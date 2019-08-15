DHA YURT BÜLTENİ -12 

Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)

ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME

Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. Görüntü Dökümü

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- Askerlerin alaydan çıkması

- Alınan güvenlik önlemi

- Araçların ilerleyişi

- Sınır hattındaki inceleme Haber- Kamer: Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI-Hadi KURT- ŞANLIURFA-DHA) ====================

Otobüsteki tacizci yakalandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu. Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Fahrettin S.'nin adliyeye sevk edilmesi Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) ============== 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 12- 13 Ağustos'taki operasyonda, jandarma ekiplerinin mağaraya halatla tırmandığı ortaya çıktı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kemah ilçesi Acemoğlu kırsalında, JSİHA atışı ile 12 Ağustos'ta 1, ertesi gün çıkan çatışmada gerçekleştirilen yakın temas sonucu mağarada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan ve halatlarla çıkılan 2 mağara bulunarak, kullanılamaz hale getirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet M-16, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 9 şarjör, 121 adet M-16 fişeği, 79 kalaşnikof fişeği, 1 büyük telsiz, 1 akü, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 1 dürbün, bulgur, tereyağı, un, şeker, peynir, ekmek, tütün ele geçirilmiştir" denildi.

Haber: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ==========================

Başkan Kocaispir: Yetimler gülerse dünya güler Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir bayram arefesinde 107 yetim çocuğu sevindirdi. İHH Derneği ile yapılan işbirliği ile Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezin'de yapılan törende bir konuşma yapan Başkan Kocaispir Yüreğir'de ki yardıma muhtaç vatandaşları her zaman koruyup kollamaya çalışacaklarını belirterek, "Yetimler gülerse dünya güler. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hayat rehberimiz önderimiz, onun şefaatine nail olmaya hayırlı bir ümmet olmaya çalışıyoruz" dedi. Kocaispir, konuşmaların ardından yetimlere hediyelerini eşi Raziye Kocaispir ile birlikte dağıttı Görüntü Dökümü

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- Başkan Fatih Kocaispir'in çocuklara hediyeler vermesi

- Başkan Kocaispir'in konuşması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: ADANA,(DHA) Sümela Manastırı'na yoğun ilgi Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nın restorasyonu tamamlanan ilk etabı, 4 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açılmıştı. Bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret ediyor. Yoğun ziyaretçi alan manastırın kalan etaplarında restorasyon çalışmaları da sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması mayıs ayında tamamlandı. 3 aşamada, 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi de çelik ağla bohçalama yöntemiyle bulunduğu alana sabitlendi. İLK ETABI ZİYARETE AÇILDI

Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi. 4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Manastırı bugüne kadar 150 bin dolayında turist ziyaret ederken, bu sayı 4 günlük bayram tatilinde 14 bin kişi oldu.

KANTARCI: 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, manastırın kısmen de olsa ziyarete açıldıktan sonra bugüne kadar 150 bin kadar ziyaretçiyi ağırladığını belirterek Kurban Bayramı'nda 4 günde toplam 14 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi. Kantarcı, "Sümela manastırı ülkemizin en önemli tarihi ve turizm merkezlerinin bir tanesi. Restorasyon ve kaya düşme çalışması yapıldı. 25 Mayıs itibariyle de ziyarete açıldı. Şu an ziyarete kısmen açılmış durumda ikinci etap olarak hazırlıklar hızlandırıldı. Yukarısındaki kısımdaki çalışmalarla ilgili hazırlıklar başlamış durumda ve 2020'nin Mayıs ayında yine bakanlığımızın söz verdiği üzere manastırın tamamını açılmış olacak. Ziyaretçilerimizde birazcık burukluk var. Çünkü daha önceden alışılagelmiş oldukları şekilde bütün kısımları göremiyorlar. Aynı zamanda kiliseyi, şapelleri, mutfak, kütüphane ve bütün kısımları görebiliyorlardı. Şu an ikinci kısım restorasyon çalışmaları devam ettiğinden dolayı tamamını gezmek mümkün olmuyor" dedi.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR

Manastırı ziyaret eden Nazlı Çoçalak, Trabzon'a ilk defa geldiğini belirterek "Manastır tadilatta olduğu için malesef Sümela'ya gelmemiştik. Şimdi fotoğraflardan gördüğümüz ve o hayran olduğumuz manastırı görme fırsatı bulduk. Çok kalabalık burası. Ama fotoğraflardan bile çok daha güzel" dedi.

Şeyma Nisa Onuk da "Yeşilin her tonunu görmeniz için Karadeniz bölgesine gelmeniz gerekiyor. Ama hem doğal güzellikler hem de tarihi bir arada görmek isterseniz buraya ölmeden kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Hayran kaldım. Ama tatil dolayısı ile oldukça kalabalık. Araç park etmeye yer yok. Daha sakin bir zamanda huzur içinde gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim" diye konuştu Abdullah Altay ise "Karadeniz bölgesi zaten harika bir yer. Ama Sümela Manastırı'nın bulunduğu vadi gerçekten masallardaki gibi. Burası görülmeye değer bir yer. Manastırı 'nda dağın içerisinde böyle diri durması hayranlık uyandırıyor" ifadelerini kullandı. SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone görüntüleri Ziyaretçi detayları Ziyaretçilerle röp. TÜRBAS Bölge Başkanı ile röp. Detaylar Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Mehmet Can PEÇE TRABZON-DHA ========================== Nem bulutu Antalya'yı kapladı Antalya'da nem oranının artmasıyla nem bulutları kentin üzerini kapladı. Tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da nem oranının yüzde 75'lere ulaşmasıyla hissedilen hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu. Nem bulutları nedeniyle Kepez ilçesinde bulunan seyir terasından kent merkezinin görüş mesafesi azaldı. Nemin hava sıcaklığını etkilemesiyle Antalyalılar ve tatilciler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı.

Konyaaltı Sahili'ne ailesiyle birlikte gelen Tuğçe Pelgur (26), "Nem var biz de serinlemek için denize geldik. Önceki senelere göre çok fazla olmasa da bu sene hava daha iyi" dedi. Belarus'tan tatile gelen Julia Schmonovska (30), "Sıcak hava için Antalya'yı tercih ettik. Şu anda bizim oralarda hava soğuk. Deniz için, tatil için geldik. Deniz suyu çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum. Sabah denize gelip öğlen eve gidiyoruz. Akşam tekrar denize gelip serinliyoruz" diye konuştu.