoruz ama kesim sırasında sakinleştirmeyi de hesaba katarsanız yaklaşık 200-250'ye yakın müdahalemiz oluyor. Böyle bir durumda ilk önce bizim çağrı merkezimizi arayacaklar. Buraya ulaştıkları takdirde ekiplerimiz anında bilgilendirilip, müdahaleye hazır oluyor" dedi.

'KAÇAK KESİMLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR'

Yakalanan hayvanların kendileri için risk oluşturduğunu ifade eden Altuntaş, "Çok şükür çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Çok ciddi şeylerle de karşı karşıya kalınabiliyor. Onlar da bir can, sevgi ile yaklaşırsak bu vecibemizi de helaliyle yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

Belediyenin adını kullanarak kurban kesimi yapan kişilere ceza işlemi uygulandığını söyleyen Mehmet Altuntaş, "Çünkü bunlar bizim kontrolümüz dışında kaçak kesimlerdir. Kestikleri hayvan kaçak olabilir, hastalıklı olabilir. Onun için veteriner hekim kontrolü istiyoruz. Park, bahçe, dere kenarında kesim yapmak hem müslüman camiasını zedeliyor, hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşımızın bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezası var. Tespit edilirse Tarım Bakanlığı’na bağlı 2’nci Bölge Müdürlüğü ceza kesiyor" dedi.

'TİMLERİN BAŞINDA VETERİNER HEKİM BULUNUYOR'

8 boğa timi ile görev yaptıklarını ve başlarında da veteriner hekimin bulunduğunu vurgulayan Altuntaş, veteriner hekimin hayvanın büyüklüğüne göre anestezi maddesinin dozajını belirlediğini söyledi. Yıldırım Belediyesi'ne ait 15 kesim yerinin olduğunu hatırlatan Altuntaş, "Bu tür yerlerde suyundan, yıkama, dezenfekte hizmetine kadar her şey planlandı. Biz hazırız, vatandaşımızdan ricamız kurbanlarını keserken biraz daha hijyene dikkat etsinler. Çıkarmış oldukları artıkları güzelce paketleyip, kenarda tutmaları halinde insanlarımız için hastalıkların da önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.