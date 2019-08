DHA YURT BÜLTENİ - 12

'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Oğlumu toprağa vereli 2 yıl oldu. Çok zor, Eren yok, Eren'in acısı çok büyük. Çok büyük zorluklar yaşıyorum, çocuğumun acısı hiç dinmiyor. Eren'im çok başkaydı. Eren, erkek çocuklarımın en küçüğüydü. Şimdi benim yavrum yok. Erenimin çektiği yokluklar içimde derin yara. Ama oğlum şehit oldu çok güzel ve onurlu bir duygu. Ölümlerin en güzeli. Benim yavrum şehit oldu. Gelenim gidenim, arayıp soranım oldukça fazla. İnsanlar yanımda olmaya çalışıyorlar. Kimse beni unutmuyor. Allah herkesten razı olsun. Ama dediğim gibi ben yavrumun öldüğüne üzülmüyorum. Çektiği yokluklar geliyor aklıma. Bir ana bir evladına 'ekmeğimiz yok' nasıl der. Yırtık çorabı nasıl giyindirir. Bunların eziklikleri hep yüreğimde. Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Oğluma doyamadım o da hayata doyamadı. Onu unutmak mümkün değil" dedi.

'YOKLUK YAŞADI, AÇ YATTI'

Eren'in Kurban Bayramları'nda yaşadığı zor günleri anlatan gözü yaşlı anne Bülbül, "Yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Yaylada kimse et vermedi onlara. Köyde kurban kesenler oldu. Ama köy çok uzaktı. Ormanın içinden geçmek gerekiyordu. 'Gideyim anne ya bir parça et verirler, ya da bayram harçlığı verirler bana' dedi öyle gitti. Akşam ezanı geçtiğinde geldi. 'Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık' dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Ama ne et yiyebiliyorum, ne de başımı dik tutabiliyorum. Bu acı bir ana için çok büyük. Allah kimseyi böyle sınamasın" diye konuştu.