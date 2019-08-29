DHA YURT BÜLTENİ-12

Suriye sınırında helikopter hareketliliği Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nin tam kapasite çalışmaya başladığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yakıt takviyesi yaptıktan sonra Türk ve ABD askerlerinin binmesiyle havalanarak Suriye sınırında devriye görevi yaptı.

İç savaşın sürdüğü Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ise güneyinde kalan Fırat nehrinin doğusunda Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden başlayıp Şırnak’a kadar uzanan sınır hattı terör örgütü PKK/YPG kontrolünde girdi. Terör örgütünün denetiminde olan bölgedeki sivilleri zorunlu göçe zorlaması ve sınır kentlerindeki güvenliği tehdit etmeye başlamasıyla, Türkiye bölgeye yönelik operasyon sinyali verdi. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Türkiye’nin düzenlemeyi planladığı askeri hareket, özellikle ABD’nin çözüm için çeşitli öneriler getirerek süre istemesiyle ertelendi. ABD’nin de Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik uygulamaya yönelik yol haritasının sürekli çeşitli bahaneler ile ertelemesiyle hareket bir türlü yapılamadı. Türkiye’nin bu konuda rahatsızlığını dile getirmesi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı benzeri yeni bir harekat ile bölgeyi terörden arındırması yönündeki kararlılığı ile ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması ve bunun iki ülke tarafından tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakatın ardından ABD’li ilk askeri heyet Türkiye’ye geldi ve Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Türk askeri yetkililer ile toplantılar yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TSK’nın komuta kademesi ile incelemelerin ardından Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Merkezin kurulmasının ardından geçen Cumartesi günü ABD’ye ait helikopter ile Türk ve ABD’li askeri yetkililer Suriye sınırında ortak devriye uçuşu yaptı.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Sınır hattında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentine komşu Akçakale’de, ortak devriye uçuşunun ardından helikopter hareketliliği başladı. Bugün öğle saatlerinde de Kara Kuvvetleri’ne ait 2 Skorsky tipi helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na iniş yaptı. Yakıt takviyesinin ardından helikopterler Türk ve ABD’li askerlerin binmesinin ardından havalandı. Zırhlı araçlar ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde askerler tarafından önlem alınırken, havalanan helikopterler ise Suriye sınır hattına giderek devriye uçuşu yaptı. SINIRA SEVKİYAT DA SÜRÜYOR

Öte yandan Güvenli Bölge konusunda Müşterek Harekat Merkezi’nin çalışmalarını sürdürdüğü sınır hattındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zırhlı araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde çıkan aralarında zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu araçlar ile askeri personel, güvenlik önlemleri arasında Akçakale ve sınır hattındaki diğer ilçelerde konuşlandırılıyor.

KARADAN DEVRİYE HAZIRLIĞI

Öte yandan tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Müşterek Harekat Merkezi’nde iki ülke askerlerinin yoğun çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda iki ülke askerlerinin sınırın Suriye tarafında terör örgütü unsurlarının ağır silahları ile belirlenecek alandan çıkarılmasının ardından karadan da devriye görevi yapması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Suriye tarafında oluşturulacak Güvenli Bölge’de de ilerleyen günlerde Türk ve ABD askerlerinin zırhlı araçlar eşliğinde devriye görevi yapması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İlçe Jandarma Komutanlığı

- Bahçedeki heliktopterler

- Askerlerin helikoptere binişi

- Zırhlı araçla alınan önlem

- Helikopterleri izleyen çocuklar

- Helikopterlerin havalanması

- Hasan Kırmızıtaş anons

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: Hasan DÖNMEZ-ŞANLIURFA-DHA) =============================== Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi Antalya'nın Serik ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan Özcan Kartal (29) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, M.K. adlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan M.K. bir süre sonra Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Cinayetin, Özcan Kartal ile M.K. arasında daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle işlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık ekiplerinin ölen şahsa müdahalesi

- Olay yerinden detay görüntü. HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) =============================== Karabük’te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi Karabük’te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı’nda temizlik yaptı.