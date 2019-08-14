DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı Kurban Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolunda 10 kilometreyi bulunan araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatiline çıkarak dönüşe geçenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa yol açtı. Tatilcilerin geri dönüşleri sebebiyle TEM Otoyolu İzmit geçişindeki Bekirdere Rampası bölgesinde yoğunluk oluştu. Gültepe ve Korutepe Tünellerinde yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle sıkışan trafikte araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Araçlar bu kesimde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolunun diğer kesimlerinde ise yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Görüntü Dökümü

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- Trafikten drone görüntüsü

- Trafikten aktüel görüntüler

- Detay Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ================== Nüfusu 25 kat artan 'Sakin Şehir'de dönüş çilesi Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günüyle birlikte evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yoğunluğu o kadar arttı ki tatilcilerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle dolup taştı. Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı gibi birçok doğal güzelliği bulunan Akyaka, yeşili ve tertemiz plajlarıyla da çekim merkezi oldu. Akyaka'nın 4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaştı. Turistlik tesislerde yer bulamayanlar, ormanlık alanlarda çadır kurdu. Kimi aileler ise araçlarında konakladı.

Bayramın son günü ise bu kez dönüş yolculuğu başladı. Akyaka merkezinden çıkışına kadar olan 2 kilometrelik yolu, tatilciler 30 dakikada gidebildi. Trafik yoğunluğu adeta çileye dönüştü. Ula Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, "Akyaka'nın yerleşik nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımızla birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Otopark sıkıntımız bulunuyor. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış. Önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka'ya en az 1000 araçlık bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kadın Azmağı'nda suya girenlerin ve oturanların görüntüsü

- Tekne turlarından görüntü

- Ormanlık alandaki tatilcilerin görüntüsü

- Trafik yoğunluğu

- Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ile röp.

- Anonslar Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / ULA (Muğla), (DHA) ================= Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları öne sürülen iki akraba ailenin bireyleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavgada Hamza, Osman, Öryan ve Veysi Alpaydin yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Kemal Caddesi

- Kavgaya karışanlar

- Kavgaya bir birilerine girmeleri

- Toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB Haber:Haci BOZKURT-Kamera: ADIYAMAN-DHA) =================== İzmir'de orman yangını İzmir'in Seferihisar ilçesinde, önceden yanan, sonrasında yeniden ağaçlandıran bölgede yine yangın çıktı. Orman ekipleri, 2 helikopter ve 5 arazözle söndürme çalışmalarına başladı.

Bugün zaat 17.00 sıralarında, Seferihisar'ın Ömür Mahallesi yakınlarında, önceden yanarak kül olan ve daha sonra yeniden ağaçlandıran bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ================== Gaziantep'te zincirleme kaza: 7 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Kiraz'ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobil, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada aynı yöne giden ve içerisinde 7 yolcunun bulunduğu Ekrem Yavuz yönetimindeki 27 BUC 69 plakalı minibüs de Edip Kalkan'ın otomobiline çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisindeki 7 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kazaya karışan minibüs

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99,3 MB Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ================= Saros Körfezi sahillerine tatilci akını

Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Enez ve Keşan ilçelerindeki Erikli, Yayla ve Danışment sahillerinin gün boyu kalabalık olduğu görüldü.

Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarına, bayram tatili boyunca özellikle yerli turistler akın etti. Erikli, Yayla, Danışment ve Enez sahillerini dolduranlar, denize girip, tatilin keyfini çıkardı. Oteller, kiralık evler ve pansiyonlar ise tamamen doldu. Sahil kıyısında yer bulamayanlar ise boş gördükleri ağaçlık alanlarda, yanlarında getirdikleri çadırları kurarak, konakladı.

Yayla köyünde otel ve pansiyon işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, tatilcilerin akın etmesiyle boş odalarının kalmadığını belirterek, "Sadece bizim değil Erikli, Enez ile tüm tatil köylerinde pansiyonlar doldu. Boş yer yok. İşlerimiz iyi ama bazen müşterilerimize hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu kalabalık bayramdan sonra da devam edeceği gibi görünüyor. İnsanlar artık Bodrum, Antalya gibi tatil yerlerine değil Saros'un temiz sularını tercih ediyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre işlerimiz çok daha iyi" diye konuştu.

Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte Yayla köyüne gelen Arif Derin ise "Bayram tatili için geldik. Deniz çok güzel. Geçtiğimiz yıl Akdeniz sahillerindeydik bu yıl Edirne'yi tercih ettik" dedi. Ayşe Tunalı da "Tatilde denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Hava çok güzel, gönlümüzce eğleniyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Drone ile yukardan sahiller

Detay görüntü

Denizden görüntü

Yüzenler

Mustafa Altunhan ile röp.

Sahilden detay

Vatandaş ile röp.

Çocukların deniz keyfi

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Güneşlenenler

Farklı açılardan detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ==================== Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Doğan'ın kullandığı 20 BHK 02 plakalı hafif ticari araç ile Yakup Aktaş idaresindeki 27 SZ 192 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Aktaş ile yanında bulunan Aykut Güneş, yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.