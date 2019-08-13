DHA YURT BÜLTENİ - 12

Arkadaşını kurtarmak için atladığı İznik Gölü'nde koyboldu Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Özcan Demirtaş (28)yüzmek için girdiği gölde boğulma tehlikesi geçirdi. Demirtaş’ı kurtarmak için arkasından göle giren Oğuz Çelik de suda çırpınmaya başladı. Karaya çıkartılan Çelik, hastaneye kaldırılırken, Özcan Demirtaş gözden kayboldu. Demirtaş’ı arama çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesindeki Müşküle sahilinden İznik Gölü’ne giren Özcan Demirtaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki arkadaşı Oğuz Çelik ise Özcan Demirtaş'ı kurtarmak için göle girmesine karşın kurtaramayınca çevredekiler tarafından 112 acil servise haber verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oğuz Çelik hastaneye kaldırıldı. Kayıp, Özcan Demirtaş’ı bulmak için bölgeye gelen AFAD ekipleri, Jandarma ekipleri ve bölgedeki balıkçılar arama çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Deniz Polisi de arama- kurtarma çalışmaları için bölgeye çağrıldı. Özcan Demirtaş’ın da ailesi sahil kenarına gelirken, endişeli bekleyiş sürüyor.

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-Sahilden detaylar

-Kaybolan adamın annesinin feryadı

-Arama çalışmalarından detaylar Süre: 59 saniye, Boyut: 139 MB Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/İZNİK,(Bursa),(DHA) =================== Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu Adana'da, serinlemek için girdikleri sulama kanalında kuzeni Atakan Ünüvar'ı (14) boğulmaktan kurtaran Turan Yar (16), akıntıya kapılarak, kayboldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Ünüvar ile kuzeni Turan Yar, nemli ve sıcak havadan bunalarak, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Atakan Ünüvar, akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Kuzenini kurtarmaya çalışan Yar, Ünüvar'ı kıyıya doğru çekti. Ünüvar, kanal kenarındaki çimlerden tutunarak, su yüzünde kalmayı başardı. Turan Yar ise akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.

Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kanal kenarında çimlere tutunan Atakan Ünüvar'a can simidi atarak, kanaldan kurtardı. Bu sırada olay yerine su altı polisi de sevk edilirken, kaybolan Turan Yar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kanal kenarında oturup, gözyaşı döken Atakan Ünüvar, "Kanalın kenarında, suyun sığ olduğu yerde serinlemek için suya girdik. Akıntıya kapılınca kuzenim, beni kurtarmak istedi. Ben kurtulmak için onu kendime çektim daha sonra o akıntıya kapıldı. O benim tek ağabeyimdi, çok seviyordum. Bu acıyla nasıl yaşar insan?" diye konuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atakan Ünüvar'ı ambulansa alarak, sağlık kontrolü yaptı. Polisler ise kayıp çocuğu bulmak başlattığı çalışmasını genişletti.

Öte yandan çocukların suya girdiği yerde kıyafetlerinin olduğu görüldü.

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-Kurtulan çocuk ile röp

-Olay yerinde ambulans

-Kanal kenarında eşyaları

-Genel ve detaylar SÜRE: 03'07" - BOYUT:347MB Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ======================= Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler Marmara Denizi'nde şiddetli poyrazın dalgalar oluşturması üzerine Tekirdağ sahillerinde bulunanlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından uyarıldı. Bazı kişilerin, tüm uyarılara karşın denize girdikleri görüldü.

Kurban Bayramı tatillerini Marmara Denizi kıyılarında geçirmek üzere Tekirdağ'a gelen tatilciler, sahilleri doldurdu. İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova, Barbaros ve Kumbağ plajlarına akın eden aileler, bölgedeki trafiği de yoğunlaştırdı.

Kıyılarda şiddetli poyraz esintisi nedeni ile büyük dalgalar oluşması üzerine yetkililer harekete geçti. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile belediye görevlileri, anonslar yaparak tatilcilerden denize girmemeleri istedi. Kalabalıktakilerin büyük bölümü bu uyarıya uyup, dalgaların etkisini geçirmesini beklerken, bazıları ise uyarılara aldırış etmeden denize girdi.

Jandarma ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı plajlarda önlemlerini artırdı.

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Denizden detaylar

Dalgalardan detaylar

Denize girenler

Jandarmadan detaylar

Genel detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- =================== ATV dere yatağına uçtu: 2 yaralı Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, arazi aracı ATV’nin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Yanık Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ali Gaba ve kuzeni Bilal Ali Gaba, arazi aracı ATV ile ormanda gezmeye çıktı. Mustafa Ali Gaba’nın kontrolünü kaybettiği araç yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Yanık Deresine uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Dere yatağından çıkarılan kuzenler ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yaralıların dereden çıkartılması

-Kaza yerinden görüntüler

-Bölgede gezmek için kullanılan ATV ler

-Ambulansın hastaneye gelişi Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

======================= Çanakkale’de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldı Çanakkale’de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu’nun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.

İstanbul’da yaşayan ve sportif olarak derin sularda olta ile balık avcılığı yapan Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, geçtiğimiz günlerde yine Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Kabatepe Limanı'ndan fiber tekne ile avlanmaya çıktı. Genellikle sinarit, mercan, orkinos ve kılıç balığı avı yapan 3 balıkçı, Büyük Kemikli Burnu mevkiinde oltalarına canlı uskumruyu yem olarak takıp derin sulara bıraktı. Bir süre oltaya yakalanan balık kamışı asılmaya başladı. 6,5 metre uzunluğundaki fiber teknede avlanan balıkçılar, büyük bir heyecan ile balığı tekneye çekmeye başladı. Ancak bu hiç de kolay olmadı. Balıkçılar, yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı. Fakat bu kez de karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oltaya yakalanan balığın, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri boz camgöz cinsi dev köpek balığı olduğunu gören Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, yakalanması yasak olan bir cins olması nedeniyle hemen ağzındaki oltayı çıkarıp, balığı denize saldı. Teknenin yanına kadar çekmeyi başardıkları dev köpek balığını gören balıkçıların, o anlarda yaşadıkları tedirginlik dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye sahillerinde pek sık rastlanmayan boz camgöz köpek balığını nasıl yakaladıklarını anlatan Murat Sezal, "Sabah erken saatte Kabatepe Limanı'ndan denize açıldık. Her zamanki gibi 350 ila 500 metre derinliklerde kılıç ve pörtlek (derin su lahosu) peşindeydik. Öğlen 12 gibi harika bir vuruş aldık. Kamışımız kırılacak kadar esnedi ama bu kesinlikle bir kılıç balığı değildi. Agresif hareketler sergiliyor fakat yukarı doğdu yüzme eğilimi göstermiyordu. Bu balık ya dev bir orfoz ya da dev bir köpek balığıydı. Yaklaşık 1 saat süren mücadeleyi biz kazandık. Gelen müthiş bir boz camgöz köpek balığıydı. İşin zor kısmı burada başlıyordu. Balığı salmak istediğimizden zarar vermeden ağzındaki iğneleri çıkartmalıydık. Önce birkaç fotoğrafını ve kısa videosunu çektikten sonra balığı ait olduğu derinliklere göndermeyi başardık. O hâlâ suda ve biz çok sevinçliyiz" dedi.