DHA YURT BÜLTENİ - 12

Niğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

-Hastaneden detaylar

- Detay görüntüler Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA) =========================== Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu Adıyaman'da bir evin önünden çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

Öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde kapıları açık terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler yaptığı araştırmada otomobilin gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde çalındığını belirledi. Otomobil, sahibine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ===================== 50 yıl sonra birinci sınıf sıralarına oturdular Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde 50 yıl önce yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun ilk öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlangıç gününde torunları yaşındaki birinci sınıf öğrencileriyle birlikte ders başı yaptı. 50 yıl önceki öğrencilerin ilk ders zilini o günkü hademe çaldı, ilk dersi de o günkü öğretmenleri verdi.

Muratpaşa İlçesi Güzeloluk Mahallesi'nde 1969 yılında Mutafa Kemal Ayanoğlu tarafından bağışlanan 20 bin metrekarelik alanda yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu, kuruluşunun 50'nci yıldönümünü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, 50 yıl önceki ilk öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Törende okulun tamamını kendileri boyayan Kadın Hekimler Vakfı üyelerine de çiçek verildi.

1969'da okula başlayan iki şubenin birinci sınıf öğrencileri, bugün çocukları ve hatta torunlarının da eğitim gördüğü okulda bir araya geldi. 50'yi aşkın öğrenci ile o dönemki öğretmenleri Erol Boz (77), yine o dönem okulun hademesi Nazif Şimşek, 50 yıl öncesini yeniden yaşadı. Vefat eden öğrencilerin fotoğrafları ile 50 yıl önce sınıfın toplu fotoğraflarının yer aldığı bir pano oluşturuldu.

Okulun kuruluşunun 50'nci yıldönümü açılışında konuşan Müdür Mustafa Kaplan, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmek için bilgi, bilim gerekir. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeliyse okulda atılmaktadır. Okul toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, saygıyı ve kurallara uymayı öğretir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur" dedi.

HAYIRSEVERİN TORUNUNA TEŞEKKÜR

Törene, okul arazisini bağışlayan ve aynı okulda okuyan Mustafa Kemal Ayanoğlu'nun torunu Mustafa Ayanoğlu da davet edildi. Yeni eğitim-öğretim yılı ve okulun 50'nci yıldönümünü kutlayan Ayanoğlu, "Aile olarak her zaman eğitime çok büyük önem verdik ve elimizden geldiğince de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Rahmetli dedem Mustafa Kemal ve babaannem Şerife Ayanoğlu örnek davranış sergileyerek bu okulun 20 bin metrekarelik arsasını bağışlamışlardır. Böyle bir bağış nedeniyle onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bu gibi yardım ve bağışların devamı gelir" diye konuştu. Ayanoğlu'na mahalle muhtarı İzzet Ak çiçek takdim etti.

İLK DERS ZİLİNİ 50 YIL ÖNCEKİ HADEME ÇALDI

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende ilk ders zili, o dönemin hademesi Nazif Şimşek tarafından çalındı. 50 yıl önceki öğretmenleri Erol Boz, yaklaşık 70 kişilik iki şubeden oluşan birinci sınıf öğrencilerinin isimleri okuyarak yoklama yaptı. Vefat edenler için 'Aramızda' denilerek vefa gösterildi. Öğretmen Erol Boz, yarım asır önce 1969'da kurulan okulun ilk öğrencilerinin kendisini bularak gerçekleştirdikleri buluşmadan çok mutlu olduğunu söyledi.

'DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLDUM'

O dönemki anılarından da anlatan Erol Boz, "Dünyanın en mutlu insanı ben oldum. 45 yıl önce mezun ettiğim öğrencilerim, onları çok seviyordum. Onlar da beni çok seviyormuş Korkuteli gibi bir yerden arayıp buldular ve beni buraya getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu öğrencilerim bambaşka. Hepsi zeki ve çalışkandı. Bilhassa sosyal faaliyetlerde çok iyilerdi. Dersleri de iyiydi. Bu öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.

İLK DERS ZİLİ TAMİR EDİLDİ

50 yıllık buluşmanın öncülerinden ve o günkü birinci sınıf öğrencisi eczacı İsmail Özçelik (57), '50'nci yılda bir iki fotoğraf çektiririz' düşüncesiyle ortaya çıkan fikrin bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi. İlk zili bulup tamir ettirdiklerini, ilk öğretmenleri ve ilk ders zilini çalan hademeyi de bulduklarını anlatan Özçelik, "1969 yılında birinci sınıfa başlayan öğrenciler olarak buradayız. 2 şubede yaklaşık 70 öğrenci vardı. 50 civarında öğrenci geldi. 50'nci yılda güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin okul bahçesinde görüntüleri

- İlk mezunların otururlarken görüntüleri

- Eski resimlere bakmaları

- Mustafa Ayanoğlu'nun konuşması

- İlk mezun öğrencilerin numaralarının okunması

- İlk öğretmene küçük öğrencilerden çiçek verilmesi

- İlk mezunlar ve okula ilk başlayanların toplu resim çektirmesi

- Kadın hekimler vakfı üyelerine plaket verilmesi

- Öğrencileri bahçede eğlenmesi

- İlk zilin çalınması

- Öğrencilerin oluşturulan tünelden geçmeleri

- İlk ders

- RÖP 1: İsmail Özçelik

- RÖP 2: Erol Boz

- RÖP 3: Şefika Tırış

- Öğrencilerin Öğretmenlerinin elini öpmesi HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ========================== İzmir'de Fashion Prime 3'üncü kez kapılarını açtı İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 9-11 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak olan Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, açıldı. İzmir ve Türkiye'nin farklı illerinde tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in fuarcılık konusunda büyük bir hızla geliştiğini belirterek, rekabette üstünlük yakaladığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime 3. Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Yerli ve yabancı alıcıların bir araya geldiği fuardaki rengarenk stantlar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İlk kez oluşturulan Manufacturing (Tekstil Üreticileri) Alanı, defileleri, etkinlikler ve ticari görüşmeleriyle 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek fuarda moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçiler bir araya gelecek. 3. Fashion Prime'ın, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuarın açılış kurdelesi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda sektör temsilcisi tarafından birlikte kesildi. Açılışın ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, aynı tarihlerde düzenlenen fuarların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, İzmir'in fuarcılıkta daha da büyüyeceğini dile getirdi. İzmir'in fuarcılık konusunda büyük bir hızla geliştiğini anlatan Soyer, rekabette öne çıktıklarını vurguladı. Soyer, "Bu gelişmeyi böyle istikrarlı biçimde sürdüreceğiz. Tüm kesimler, kentin ileri gelenleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz" dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de şöyle konuştu:

"Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe daha ileriye götüreceğiz. Bütün odalar, fuar idaresi ve belediyeler olarak aynı yere odaklandık. Bu sebepten dolayı daha başarılı olacağımıza inanıyoruz."

148 KATILIMCI

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime, 3 gün boyunca B Holü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fashion Prime'da etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri ile gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türleri, konfeksiyon dikiş, nakış, yatak yorgan, lazer kesim ve dijital baskı ve ütü makineleri gibi konfeksiyon makineleri sergileniyor. Bir öncekine göre katılımcı sayısını büyük bir oranda arttıran Fashion Prime'a geçen yıl 107 firma katılırken bu kez İzmir başta olmak üzere İstanbul, Bursa ile Uşak ve Kosova'dan toplamda 148 katılımcı yer aldı. KOSGEB, EİB, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin (EGSD), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin destek verdiği fuara Rusya, Balkanlar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Nijerya, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, İsrail, Cezayir, Almanya, Irak, Finlandiya, Kanada ile Fas'tan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'den İstanbul, Denizli, Gaziantep, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir ve Adana'dan da alım heyetleri İzmir'de olacak. Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulan 'Tekstil Üreticileri Alanı'nda, 25 firma bulunuyor. Hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri tedarikçi firmalarla bir araya gelecek. Manufacturing Alanı'nda yer alacak katılımcılar, 2020 yılının trend koleksiyonlarına yön verecek tasarımlarını sergileyecek. Manufacturing'te ağırlanacak hazır giyim markaları; moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonellerine tecrübelerini paylaşma imkanı bulacak.