DHA YURT BÜLTENİ - 12

Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'da, 2'si kadın 3 Rus turist ile Türk gencin kavga ettiği anlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Adının 'İsmail' olduğu belirtilen gencin, yayında kavgayı gören 2 arkadaşı da olay yerine gelip, kavgaya karıştı.

Olay, salı günü, Alanya sahilinde, araç trafiğine kapalı yolda meydana geldi. Motosikletiyle bekleyen ve adının 'İsmail' olduğu belirtilen genç, yolda yürüyen Rus erkek turiste, İngilizce olarak "Gel gel sen, gel buraya. Sizinle konuşacağım" diye seslendi. Bunun üzerine yanına gelen Rus turist, gençle tartışmaya başladı. Rus turist, tartışmanın büyümesiyle motosikleti rüzgarlığından tutup, devirdi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, koşarak, Rus turiste tekme attı sonra da yumrukladı.

CANLI YAYIN YAPTI

Olayı gören gencin arkadaşı, kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı İsmail adlı genç, uzun süre Rus turiste küfretti. Arkadaşının yardımıyla motosikleti yerden kaldıran genç, yanına gelen turiste yeniden saldırdı. Rus turist de motosikleti tekrar devirip, yanından uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, uzaklaşan turiste tekme ve yumruk attı. Çevredekiler ve arkadaşları araya girip, kavgayı önlemeye çalışırken, Rus turist de aynı saldırıyla gence karşılık verdi. Küfürleşen taraflar, çevredekilerin çabasına rağmen bir türlü sakinleşmedi.

RUS KADINLAR DA TEKME ATTI

Bir süre sonra Rus turistin 2 kadın arkadaşı da gelerek, kavgaya dahil oldu. Kadınlardan biri, İsmail adlı gence saldırıp, tekme attı. Dengesini kaybedince yere düşen kadın, genci de itip, düşürdü.

KAVGAYI CANLI YAYINDA GÖRÜP GELDİLER

Bu sırada kavganın olduğu yolun altındaki plajda oturan gencin 2 arkadaşı da canlı yayında kavgayı görünce olay yerine geldi. Önce kavgayı ayırmayan çalışan 2 kişi, daha sonra Rus turistleri dövmeye başladı. Kadın turistin saçından tutup çeken gençler, yere düşürdü.

POLİSTEN MÜDAHALE

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bir süre sonra olay yerine gelen polis ve bekçiler, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yaklaşık 10 dakika süren ve tamamı sosyal medyada canlı yayınlanan kavgaya karışan taraflar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ====================== Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı. Tedirgin olan üreticiler, hastalığa karşı aralıksız mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Ödemiş'in özellikle kırsal dağ mahallerinde geçimlerini kestane üretiminden sağlayan üreticiler, kestane kanseri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ağaçlara çeşitli ilaçlar kullanan ancak sonuç alamayan üreticiler, büyük üzüntü yaşıyor.

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin (49), "Geçen senelerde bir ziraat mühendisi arkadaşımızın üretmiş olduğu ilacı denedik. Biraz faydası oldu ama kesin çözüme ulaşamadık. Kemer Mahallesi, siyah kestane üretiminde çok iyi bir konumda. Bu hastalığa kesin çözüm istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir şey söylediğimizde, 20 senedir uyguladığımız bakım çalışmalarını bize anlatıyorlar. Biz zaten 20 senedir katran sürüp, ağaçlarımıza bakıyoruz. Ama bu hastalığa çare olmuyor. Kestane olmazsa, burada durmanın hiçbir anlamı kalmıyor bizim için. Bu hastalık hem bizim bölgemizde hem de Küçük Menderes Havzası'nda yaygın. Bu yüzden yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Kestane üreticisi Mehmet Bozalan (62) da "Kestane ağaçları bizim velinimetimiz. Bizim karnımız kestaneden doyuyor. Yetkililerden bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Biz, bunun çaresini bir türlü bulamadık. İlaçlıyoruz, katran ve deterjan sürüyoruz. Tedavi etmek için bildiğimiz ne varsa yapıyoruz ama bir türlü bu hastalığı yenemedik. Bu hastalık, öyle bir şey ki, yayıldığı yerler kuruyor. Kestanelerimiz, bizim için çok değerli. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz ama çare olmuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhtar Mehmet Şahin ve üretici Mehmet Bozalan'ın konuşmaları

- Kanserli ağaçların kesintili görünüşleri, kesintide çıkan kurtlar ve genel görünüş Haber- Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) ===================== Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler Haber-KamerA: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ================ Keşan’da orman yangını Edirne’nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına havdan söndürme helikopterleri, karadan itfaiye ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, Keşan’a bağlı Yeşilköy’de bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle, Çanakkale’den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ’dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ormanlık alandaki yangın

Havadan helikopterin söndürme çalışmaları

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Ormanlık alandan yükselen alevler

Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ================= CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Emine Bulut ne ilkti ne de son olacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor" dedi.

CHP Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik ve partililer katıldı. Partililerin, 'Anne lütfen ölme' ve 'Ölmek istemiyorum' yazılı dövizler açtığı toplantıda Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise "Emine Bulut ne ilkti ne son olacak. Kadın cinayetlerinin bir politika sorunu olduğunu görmeliyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor. Beyaz pantolon, kırmızı elbise giydi diye tahrik indirimi, kravat taktı diye iyi hal indirimi alınmasına devam edildiği sürece, hukukun kadına karşı şiddete bu açıdan baktığı sürece, cinsel istismar, cinayet ve şiddetin önüne geçilmesi mümkün değildir. Öncelikle toplumun izleyen değil, müdahale eden bir tavra gelmesi, kadın cinayetlerinin önlemesi için toplumun bu konuda farkındalığının yaratılması zorunludur" diye konuştu.

DOĞAN: KADINA KARIŞI ŞİDDET KONUSUNDA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Türkiye'de kadınların daha da özgürleşmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlara karşı işlenen cinayetlerin caydırıcılığının derhal arttırılması gerekiyor. 1 Ekim'den itibaren iyi hal indirimi hemen devreden çıkarılmalıdır. Kadına karşı şiddet konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak şiddete uğramış kadınların her zaman yanında olacağız" dedi.

'ANNE LÜTFEN ÖLME SÖZÜ HEPİMİZİN KALBİNDE DERİN BİR YARA AÇIYOR'

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ise yılmadan ve bıkmadan bu konudaki hassasiyetin daha üst noktalara taşınması gerektiğini ifade ederek, "Kadına şiddet konusunun temeline inip, sorunu çözmek istiyorsak, öncelikle biz erkeklerin gerçekten erkek gibi davranabilmesi gerekiyor. Erkeklik sözlü ya da fiziksel güç kullanmak, kaba kuvvet kullanarak kadını aciz duruma düşürmek değildir. Çevremizdeki erkeklere bunu anlatıp, yetiştireceğimiz çocuklara bunu aşılamamız gerekiyor. 'Anne lütfen ölme' sözü hepimizin kalbinde derin bir yara açıyor. Çünkü telafisi olmayan bu yara, bir gün bizim annemizin üzerinde vücut bulabilir" diye konuştu.