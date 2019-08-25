DHA YURT BÜLTENİ -12

Özhaseki: Belediye başkanı seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı olarak seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir. Bunun dışında başka yollara saparsanız elbette kanun gelir yakanıza yapışır" dedi. Nevşehir'de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' sona erdi. Adana, Aksaray, Ankara, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Yozgat’tan gelen parti il başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, kadın, gençlik kolları ve yerel yönetimler başkanlarının yanı sıra bakan yardımcılarının da katıldığı toplantının son gününde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki basın toplantısı düzenledi. 'HALAN ONLARA DESTEK VERİYORLAR' Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarını değerlendirdi. HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasının doğru bir adım olduğunu kaydeden Özhaseki, "Terör örgütünü bir tek gün bile olsun lanetlediklerini duydunuz mu? Hayır. Halen onlara destek vermeye, halen onların lehine konuşmalar yapmaya, suçluyu övmeye ve bu konuda propaganda yapmaya devam ediyorlar. Belediye başkanını seçenler 'bize hizmet etsin' diye seçerler. Dağdaki teröriste para çalıp da göndersin diye seçmezler. Terör örgütünün arkasında dursun, güçlendirsin, cesaret versin diye seçmezler. Eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir. Bunun dışında başka yollara saparsanız elbette kanun gelir yakanıza yapışır" dedi. Özhaseki, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tavrının da çelişkili ve ikiyüzlü bulduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) ============================ Husumetli aileler, barışma toplantısında kavga etti: 3 yaralı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki aile arasında, salı günü bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yakınlarının araya girmesiyle iki ailenin bireyleri, barışmak için bir araya geldi. Barışma toplantısında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi, darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açılmasıyla saçmaların isabet ettiği, park halindeki 07 BJP 95 plakalı hafif ticari aracın arka camı ile evin camları kırıldı. OLAY YERİNDE SAMURAY KILICI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, yaptığı incelemede, park halindeki motosikletin üzerinde samuray kılıcı ve yerde 2 boş fişek kartuşu buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kavgada darp nedeniyle yaralanan; ancak olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tüfek kartuşlarının görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Polislerin inceleme yaparken görüntüsü

Polisin elinde kılıç görüntüsü

İsabet alan aracın patlayan çamları

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Detaylar

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =============================== Boynuna öküz çanı takılan damat, el arabasıyla gezdirildi Bursa'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Uğur Hıştıroğlu'na, arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Boynuna öküz çanı takılan Hıştıroğlu, el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.

İznik'te Duygu Ülker (26) ile evlenen Uğur Hıştıroğlu'na (30), düğün töreni öncesinde, arkadaşları eğlence hazırladı. Eğlencede damata yapılan şakalar ise görenleri şaşkına çevirdi. Başında onlarca yumurta kırılan damadın boynuna öküz çanı takılarak dans ettirildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat, sokak sokak gezdirildi. Bununla yetinmeyen arkadaşları, damat Uğur Hıştıroğlu'na şalvar giydirip, ip atlattı. Son olarak ağzına emzik verilen Hıştıroğlu, başına örtü bağlanarak gelin evine uğurlandı.

Görüntü dökümü;

-Damat iple atlama

-Damat çanla gezdirilmesi

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ===============================

Karacasu'da 737 yıllık hayır geleneği sürdü Aydın'ın Karacasu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ hayrı, 737'ncü kez yapıldı. 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen hayır etkinliğinde metrelerce kuyruk oluştu. Cuma Mahallesi Dedebağ Yaylası'nda, Anadolu'nun en eski etkinliklerinden keşkek hayrının 737'ncisi gerçekleştirildi. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte bu yıl, 1200 kilo et ve 1200 kilo buğdaydan 55 kazan keşkek yapıldı. 1 ton biberden yapılan turşu ile 10 bin ekmek de etkinlikte misafirlere ikram edildi. Geceden hazırlanan keşkekten tatmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Karacasu Müftülüğü personeli, uzun kuyruk oluşan keşkek dağıtımı boyunca mevlit okudu. Bu yıl, geçen seneye göre katılımın arttığı belirtildi. Keşkek hayrı etkinliğine; AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İl Müftüsü Ercan Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, belediye meclis üyeleri, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 25 bin vatandaş katıldı.

Keşkek yapımında ve dağıtımında yer alan Belediye Başkanı İnal, "Bu hayrın gerçekleşmesine yardımcı olan vatandaşlar tamamen gönüllü olarak burada. Canla başla çalışıyorlar. Geçen yıl 15-20 bin kişilik katılım olmuştu. Bu yıl 25 bin kişilik katılım oldu. Benim ilk dönemimde bu kadar katılım olması beni ayrıca çok mutlu etti. Ziyaretçi sayısın her geçen yıl giderek artmasını temenni ediyorum" dedi. Kaymakam Ahmet Soley de, "Dedebağ keşkek hayrı, Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği günlerde başlayan Türklerin Anadolu'da iz bırakmaya başladığı ilk günlerden bugüne kadar gelen önemli bir etkinliğimiz" diye konuştu. Milletvekili Posacı ise, "Yüzyıllardır burada kültürümüz devam ediyor. Bu kültür ilelebet burada devam edecektir" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dedebağ keşkek hayrı dağıtımından görüntü - Keşkek kazanlarından detay görüntüler. - Karacasu MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal keşkek döğerken ve dağıtırken - Belediye Başkanın açıklamaları - Keşkek yiyen vatandaşlardan detay görüntüler. - Muhtar Mehmet Osan'ın açıklamaları

- Karacasu Kaymakamı Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in açıklamaları - AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın açıklamaları Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın), (DHA) =============================== 10,5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, lavabonun havalandırmasında yakalandı Kayseri'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. (37) evinin lavabosunda bulunan havalandırma boşluğuna sıkışmış halde yakalandı. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Osman Y.'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda kaldığını belirledi. Bunun üzerine, apartmana giden ekipler Osman Y.'nin kaldığı giriş kattaki eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Osman Y. lavaboda bulunan havalandırma boşluğunda saklandı. Ancak havalandırma boşluğunda sıkışan Osman Y. polis tarafından yakalandı. Havalandırma boşluğundan çıkarılan Osman Y. tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevine konuldu. Osman Y. havalandırma boşluğuna nasıl girdiğinin sorulması üzerine, "Korkuyla girdim. Nasıl girdiğimi bilmiyorum" dedi.