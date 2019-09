DHA YURT BÜLTENİ - 12

İzmir Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çolak, iddiaya göre alkol aldıktan sonra eski eşi Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede kaldı. Elmacık kemiği ile burnunun kırıldığını ve iki kez gözünden ameliyat olduğunu söyleyen Sözlü, eski eşinden şikayetçi oldu. Abdullah Çolak ise, Sözlü'nün kızının velayetini almak için kendisine iftira attığını iddia etti. İzmir'de 2013 yıllında hayatlarını birleştiren oto tamircisi Abdullah Çolak (32) ile Beste Sözlü (22) çiftinin Hira (5) adında bir kız çocukları oldu. Çift, 3 yıl evli kaldı. Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Beste Sözlü, 3 yıl önce boşanma davası açtı. Mahkeme, kızlarının velayetini babaya verdi. Belirlenen günlerde kızını görmeye giden Beste Sözlü'nün iddiasına göre 31 Ağustos'ta eski eşi, "Annem evde olmayacak, gel kızımıza bak" deyip Buca'daki evinden aldı. Abdullah Çolak'ın Alaçatı'daki evine gittiler. Çolak, akşam saatlerinde Sözlü ve kızı ile birlikte önce yemek yemeye ardından da Alaçatı'daki sanayi sitesine gitti. İddiaya göre Çolak burada alkol aldı. Daha sonra iddiaya göre Abdullah Çolak, Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen Sözlü, buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eski eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen ve rapor alan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı. Hastaneden bu sabah (Çarşamba) taburcu olan Sözlü, Alaçatı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. 'ESKİ EŞİM BENİ ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU' Beste Sözlü, "Eski eşim sürekli beni rahatsız ediyor. Paramı alıyor, zorla sahip oluyor. Kaç kere şikayetçi oldum, koruma kararı istedim ama bir şey değişmedi" dedi. Olay anını DHA'ya anlatan Sözlü, şunları söyledi: "O gün annesi evde olmayacak kızımıza sen bak diyerek beni eve çağırdı. Beni Alaçatı'ya getirdi. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Sanayiye götürdü, alkollüydü. Şişeyi alıp yüzüme fırlattı. Şimdi de kendini savunmak için benim düştüğümü söylüyor. Kızımın gözünün önünde bana şişe fırlattı. O anda zaten bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırmışlar. İki kere ameliyat oldum. Burnum, göz kapağım, elmacık kemiğim kırık. Görme kaybı yaşıyorum. Doktorlar bunun değişmeyeceğini söyledi. Ben şikayetçiyim. Bunun değişmesini istiyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum." Eski eşinin, ayrıldıktan sonra da evine gelip zorla içeri girdiğini iddia eden Beste Sözlü, "Beni zorla pavyonda çalıştırıyor. Birkaç kez zorla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldum ama hiçbir şey yapmadılar. Beni zorla çalıştırıyor, kızıma bakıyorum. Ailesine durumu kaç kez anlattım. Birkaç kez de darp etti, hastaneye götürdüler beni, orada da düştüğümü söyledi. Evlendikten sonra sürekli dövüyordu. Kızım da korkuyor, 'Beni buradan kurtarın' diyor. Kızımı istiyorum gerekirse yurt bile alsın, yeter ki onlara vermesin. Kızımın yurtta bile büyümesine razıyım" diye konuştu. ESKİ EŞLER BİR BİRİNİ SUÇLADI Abdullah Çolak ise darp iddialarını yalanladı. Çolak, "Darp ile alakalı bir şey yok. 3.5 yıldır ayrıyız. Kendisi de zaten bar ve pavyon ortamında çalışıyor. Kızımın velayeti bende olduğu için bana zarar vermeye çalışıyor. Kızımızı almak istiyor. Darp olsaydı neden kalkıp hastaneye götüreyim, neden başında durayım? Hastanede olduğu süre içinde ne ailesi, ne bir arkadaşı geldi. Sürekli ben durdum. İstediği her şeyi söyleyebilir" dedi. Çolak, olay gecesini şöyle anlattı: "Sanayide oto boyacı bir ağabeyimizin dükkanında oturduk. Alkol aldık. Raporlara da yansıdı, ben sadece bir bardak alkol aldım. Biz burada içerken tuvalete gideceğini söyledi ve ayrıldı. Sonra ses geldi, biz de bunun üzerine dışarıya çıktık. Onu mazgalın yanında buldum. Gözünü tutuyordu. Ben tişörtü doğrudan gözüne bastırdım hemen arabaya bindik. Hastaneye gittik. 11 gün boyunca hastanede kaldı ve bu sürede hep yanında kaldım. Düşmesi onun lehine oldu. Benim için sıkıntı yok. Ben de Allah korkusu var, Allah yukarıda her şeyi görüyor. Gönlüm rahat. Arabamın içi hala kan. Polisler geldi, eski eşimin benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben ifademi verdikten sonra tekrar hastaneye yanına gittim. Darp etmiş olsam neden başında bekleyeyim? Benim hakkımda ne kadar kötü düşünürse düşünsün, sorun yok. Çocuğum annesi."

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yanarak hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yangın söndürme sisteminin vanalarının kapalı olduğu belirtildi. Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akpınar Tekstil fabrikasında 6 Haziran'da çıkan yangında 3 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu işçi yanarak öldü. Yangınla ilgili fabrika sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada içerisinde bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklandı. Yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, tanıkların ifadelerine göre önce bir duman kokusu aldıklarını, çalışanların duman kokusu alana kadar yangını fark etmemelerinin iş yerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya etkin bir şekilde çalışmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Ustabaşının işçilere seslenerek yangını duyurduğu, bu durumun yangın uyarı sisteminin olmadığını gösterdiği, çalışanların hızlı bir şekilde tahliye olmaması, panik yapmasının iş yerinde acil durum senaryolarının işlemediğini, çalışanların yangın gibi durumlarda yapması gerekenler konusunda eğitilmediği, iş yerini nasıl tahliye edeceklerinin kendilerine öğretilmediği anlaşıldığı belirtildi. İfadeler ve olay yeri keşfi sonucu iş yerinde yangın tesisatının uygun bir şekilde çalışmadığı belirlendi. FABRİKADA DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ Bilirkişi raporunda aynı iş yerinde 2 Mayıs günü havalandırma bacasında oluşan bir yangına müdahale edildiği, her iki yangınla ilgili rapor birleştirildiğinde fabrikadaki üretim alanında bulunan havalandırma sisteminin yüksek bir yangın riski oluşturabilecek bir yapıya sahip olduğu düşüncesini desteklediği ve yangının ana çıkışının burası olduğu kanaati oluştu. VANALAR KAPALI Fabrikada yapılan keşif çalışmalarında yağmurlama sisteminin var olduğunun görüldüğü, ancak hazırlanan itfaiye raporunda sisteme ait 3 vananın kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellediği ve oluşan yangının daha hızlı yayılmasına neden olduğu belirlendi. Vanaların kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellerken, oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı tüm yağmurlama sisteminin asılı bulunduğu aparatlardan kurtularak işlevselliğini yitirerek çökmesine neden olduğu anlaşıldı. HAVALANDIRMA SİSTEMİ NEDEN OLDU Raporun sonuç bölümünde, "Yangının çıkış nedeninin, havalandırma sistemindeki toz yapısındaki uçucu materyallerin yanması ile (statik elektrik) başladığı ve aynı sistem üzerinden yayıldığı, yangın söndürme (yağmurlama) ve ikaz sistemlerinin çalışmaması nedeniyle hızla yayıldığı ve bütün tesisi kaplayarak can ve mal kaybına neden olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerin yer verildi.

Fransa'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), gurbetçi hemşerilerinin destekleriyle gerçekleştirdiği yardım kampanyasında topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı'da 4 şehit askerin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar, Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi. 29 yıldır Paris'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ayhan, geçen yıl artan şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Ayhan, Paris'te yaşayan Çankırılı hemşerilerinin düğünlerine katılıp, şehit ve gazi aileleri için yardım topladı. Ayhan, 1 yılda katıldığı 8 düğünde 15 bin Euro yardım topladı. Geçen ay Çankırı'ya gelen Ayhan, bu paranın bir kısmı ile 4 şehit askerin kabrini yeniledi. Artan paranın bir kısmı ile şehit ailelerine destek olan Ayhan, kalan kısmını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise bu çalışması nedeniyle Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi. 'YETKİSİZ BİR İŞ YAPMADIK' Mehmet Ayhan, geçtiğimiz yıl şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine yardımcı olabilmek için bu çalışmayı başlattığını bildirdi. Ayhan, "Toplanan paralar karşısında makbuz kestik. Parayı, 'İlimizdeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için kullanacağız' dedik. Şehit kabirlerini yenileme, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için kullanmak istedik. 4 şehidimizin kabrini yeniledik, şehit kabirlerimizin okunmayan yazılarını düzelttik, bayrak direklerini değiştirdik ve eskidikçe yenilenmesi için 4 Türk bayrağı aldık. Yenilenen kabirlerimizi devletin uygun gördüğü standartlarda ve kaymakamlık gözetiminde yaptırdık. Paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışladık, bir kısmıyla şehit ailelerimize yardım yapıldı. Her şeyimizi devlet kanalıyla yaptık, yetkisiz bir iş yapmadık. Destek olan herkesin içi rahat olabilir" dedi. 'ONURSAL ÜYEMİZDİR' Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise Mehmet Ayhan'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Biz Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Mehmet Bey'in Fransa'daki faaliyetlerini, girişimlerini öğrendik. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsında yardım eden tüm hemşerilerimize, Fransa'daki emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi ailelerine maddi destekte bulunanları derneğimizde onursal üye yapıyoruz. Mehmet Bey de bundan sonra bizim derneğimizin onursal üyesidir."

Görüntü Dökümü

-------------

-Mehmet Ayhan ile röp.

-Dernek başkanı ile röp.

-Şehit kabirlerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

========================

Sivas'ta, Altın Eller Festivali

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen 'Altın Eller Festivali' başladı.

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması amacıyla Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek olan 'Altın Eller Festivali' başladı. Festivalin açılışına Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterilerin ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler kurdele keserek festivali açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Vali Ayhan, stantları gezerek el emeği ürünleri yakından inceledi. Sivas ve çevre illerden gelen 50 sanatçının katıldığı festivaldeki ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her alana dokunduklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Her alanda yapılan çalışmaları Sivas'ın sosyo-ekonomik yapısına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdik. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinlikten etkinliğe koştuk. Ama her etkinliğimizin de mutlaka alıcısı vardı. Bugünde Altın Eller Festivali'ni ilimizde gerçekleştiriyoruz. Geçmişte özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, ustalarımızı biraz motive edelim ve zamanın dikta ettiği yaşamamız gereken, kullanmamız gereken ürünleri alternatif olarak ne yapabiliriz bunu da görmüş olacağızö dedi.

Festivalde açılan stantlarda Sivas'ın bıçağı, Rize'nin tulumu, Gaziantep'in yemenisi, Kütahya'nın bez bebekleri gibi Türk kültürünü yansıtan ürünler yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Stantlardan görüntüler

-Valinin açıklamaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,(DHA)

========================